Polski deweloper inwestuje 70 mln euro w kompleks logistyczny w Berlinie

7R, deweloper nieruchomości magazynowych i przemysłowych, sfinalizował kluczowe kwestie formalne związane z nabyciem od KARL Gruppe nieruchomości w Berlinie i rozpoczyna realizację swojego pierwszego projektu na rynku niemieckim. Inwestycja obejmuje funkcjonujący kompleks magazynowy zlokalizowany w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg, na terenie obszaru przemysłowego BEGEWO. 7R City Park Berlin East będzie rozwijany w formule brownfield, łącząc modernizację istniejącej powierzchni z potencjałem dalszej rozbudowy o dwa nowoczesne budynki o łącznej powierzchni 23 000 mkw. Inwestycja o całkowitej powierzchni 43 000 mkw. i wartości ok. 70 mln euro jest realizowana przy współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI, który współfinansuje międzynarodowy rozwój polskich firm.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni ok. 93 tys. mkw. oraz istniejący budynek magazynowy o powierzchni ok. 20 000 tys. mkw. Obiekt jest obecnie wynajęty w ponad 90%, co zapewnia stabilne funkcjonowanie aktywa już na etapie rozpoczęcia projektu. W kolejnej fazie 7R planuje rozbudowę kompleksu o dwa budynki i dodatkowe ok. 23 000 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej. Realizacja tej części projektu planowana jest na lata 2027–2028.

– Rozpoczęcie pierwszego projektu w Niemczech to ważny moment w rozwoju 7R i potwierdzenie naszej konsekwentnie realizowanej strategii ekspansji na najbardziej płynnym i znaczącym rynku w Europie. Berlin jest naturalnym miejscem dla tego kroku – to jedna z najważniejszych metropolii kontynentu, silny ośrodek gospodarczy i rynek o dużym zapotrzebowaniu na dobrze zlokalizowaną, miejską powierzchnię logistyczną. Naszą przewagą jest połączenie doświadczenia deweloperskiego, zdolności inwestycyjnych oraz praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia nowoczesnych, efektywnych operacyjnie obiektów dla najemców z różnych sektorów – powiedziała Magdalena Uler-Kłeczek, Członkini Zarządu i CIO w 7R.

7R City Park Berlin East wpisuje się w strategię budowy portfela nowoczesnych aktywów logistycznych w największych niemieckich aglomeracjach. Spółka koncentruje się na lokalizacjach w miastach tzw. BIG 7 (obejmujących Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonię, Frankfurt, Stuttgart oraz Düsseldorf) i w ich bezpośrednim otoczeniu. W tych ośrodkach 7R zamierza rozwijać miejskie formaty logistyczne, odpowiadające na potrzeby firm z sektora e-commerce, handlu, logistyki, lekkiej produkcji oraz usług.

Projekt jest zlokalizowany w dzielnicy Lichtenberg, we wschodniej części Berlina, na terenie dawnego zakładu produkcji betonu przy Bennostraße i Gehrenseestraße. To obszar o ugruntowanym charakterze przemysłowo-komercyjnym, który w ostatnich latach przechodzi proces kompleksowej transformacji. Lokalizacja w granicach miasta zapewnia dostęp do dużego rynku konsumenckiego, infrastruktury drogowej oraz zaplecza pracowniczego, a jednocześnie umożliwia sprawną obsługę procesów logistyki miejskiej i ostatniej mili.

– Niemcy są jednym z największych i najbardziej wymagających rynków magazynowo-logistycznych w Europie. Dlatego wejście na ten rynek wymaga bardzo selektywnego podejścia do lokalizacji, produktu i struktury inwestycji. Nasz pierwszy projekt w Berlinie spełnia te założenia: jest położony w silnej lokalizacji miejskiej, generuje bieżące przychody z najmu i posiada realny potencjał dalszego rozwoju. To model inwestycji, który dobrze odpowiada na aktualne potrzeby najemców i inwestorów – łączy bezpieczeństwo istniejącego aktywa z możliwością tworzenia nowej wartości poprzez modernizację i rozbudowę – skomentował Martin Ohly, Managing Director Germany w 7R.

Finansowanie inwestycji zostało zabezpieczone przy udziale Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN, zarządzanego przez PFR TFI, środków własnych 7R oraz finansowania dłużnego. Łączna wartość inwestycji związanej z nabyciem nieruchomości, modernizacją istniejącego obiektu, budową nowych powierzchni oraz rozwojem infrastruktury logistycznej wyniesie ok. 70 mln euro.

– Zgodnie ze strukturą współpracy inwestycyjnej Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN obejmuje pakiet mniejszościowy udziałów w zagranicznej spółce zależnej 7R, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w Berlinie. Współpraca z PFR TFI wzmacnia finansowe zaplecze inwestycji oraz potwierdza znaczenie instytucjonalnego kapitału w procesie ekspansji polskich przedsiębiorstw na najbardziej konkurencyjne rynki europejskie. Naszym celem jest budowa trwałej obecności 7R na rynku niemieckim. Chcemy rozwijać projekty, które odpowiadają na realne potrzeby najemców, są dobrze osadzone w tkance miejskiej i pozwalają tworzyć długoterminową wartość dla naszych partnerów kapitałowych – powiedział Piotr Pikiewicz, Head of Debt & Treasury w 7R.

– Ten projekt pokazuje, że jako PFR możemy być wiarygodnym i strategicznym partnerem dla polskich przedsiębiorstw. Wspieramy firmy, które z jasną wizją i pełną determinacją dążą do dynamicznego rozwoju oraz skalowania swojej działalności poza granicami kraju. Przedsięwzięcie to stanowi doskonały przykład udanej, wielopłaszczyznowej synergii między polskim kapitałem a doświadczonymi inwestorami. Dzięki wypracowaniu partnerskiego modelu działania w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej koinwestujemy z przedsiębiorcami, realnie wspierając polskie firmy w wejściu na nowe, wymagające rynki zagraniczne. W ten sposób przyczyniamy się do budowania ich trwałej konkurencyjności w ujęciu globalnym – skomentował Piotr Dmuchowski, prezes zarządu PFR TFI, które zarządza Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

Inwestycja 7R City Park Berlin East jest częścią szerszej transformacji terenu w ramach projektu BEGEWO, prowadzonego przez KARL Gruppe. Na liczącym ok. 200 000 mkw. obszarze dawnego zakładu produkcji betonu powstaje nowa struktura funkcjonalna, obejmująca przestrzenie dla logistyki, działalności komercyjnej, usług miejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nabycie części tego terenu przez 7R wpisuje się w proces rewitalizacji i ponownego zagospodarowania istniejących terenów przemysłowych zgodnie z zasadą „brownfield before greenfield”. Istotnym elementem projektu jest wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury oraz ograniczenie presji na nowe grunty inwestycyjne. 7R będzie rozwijać projekt etapowo – w pierwszej kolejności koncentrując się na dalszym zarządzaniu istniejącym aktywem, utrzymaniu ciągłości działalności najemców oraz przygotowaniu dokumentacji i rozwiązań technicznych dla planowanej rozbudowy. Docelowo kompleks ma oferować nowoczesną, elastyczną powierzchnię magazynową, dostosowaną do potrzeb firm poszukujących efektywnej lokalizacji w obrębie dużego rynku miejskiego.

Rynek magazynowy w Niemczech pozostaje jednym z kluczowych punktów odniesienia dla europejskiej logistyki. W 2025 r. wolumen transakcji najmu powierzchni magazynowych i logistycznych w Niemczech osiągnął blisko 6,1 mln mkw., co oznaczało wzrost o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególnie istotną rolę odgrywają największe aglomeracje, gdzie ograniczona dostępność gruntów, rozwój e-commerce oraz potrzeba skracania łańcuchów dostaw zwiększają znaczenie miejskich lokalizacji logistycznych.

Projekt w Berlinie jest również elementem szerszej transformacji modelu biznesowego 7R. Spółka rozwija kompetencje nie tylko w zakresie tworzenia nowych projektów magazynowych i przemysłowych, ale także w obszarze akwizycji istniejących aktywów, ich modernizacji, komercjalizacji i długoterminowego zarządzania wartością nieruchomości.