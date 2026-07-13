Rejestracje nowych aut wzrosły o 19 proc. Elektryki ze spadkiem

Czerwiec 2026 przyniósł na polskim rynku motoryzacyjnym niemal 19-procentowy wzrost rejestracji nowych samochodów osobowych rok do roku — do 58 979 sztuk. Dane Związku Dealerów Samochodów i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pokazują jednak wyraźne przetasowanie w strukturze napędów: klasyczne hybrydy i plug-iny rosną w tempie zbliżonym do 100 proc., podczas gdy segment aut w pełni elektrycznych drugi miesiąc z rzędu się kurczy.

58 979 rejestracje nowych aut osobowych w czerwcu 2026 (+18,9% r/r) +27,6% wzrost rejestracji hybryd (HEV+MHEV) r/r -20,7% spadek rejestracji aut w pełni elektrycznych (BEV+FCEV) r/r

Samochody osobowe: wzrost napędzany klientem indywidualnym

W czerwcu 2026 r. zarejestrowano w Polsce 58 979 nowych samochodów osobowych, o 9393 sztuki i 18,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Największą dynamikę zanotowały zakupy dokonywane przez klientów indywidualnych — 17 990 sztuk, wzrost o 29,7 proc. r/r (4115 sztuk). Sprzedaż na REGON, czyli zakupy firmowe i flotowe, wyniosła 40 989 sztuk i wzrosła o 14,8 proc. (5278 sztuk).

Rejestracje nowych samochodów osobowych w czerwcu 2026 r. wg rodzaju napędu Źródło danych: ZDS/PZPM na podstawie danych CEP. Opracowanie własne na podstawie danych ZDS/PZPM.

Rodzaj napędu Sztuki (czerwiec 2026) Zmiana r/r Zmiana szt. r/r Benzyna 17 005 +12,4% +1874 Diesel 3 619 -6,4% -247 Elektryczne bateryjne i wodorowe (BEV+FCEV) 3 050 -20,7% -794 Hybrydy plug-in (PHEV+EREV) 5 377 +98,3% +2666 Hybrydy (HEV+MHEV) 28 369 +27,6% +6139 CNG/LNG 0 — 0 LPG 1 559 -13,6% -245

Hybrydy klasyczne i typu plug-in odpowiadają już łącznie za 33 746 z 58 979 zarejestrowanych aut osobowych — a więc za większość czerwcowej sprzedaży. Segment w pełni elektryczny (BEV i FCEV) skurczył się natomiast drugi miesiąc z rzędu, tracąc niemal 21 proc. wolumenu rok do roku.

Auta dostawcze i ciężarowe: mocny miesiąc dla transportu

W segmencie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano w czerwcu 7463 pojazdy — o 25,4 proc. (1514 sztuk) więcej niż rok wcześniej. Dominował napęd diesla (6854 sztuki, +23,5 proc.), ale najszybciej rosła — choć z niskiej bazy — benzyna (266 sztuk, +70,5 proc.).

Wzrosty odnotowano również w cięższych kategoriach pojazdów: rejestracje samochodów ciężarowych o masie 3,5–16 t wzrosły o 26,6 proc. r/r (do 409 sztuk), a pojazdów powyżej 16 t — o 13,9 proc. r/r (do 3633 sztuk). W obu segmentach napęd elektryczny i hybrydowy, mimo wysokiej dynamiki procentowej (odpowiednio +155,6 proc. i +200 proc.), pozostaje marginalny w ujęciu wolumenowym.

Za nami kolejny bardzo dobry miesiąc na polskim rynku. Z perspektywy sieci dealerskich kluczowym i najbardziej optymistycznym sygnałem płynącym z tych danych jest wyjątkowa, ponad 13-procentowa dynamika wzrostu zakupów dokonywanych przez klientów indywidualnych. Co niezwykle istotne, czerwiec przyniósł gigantyczny, 25-procentowy skok w segmencie samochodów dostawczych do 3,5 tony. Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów

Pierwsze półrocze 2026: wzrost we wszystkich kategoriach

W ujęciu narastającym za okres styczeń–czerwiec 2026 r. zarejestrowano w Polsce 312 033 nowe samochody osobowe, o 9,4 proc. (26 723 sztuki) więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Rejestracje na REGON stanowiły 66 proc. rynku (206 039 sztuk, +7,4 proc.), a rejestracje indywidualne — 34 proc. (105 994 sztuki, +13,5 proc.), rosnąc wyraźnie szybciej niż segment firmowy.

Najsilniejszy wzrost procentowy w pierwszym półroczu odnotowały autobusy powyżej 3,5 t (+78 proc., do 2136 sztuk) oraz motocykle (+44,6 proc., do 34 820 sztuk). Rejestracje pojazdów ciężarowych powyżej 16 t wzrosły o 26,2 proc. (do 17 215 sztuk), a samochodów dostawczych do 3,5 t — o 14,4 proc. (do 37 819 sztuk).

Rejestracje wybranych rodzajów pojazdów — styczeń–czerwiec 2026 r. (zmiana r/r) Źródło danych: ZDS/PZPM na podstawie danych CEP. Opracowanie własne na podstawie danych ZDS/PZPM.

Kategoria pojazdów Sztuki (I–VI 2026) Zmiana r/r Zmiana szt. r/r Osobowe 312 033 +9,4% +26 723 w tym: rejestracje na REGON (66% udz.) 206 039 +7,4% +14 142 w tym: rejestracje indywidualne (34% udz.) 105 994 +13,5% +12 581 Dostawcze do 3,5T 37 819 +14,4% +4 750 Ciężarowe 3,5–16T 1 693 +23% +317 Ciężarowe pow. 16T 17 215 +26,2% +3 577 Autobusy pow. 3,5T 2 136 +78% +936 Motocykle 34 820 +44,6% +10 735 Motorowery 8 537 +9,7% +753

Elektryki tracą wsparcie, homologacja przyspiesza zakupy

Zdaniem prezesa PZPM na czerwcowy wynik wpłynęło wejście w życie w lipcu nowych, zaostrzonych wymogów homologacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pojazdów — część sprzedaży została przyspieszona, by zdążyć z rejestracją przed zmianą przepisów. Jednocześnie branża wskazuje na wygaszenie programu dopłat do zakupu aut elektrycznych „NaszEauto” jako główną przyczynę spadku rejestracji BEV, trwającego już drugi miesiąc z rzędu.

Czerwiec 2026 okazał się jednym z najlepszych miesięcy w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o rejestracje samochodów osobowych. Blisko 20-procentowy wzrost w stosunku do czerwca ub. roku w jakiejś części był spowodowany wejściem w życie w lipcu nowych wymogów homologacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pojazdów — producenci, chcąc zdążyć ze sprzedażą przed wejściem nowych przepisów, zaproponowali atrakcyjne ceny i warunki zakupu. Trzeba niestety odnotować, że drugi miesiąc z rzędu spadają rejestracje pojazdów elektrycznych, a głównym powodem tej sytuacji jest zakończenie programu dopłat NaszEauto. Jakub Faryś — prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Uwaga metodologiczna: w oryginalnym komentarzu prezesa PZPM spadek rejestracji dotyczy pojazdów elektrycznych (BEV), co potwierdzają dane liczbowe raportu (-20,7 proc. r/r dla BEV+FCEV). Ogólny wynik rejestracji samochodów osobowych w czerwcu 2026 r. był dodatni (+18,9 proc. r/r) — dane w tym zakresie prezentujemy zgodnie z tabelami źródłowymi ZDS/PZPM.

Analizy przygotował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).