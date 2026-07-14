Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
FIRMY
Do przeczytania w2 min.

Mex Polska z rekordowymi przychodami. Sprzedaż przekroczyła 64 mln zł

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Mex Polska szacuje, że w pierwszym półroczu 2026 roku osiągnęła ponad 64 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 13,4 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik Grupy uzyskany w pierwszych sześciu miesiącach roku. Wzrost wspierały rozwój kluczowych marek oraz cztery nowe punkty gastronomiczne, dzięki którym spółka zrealizowała już ponad połowę całorocznego planu ekspansji.

Mex Polska SA, notowana na GPW polska spółka holdingowa zarządzająca największą siecią gastronomiczną w kraju, szacuje, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2026 roku wyniosą ponad 64 mln zł, co oznacza wzrost o 13,44 proc. rdr i najwyższy poziom przychodów osiągnięty przez Grupę w analogicznym okresie w jej historii. Osiągnięty poziom przychodów jest efektem dalszego rozwoju sieci lokali, rosnącej skali działalności kluczowych marek Grupy oraz sprzyjającego otoczenia rynkowego. W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa uruchomiła cztery nowe lokalizacje, wykonując tym samym ponad 60 proc. całorocznego planu ekspansji przewidującego 6–7 nowych otwarć.

Szacowane wyniki za I półrocze 2026 r. wpisują się w kilkuletni trend dynamicznego wzrostu przychodów. W analogicznych okresach Grupa wypracowała 56,5 mln zł w 2025 r., ok. 49,1 mln zł w 2024 r. oraz ok. 42,6 mln zł w 2023 r.

Historycznie najwyższe w historii wyniki pierwszego półrocza potwierdzają skuteczność konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju. Od kilku lat utrzymujemy wysokie tempo wzrostu przychodów, systematycznie zwiększając skalę działalności i umacniając pozycję największej multibrandingowej sieci gastronomicznej w kraju. W pierwszych sześciu miesiącach roku 2026 uruchomiliśmy cztery nowe punkty gastronomiczne, realizując już ponad połowę całorocznego planu ekspansji. Kolejne  umowy najmów  są już podpisane i wkrótce będą kolejne otwarcia, czym potwierdzimy realizację planów rozwojowych na 2026 rok.  Jednocześnie stale pracujemy nad wzrostem efektywności operacyjnej oraz rentowności biznesu. Jesteśmy przekonani, że połączenie dynamicznej ekspansji, silnego portfolio konceptów gastronomicznych oraz elastycznego reagowania na zmieniające się preferencje konsumentów pozwoli nam utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu i konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy – powiedział Dariusz Kowalik, członek zarządu i Dyrektor Finansowy Mex Polska S.A.

W I półroczu 2026 roku Grupa Mex Polska uruchomiła cztery nowe punkty gastronomiczne, konsekwentnie realizując strategię ekspansji. W lutym do portfolio Grupy dołączyła restauracja Chicas & Gorillas we Wrocławiu, a także wirtualny punkt gastronomiczny (dark kitchen) działający pod marką Spoko Taco w Łodzi. W kwietniu otwarto kolejny lokal  zlokalizowany przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, natomiast w maju sieć Chicas & Gorillas powiększyła się o kolejną restaurację, zlokalizowaną na Rynku Głównym w Krakowie.

Cztery otwarcia zrealizowane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku oznaczają istotne zaawansowanie realizacji tegorocznego programu inwestycyjnego, zakładającego uruchomienie łącznie sześciu–siedmiu nowych lokali. Grupa podkreśla jednocześnie, że w ostatnich latach wielokrotnie udowodniła zdolność do prowadzenia ekspansji w tempie przekraczającym założenia przyjęte w strategii, o ile pozwala na to dostępność atrakcyjnych lokalizacji.

Najważniejszymi motorami wzrostu pozostają obecnie marka Pijalnia, koncept Chicas & Gorillas oraz rozwijane koncepty restauracyjne. Jednocześnie Spoko Taco oraz Barrio Latino znajdują się na etapie dalszego budowania skali działalności i wzmacniania swojej pozycji rynkowej. Wraz ze wzrostem liczby lokali oraz efektami skali Grupa oczekuje dalszej poprawy efektywności operacyjnej i stabilizacji rentowności.

Polski rynek gastronomiczny od kilku lat rozwija się w tempie bliskim dziesięciu procent rocznie, a poprawiająca się kondycja finansowa konsumentów, widoczna szczególnie w największych miastach, wspiera dalszy wzrost popytu. Wykorzystujemy ten potencjał poprzez skalowanie najbardziej perspektywicznych konceptów, rozwój sieci oraz systematyczną poprawę efektywności operacyjnej. Jednocześnie aktywnie dostosowujemy portfolio do zmieniających się trendów – transformacja Pijalni oraz rozwój nowoczesnych marek tj. Chicas & Gorillas, Spoko Taco, czy Barrio Latino, pokazują nasze zdolności do budowania konceptów odpowiadających na potrzeby nowych grup konsumentów i posiadających potencjał dalszego wzrostu. – podsumował Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Obecnie grupa kapitałowa Mex Polska S.A. zarządza łącznie xx lokalami gastronomicznymi zlokalizowanymi w największych miastach Polski oraz we wszystkich kluczowych aglomeracjach turystycznych kraju.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
GOSPODARKA

Brexit – tracą wszyscy poza Polską (no i Irlandią) – 10 lat po Brexicie

0
Szacujemy wymierne straty we wzroście brytyjskiego PKB z tytułu...
Wiadomości

Co dalej z mPay? Spółka może działać bez części usług płatniczych

0
Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła mPay zezwolenie na świadczenie usług...

Synektik otwiera europejski etap komercjalizacji technologii histotrypsji. System Edison z certyfikatem CE

0
System Edison, opracowany przez amerykańską spółkę HistoSonics i wykorzystujący...

MAZOP Group z ponad 60-procentowym wzrostem portfela zamówień

0
MAZOP Group S.A., polski producent opakowań dla e-commerce, przemysłu...

Cezary Mączka dyrektorem ds. HR i korporacyjnych w SPIE Central Europe

0
SPIE Central Europe, spółka zależna SPIE, niezależnego europejskiego dostawcy...

Senetic osiągnął 711 mln zł przychodów. Celuje w miliard

0
Senetic, polska firma technologiczna dostarczająca przedsiębiorstwom sprzęt IT,...

Sprzedaż aktywów Grupie Kingspan zmieniła Grupę Mercor w mcr. Spółka przedstawia nowe wyniki

0
Grupa mcr S.A. (wcześniej Grupa Mercor S.A.), specjalizująca się...

Archicom sprzedał 1321 mieszkań w pierwszym półroczu 2026 roku

0
Archicom, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy z Grupy Echo, sprzedał w...

Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania. Wynik wzrósł o 33 proc.

0
Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania w pierwszym półroczu 2026...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika
Synektik otwiera europejski etap komercjalizacji technologii histotrypsji. System Edison z certyfikatem CE
Następny artykuł
mpay
Co dalej z mPay? Spółka może działać bez części usług płatniczych