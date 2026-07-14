Mex Polska SA, notowana na GPW polska spółka holdingowa zarządzająca największą siecią gastronomiczną w kraju, szacuje, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2026 roku wyniosą ponad 64 mln zł, co oznacza wzrost o 13,44 proc. rdr i najwyższy poziom przychodów osiągnięty przez Grupę w analogicznym okresie w jej historii. Osiągnięty poziom przychodów jest efektem dalszego rozwoju sieci lokali, rosnącej skali działalności kluczowych marek Grupy oraz sprzyjającego otoczenia rynkowego. W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa uruchomiła cztery nowe lokalizacje, wykonując tym samym ponad 60 proc. całorocznego planu ekspansji przewidującego 6–7 nowych otwarć.

Szacowane wyniki za I półrocze 2026 r. wpisują się w kilkuletni trend dynamicznego wzrostu przychodów. W analogicznych okresach Grupa wypracowała 56,5 mln zł w 2025 r., ok. 49,1 mln zł w 2024 r. oraz ok. 42,6 mln zł w 2023 r.

– Historycznie najwyższe w historii wyniki pierwszego półrocza potwierdzają skuteczność konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju. Od kilku lat utrzymujemy wysokie tempo wzrostu przychodów, systematycznie zwiększając skalę działalności i umacniając pozycję największej multibrandingowej sieci gastronomicznej w kraju. W pierwszych sześciu miesiącach roku 2026 uruchomiliśmy cztery nowe punkty gastronomiczne, realizując już ponad połowę całorocznego planu ekspansji. Kolejne umowy najmów są już podpisane i wkrótce będą kolejne otwarcia, czym potwierdzimy realizację planów rozwojowych na 2026 rok. Jednocześnie stale pracujemy nad wzrostem efektywności operacyjnej oraz rentowności biznesu. Jesteśmy przekonani, że połączenie dynamicznej ekspansji, silnego portfolio konceptów gastronomicznych oraz elastycznego reagowania na zmieniające się preferencje konsumentów pozwoli nam utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu i konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy – powiedział Dariusz Kowalik, członek zarządu i Dyrektor Finansowy Mex Polska S.A.

W I półroczu 2026 roku Grupa Mex Polska uruchomiła cztery nowe punkty gastronomiczne, konsekwentnie realizując strategię ekspansji. W lutym do portfolio Grupy dołączyła restauracja Chicas & Gorillas we Wrocławiu, a także wirtualny punkt gastronomiczny (dark kitchen) działający pod marką Spoko Taco w Łodzi. W kwietniu otwarto kolejny lokal zlokalizowany przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, natomiast w maju sieć Chicas & Gorillas powiększyła się o kolejną restaurację, zlokalizowaną na Rynku Głównym w Krakowie.

Cztery otwarcia zrealizowane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku oznaczają istotne zaawansowanie realizacji tegorocznego programu inwestycyjnego, zakładającego uruchomienie łącznie sześciu–siedmiu nowych lokali. Grupa podkreśla jednocześnie, że w ostatnich latach wielokrotnie udowodniła zdolność do prowadzenia ekspansji w tempie przekraczającym założenia przyjęte w strategii, o ile pozwala na to dostępność atrakcyjnych lokalizacji.

Najważniejszymi motorami wzrostu pozostają obecnie marka Pijalnia, koncept Chicas & Gorillas oraz rozwijane koncepty restauracyjne. Jednocześnie Spoko Taco oraz Barrio Latino znajdują się na etapie dalszego budowania skali działalności i wzmacniania swojej pozycji rynkowej. Wraz ze wzrostem liczby lokali oraz efektami skali Grupa oczekuje dalszej poprawy efektywności operacyjnej i stabilizacji rentowności.

– Polski rynek gastronomiczny od kilku lat rozwija się w tempie bliskim dziesięciu procent rocznie, a poprawiająca się kondycja finansowa konsumentów, widoczna szczególnie w największych miastach, wspiera dalszy wzrost popytu. Wykorzystujemy ten potencjał poprzez skalowanie najbardziej perspektywicznych konceptów, rozwój sieci oraz systematyczną poprawę efektywności operacyjnej. Jednocześnie aktywnie dostosowujemy portfolio do zmieniających się trendów – transformacja Pijalni oraz rozwój nowoczesnych marek tj. Chicas & Gorillas, Spoko Taco, czy Barrio Latino, pokazują nasze zdolności do budowania konceptów odpowiadających na potrzeby nowych grup konsumentów i posiadających potencjał dalszego wzrostu. – podsumował Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Obecnie grupa kapitałowa Mex Polska S.A. zarządza łącznie xx lokalami gastronomicznymi zlokalizowanymi w największych miastach Polski oraz we wszystkich kluczowych aglomeracjach turystycznych kraju.