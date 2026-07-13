Rejestracje nowych aut wzrosły o 19 proc. Elektryki ze spadkiem

Czerwiec 2026 przyniósł na polskim rynku motoryzacyjnym niemal 19-procentowy wzrost rejestracji nowych samochodów osobowych rok do roku — do 58 979 sztuk. Dane Związku Dealerów Samochodów i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pokazują jednak wyraźne przetasowanie w strukturze napędów: klasyczne hybrydy i plug-iny rosną w tempie zbliżonym do 100 proc., podczas gdy segment aut w pełni elektrycznych drugi miesiąc z rzędu się kurczy.
Samochody osobowe: wzrost napędzany klientem indywidualnym
W czerwcu 2026 r. zarejestrowano w Polsce 58 979 nowych samochodów osobowych, o 9393 sztuki i 18,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Największą dynamikę zanotowały zakupy dokonywane przez klientów indywidualnych — 17 990 sztuk, wzrost o 29,7 proc. r/r (4115 sztuk). Sprzedaż na REGON, czyli zakupy firmowe i flotowe, wyniosła 40 989 sztuk i wzrosła o 14,8 proc. (5278 sztuk).
|Rodzaj napędu
|Sztuki (czerwiec 2026)
|Zmiana r/r
|Zmiana szt. r/r
|Benzyna
|17 005
|+12,4%
|+1874
|Diesel
|3 619
|-6,4%
|-247
|Elektryczne bateryjne i wodorowe (BEV+FCEV)
|3 050
|-20,7%
|-794
|Hybrydy plug-in (PHEV+EREV)
|5 377
|+98,3%
|+2666
|Hybrydy (HEV+MHEV)
|28 369
|+27,6%
|+6139
|CNG/LNG
|0
|—
|0
|LPG
|1 559
|-13,6%
|-245
Hybrydy klasyczne i typu plug-in odpowiadają już łącznie za 33 746 z 58 979 zarejestrowanych aut osobowych — a więc za większość czerwcowej sprzedaży. Segment w pełni elektryczny (BEV i FCEV) skurczył się natomiast drugi miesiąc z rzędu, tracąc niemal 21 proc. wolumenu rok do roku.
Auta dostawcze i ciężarowe: mocny miesiąc dla transportu
W segmencie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano w czerwcu 7463 pojazdy — o 25,4 proc. (1514 sztuk) więcej niż rok wcześniej. Dominował napęd diesla (6854 sztuki, +23,5 proc.), ale najszybciej rosła — choć z niskiej bazy — benzyna (266 sztuk, +70,5 proc.).
Wzrosty odnotowano również w cięższych kategoriach pojazdów: rejestracje samochodów ciężarowych o masie 3,5–16 t wzrosły o 26,6 proc. r/r (do 409 sztuk), a pojazdów powyżej 16 t — o 13,9 proc. r/r (do 3633 sztuk). W obu segmentach napęd elektryczny i hybrydowy, mimo wysokiej dynamiki procentowej (odpowiednio +155,6 proc. i +200 proc.), pozostaje marginalny w ujęciu wolumenowym.
Za nami kolejny bardzo dobry miesiąc na polskim rynku. Z perspektywy sieci dealerskich kluczowym i najbardziej optymistycznym sygnałem płynącym z tych danych jest wyjątkowa, ponad 13-procentowa dynamika wzrostu zakupów dokonywanych przez klientów indywidualnych. Co niezwykle istotne, czerwiec przyniósł gigantyczny, 25-procentowy skok w segmencie samochodów dostawczych do 3,5 tony.
Pierwsze półrocze 2026: wzrost we wszystkich kategoriach
W ujęciu narastającym za okres styczeń–czerwiec 2026 r. zarejestrowano w Polsce 312 033 nowe samochody osobowe, o 9,4 proc. (26 723 sztuki) więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Rejestracje na REGON stanowiły 66 proc. rynku (206 039 sztuk, +7,4 proc.), a rejestracje indywidualne — 34 proc. (105 994 sztuki, +13,5 proc.), rosnąc wyraźnie szybciej niż segment firmowy.
Najsilniejszy wzrost procentowy w pierwszym półroczu odnotowały autobusy powyżej 3,5 t (+78 proc., do 2136 sztuk) oraz motocykle (+44,6 proc., do 34 820 sztuk). Rejestracje pojazdów ciężarowych powyżej 16 t wzrosły o 26,2 proc. (do 17 215 sztuk), a samochodów dostawczych do 3,5 t — o 14,4 proc. (do 37 819 sztuk).
|Kategoria pojazdów
|Sztuki (I–VI 2026)
|Zmiana r/r
|Zmiana szt. r/r
|Osobowe
|312 033
|+9,4%
|+26 723
|w tym: rejestracje na REGON (66% udz.)
|206 039
|+7,4%
|+14 142
|w tym: rejestracje indywidualne (34% udz.)
|105 994
|+13,5%
|+12 581
|Dostawcze do 3,5T
|37 819
|+14,4%
|+4 750
|Ciężarowe 3,5–16T
|1 693
|+23%
|+317
|Ciężarowe pow. 16T
|17 215
|+26,2%
|+3 577
|Autobusy pow. 3,5T
|2 136
|+78%
|+936
|Motocykle
|34 820
|+44,6%
|+10 735
|Motorowery
|8 537
|+9,7%
|+753
Elektryki tracą wsparcie, homologacja przyspiesza zakupy
Zdaniem prezesa PZPM na czerwcowy wynik wpłynęło wejście w życie w lipcu nowych, zaostrzonych wymogów homologacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pojazdów — część sprzedaży została przyspieszona, by zdążyć z rejestracją przed zmianą przepisów. Jednocześnie branża wskazuje na wygaszenie programu dopłat do zakupu aut elektrycznych „NaszEauto” jako główną przyczynę spadku rejestracji BEV, trwającego już drugi miesiąc z rzędu.
Czerwiec 2026 okazał się jednym z najlepszych miesięcy w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o rejestracje samochodów osobowych. Blisko 20-procentowy wzrost w stosunku do czerwca ub. roku w jakiejś części był spowodowany wejściem w życie w lipcu nowych wymogów homologacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pojazdów — producenci, chcąc zdążyć ze sprzedażą przed wejściem nowych przepisów, zaproponowali atrakcyjne ceny i warunki zakupu. Trzeba niestety odnotować, że drugi miesiąc z rzędu spadają rejestracje pojazdów elektrycznych, a głównym powodem tej sytuacji jest zakończenie programu dopłat NaszEauto.Jakub Faryś — prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Analizy przygotował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).