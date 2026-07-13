Jeszcze dwa tygodnie temu pisaliśmy o końcu wiosennych promocji i powrocie do wyższych stawek. W lipcu sytuacja odwraca się o 180 stopni – m.in. ORLEN Charge, Budimex Mobility, Enefit, GreenWay Polska i MOYA energia odpaliły wakacyjne rabaty, zbijając ceny ładowania DC i AC nawet o kilkadziesiąt procent. GreenWay poszedł nawet o krok dalej, mocno przeceniając abonamenty i uruchamiając „Mapę dobrych cen” ze stawkami od 1,50 zł/kWh w wybranych lokalizacjach. Najtaniej wciąż ładują kierowcy korzystający z taryf dynamicznych, a rozpiętość cen między operatorami w Polsce pozostaje jedną z największych w Europie.

Comiesięczna analiza przeprowadzana przez EV Klub Polska i elektromobilni.pl pokazuje, że lipcowy rynek ładowania samochodów elektrycznych w Polsce znów przechodzi cennikowe zmiany. W zależności od operatora, lokalizacji, mocy ładowarki i pory dnia, kierowca może zapłacić za usługę ładowania od 1,00 zł do nawet 3,59 zł za kilowatogodzinę. Różnica sięga blisko 260%, a tym razem to właśnie kierunek zmian cenowych – a nie same stawki – stanowi najciekawszy wątek zestawienia.

ORLEN Charge i Budimex Mobility odpalają wakacyjne rabaty

Największą niespodzianką lipcowego rankingu jest powrót promocji na stacjach ORLEN Charge. Od 26 czerwca do 1 września 2026 r. operator obniżył stawkę AC z 1,95 zł do 1,59 zł/kWh, a DC – niezależnie od mocy ładowarki – z 2,69 zł do 2,19 zł/kWh. To poziom niższy nawet od wiosennej promocji.

Podobny ruch wykonał Budimex Mobility, który od 26 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. wprowadził obniżki na wybranych stacjach w całej Polsce. Stawka AC spadła z 1,96 zł do ok. 1,56 zł/kWh, a nowo otwierane stacje przez pierwszy tydzień oferują ładowanie DC już za 2,35 zł/kWh – niezależnie od tego, czy chodzi o segment do 150 kW, czy o ultraszybkie ładowanie HPC, gdzie stawka regularna sięga 2,66 zł/kWh.

Zgodnie z naszymi szacunkami sezon wakacyjny wyraźnie napędza aktywność promocyjną operatorów stacji ładowania. Choć na co dzień użytkownicy ładują swoje samochody głównie w domu, to w okresie urlopowym istotnie rośnie znaczenie infrastruktury publicznej – a operatorzy odpowiadają na to coraz bardziej konkurencyjnymi ofertami. To dobra wiadomość dla kierowców EV: konkurencja między operatorami przekłada się na realne oszczędności, a koszt letnich podróży może być niższy niż jeszcze prognozowano miesiąc temu – komentuje Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska.

Enefit i GreenWay też ruszają z promocjami

Do grona operatorów, którzy w lipcu postanowili zaoferować obniżki cen na stacjach ładowania, dołączył Enefit. Do końca sierpnia – za pośrednictwem aplikacji Enefit Charge Polska lub Elocity – kierowcy zapłacą 1,78 zł/kWh za ładowanie AC oraz 2,02 zł/kWh (do 100 kW) lub 2,16 zł/kWh (powyżej 100 kW) za DC, a w Białymstoku i Piekarach Śląskich szybkie ładowanie DC kosztuje już od 1,99 zł/kWh. Dodatkowy program rabatowy – 20% zniżki po przekroczeniu 180 kWh miesięcznego zużycia – pozwala obniżyć cenę AC nawet do 1,42 zł/kWh.

Swoją wakacyjną promocję GreenWay Polska uruchomił jeszcze w czerwcu, mocno przeceniając abonamenty: pakiet Energia Plus potaniał z 29,99 zł do 4,99 zł miesięcznie, a Energia Max – z 79,99 zł do 39,99 zł. Dodatkowo wdrożył też akcję „Mapę dobrych cen” – na wybranych stacjach w całej Polsce (m.in. w Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu czy Gliwicach) energia kosztuje od 1,50 zł/kWh, czyli nawet o połowę mniej niż standardowo. Obie promocje – abonamentowa i stacyjna – potrwają do końca września.

MOYA energia z pakietami rabatowymi

Do wakacyjnej oferty promocyjnej dołączyła również MOYA energia, wprowadzając Pakiety EV MOYA Energia Start i Turbo dostępne w aplikacji Super MOYA. Pakiet Start w cenie wakacyjnej 4,90 zł za 30 dni (cena regularna 19,90 zł) daje stały rabat 25 gr/kWh, a Pakiet Turbo za 29,90 zł za 30 dni (cena regularna 59,90 zł) obniża stawkę o 50 gr/kWh – rabaty obowiązują zarówno na ładowarkach DC, jak i AC. Promocyjne ceny pakietów dostępne są do 31 sierpnia 2026 r. na ponad 250 punktach ładowania MOYA energia w ponad 70 lokalizacjach w Polsce. Dzięki Pakietowi Turbo standardowa stawka DC do 150 kW (2,49 zł/kWh) spada efektywnie do 1,99 zł/kWh.

Rutynowe zmiany na Superchargerach Tesli

Tesla, zgodnie ze swoją standardową praktyką, ponownie dostosowała cenniki na części Superchargerów. Przykładem może być Rumia (ze stałą ceną 2,10 zł/kWh), Załuski (od 1,10 do 1,80 zł/kWh) i Koszalin (od 1,40 do 1,80 zł/kWh). Warto też wskazać stawki w Poznaniu przy autostradzie A4, gdzie zapłacimy od 1,50 do 2,30 zł/kWh, w Krakowie (od 1,50 do 2,40 zł/kWh) oraz na stacji przy warszawskim lotnisku, gdzie cena wynosi od 1,70 do 2,60 zł/kWh. Mediana cen dla pojazdów innych marek niż Tesla wynosi obecnie około 2,40 zł/kWh, a posiadacze aut amerykańskiego producenta wciąż mogą liczyć na stawki od 1,00 zł/kWh w najtańszych lokalizacjach i godzinach.

Taryfy dynamiczne wciąż najtańsze

Niezmiennie najkorzystniejsze ceny oferują operatorzy stosujący taryfy dynamiczne, uzależnione od giełdowych cen energii. Ekoen na stacjach HPC w godzinach nadwyżek OZE obniża ceny do 1,39 zł/kWh, przy średniej 1,99 zł/kWh i maksymalnej 2,59 zł/kWh. Tauron na ładowarkach DC oferuje energię od 1,89 zł/kWh, przy średniej 2,19 zł/kWh.

„Taryfy dynamiczne pokazują, jak blisko elektromobilność i energetyka są dziś ze sobą związane – tańsza energia z OZE od razu przekłada się na niższe rachunki kierowców EV. To kierunek, w którym prędzej czy później pójdzie cały rynek” – wskazuje Adrian Nocuń, CEO Elocity.

Szybkie ładowanie DC (do 150 kW) – nowy układ sił

W segmencie szybkiego ładowania DC o mocy do 150 kW czołówkę otwierają Enefit (2,16 zł/kWh) oraz Tauron z taryfą dynamiczną (od 1,89 zł/kWh, średnio 2,19 zł/kWh) – tuż za nimi plasuje się ORLEN Charge, który dzięki wakacyjnej promocji spadł do 2,19 zł/kWh. Nieco drożej ładują kierowcy na stacjach ChargeEuropa (2,30 zł/kWh), MOYA energia i ChargeIn (po 2,39 zł/kWh) oraz Eleport (2,39 zł/kWh). Najdrożej w tym segmencie pozostaje NOXO (do 3,39 zł/kWh) oraz Shell Recharge (do 3,25 zł/kWh).

Ultraszybkie ładowanie HPC (≥150 kW)

W kategorii ultraszybkiego ładowania HPC liderem niskich cen pozostaje Ekoen (od 1,39 zł/kWh w momentach nadwyżek energii w sieci), a tuż za nim Enefit (2,16 zł/kWh) i ORLEN Charge (2,19 zł/kWh). Superchargery Tesli oferują stawki od 1,00 zł/kWh dla użytkowników marki (lub posiadaczy abonamentu), przy średniej około 2,40 zł/kWh dla pozostałych pojazdów. IONITY w planie z abonamentem wychodzi do 1,86 zł/kWh (przy opłacie 51,50 zł/miesiąc) lub do 2,33 zł/kWh (28,50 zł/miesiąc), jednak bez abonamentu stawka rośnie do 3,36 zł/kWh. Najdroższy w tym segmencie pozostaje Shell Recharge (od 3,39 do 3,59 zł/kWh) oraz NOXO (3,49 zł/kWh).

Ładowanie AC – nowi liderzy cenowi

Wakacyjne promocje odwróciły też układ sił w segmencie wolnego ładowania AC. Dzięki obniżkom najtaniej ładują dziś kierowcy na stacjach ORLEN Charge (1,59 zł/kWh) oraz Budimex Mobility (od ok. 1,56 zł/kWh) – oba wyprzedziły dotychczasowego lidera, ChargeEuropa (1,75 zł/kWh), a także Enefit, który po własnej obniżce oferuje 1,78 zł/kWh. GreenWay Polska w cenniku podstawowym utrzymuje 1,60–1,89 zł/kWh (mniej z wykupionym abonamentem), ale na stacjach objętych „Mapą dobrych cen” zejść może nawet do 1,50 zł/kWh – to jedna z najniższych stawek w całym zestawieniu, choć dostępna tylko w wybranych lokalizacjach. Najwyższe stawki AC notują wciąż Powerdot (do 2,48 zł/kWh) oraz Elomoto (do 2,46 zł/kWh).

„Lipcowy ranking to najlepszy dowód na to, jak dynamicznie zmienia się dziś polski rynek ładowania – wystarczą dwa–trzy tygodnie, aby pozycje liderów cenowych całkowicie się odwróciły. Z tego względu transparentność cenników i łatwy dostęp do aktualnych danych są dla kierowców równie ważne, jak sama stawka za kilowatogodzinę” – podsumowuje Maciej Gis, Dyrektor Komunikacji i PR PSNM, Redaktor Naczelny elektromobilni.pl.

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W lipcowym rankingu uwzględniono stawki następujących operatorów: Tesla Supercharger, ChargeEuropa, Polenergia eMobility, ChargeIn, Enefit, ScreenCharge, Lidl, Eleport, Budimex Mobility, Tauron, MOYA energia, Powerdot, GreenWay Polska, Shell Recharge, NOXO, IONITY, Ekoen, Elomoto, ORLEN Charge.

Ranking cen ładowania, przygotowany przez Fundację EV Klub Polska oraz portal użytkowników samochodów elektrycznych elektromobilni.pl, aktualizowany jest cyklicznie co miesiąc. Ranking publikowany jest na stronach evklub.pl, elektromobilni.pl, w aplikacji EV Klub Polska oraz na profilach mediów społecznościowych.