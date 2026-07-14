Liderzy finansów i technologii spotkają się w Krakowie. Ruszyła rejestracja na Ailleron Innovation Forum 2026

4 września 2026 roku w krakowskim Muzeum Manggha odbędzie się czwarta edycja Ailleron Innovation Forum – wydarzenia dla liderów bankowości, leasingu, pożyczek i nowych technologii. Rejestracja jest już otwarta.

Ailleron Innovation Forum 2026 wraca do Krakowa jako przestrzeń rozmowy o tym, jak technologia realnie zmienia sektor finansowy: od obsługi klienta i sprzedaży, przez procesy kredytowe i leasingowe, po wykorzystanie AI, danych i kanałów konwersacyjnych w codziennej pracy instytucji finansowych.

Tegoroczna edycja odbędzie się 4 września 2026 roku w Muzeum Manggha w Krakowie. To już czwarta odsłona wydarzenia, które od 2023 roku gromadzi przedstawicieli banków, firm leasingowych, fintechów i organizacji technologicznych. Poprzednia edycja zgromadziła blisko 250 uczestników stacjonarnie i podczas transmisji online, a program obejmował 16 sesji prowadzonych przez 31 prelegentów.

Od inspiracji do konkretnych wdrożeń

Ailleron Innovation Forum od początku było miejscem rozmów o kierunkach rozwoju finansów. W 2026 roku akcent przesuwa się jeszcze bardziej w kierunku praktyki: konkretnych zastosowań AI, doświadczeń z wdrożeń oraz decyzji, które dziś podejmują liderzy odpowiedzialni za produkty, sprzedaż, operacje i rozwój kanałów cyfrowych.

W centrum programu znajdą się tematy, które bezpośrednio wpływają na konkurencyjność instytucji finansowych: bankowość konwersacyjna, AI w obsłudze klienta, analiza Voice of Customer, automatyzacja ścieżek sprzedażowych, nowe modele self-service oraz wykorzystanie danych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Na scenie wystąpią m.in. eksperci z ElevenLabs, Google, Ab Initio, ING Bank Polska oraz Erste Bank Polska.

W sektorze finansowym rozmowa o AI przestała być rozmową o przyszłości. Dziś kluczowe pytanie brzmi: jak wdrażać technologię tak, żeby realnie poprawiała sprzedaż, obsługę klienta i efektywność procesów. Ailleron Innovation Forum 2026 tworzymy po to, aby rozmawiać o tych wyzwaniach konkretnie – z perspektywy banków, firm leasingowych, pożyczkowych, ubezpieczeniowych i technologicznych.

Patrycja Leszek-Królikowska, Head of experience strategy & design excellence, Ailleron S.A.

Uczestnicy będą mogli posłuchać wystąpień i dyskusji poświęconych m.in. temu, jak głos staje się nowym interfejsem kontaktu z klientem, jak AI zmienia relację między doradcą a self-service oraz jak projektować rozwiązania pożyczkowe i leasingowe z myślą o szybkości, wygodzie i konwersji.

Agenda oparta na realnych wyzwaniach rynku

Program AIF 2026 koncentruje się na obszarach, które bezpośrednio wpływają na konkurencyjność instytucji finansowych. Wśród tematów znajdą się m.in. AI w obsłudze klienta, analiza Voice of Customer, bankowość konwersacyjna, technologie przyszłości, bezpieczeństwo i regulacje w erze AI, a także budowa rozwiązań leasingowych i pożyczkowych nowej generacji.

Pierwsza część programu wprowadzi uczestników w najważniejsze tematy tegorocznej edycji, a następnie otworzy blok poświęcony relacji między AI a doświadczeniem klienta. Eksperci pokażą, jak głos staje się nową infrastrukturą kontaktu z klientem, jak AI może wspierać analizę jego potrzeb oraz dlaczego rozmowa coraz częściej zastępuje tradycyjny interfejs aplikacji.

Kolejny blok skupi się na redefinicji CX w finansach, szczególnie w leasingu i pożyczkach. Jednym z głównych pytań będzie to, kto w przyszłości zamknie sprzedaż: klient, doradca czy agent AI. To szczególnie ważny temat dla firm, które chcą skracać drogę od zainteresowania do decyzji, zwiększać skuteczność kanałów cyfrowych i jednocześnie utrzymać wysoką jakość doświadczenia klienta.

W dalszej części programu uczestnicy przyjrzą się bankowości konwersacyjnej w praktyce, nowym modelom tworzenia wartości z wykorzystaniem AI, autonomicznym ekosystemom danych oraz technologiom wspierającym rozwój nowoczesnych aplikacji mobilnych. Agenda obejmie również temat transformacji cyfrowej jako czynnika wzrostu i pokaże, jak odpowiednio wdrożona technologia może przekładać się na mierzalne efekty biznesowe.

Ważne również dla branży pożyczkowej i ubezpieczeniowej

Ailleron Innovation Forum 2026 jest wydarzeniem dla szeroko rozumianego sektora finansowego. Choć wiele przykładów będzie dotyczyć bankowości, leasingu i pożyczek, poruszane tematy mają bezpośrednie znaczenie również dla ubezpieczeń.

Decydenci z branży pożyczkowej i ubezpieczeniowej znajdą w agendzie tematy związane z automatyzacją procesów sprzedażowych, projektowaniem cyfrowych ścieżek klienta, obsługą posprzedażową, personalizacją oferty, analizą danych, wykorzystaniem AI w kontakcie z klientem oraz optymalizacją pracy zespołów operacyjnych i sprzedażowych.

To obszary, które coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej: szybkość decyzji, jakość obsługi, prostota procesu, dostępność kanałów cyfrowych i zdolność organizacji do wdrażania technologii bez utraty kontroli nad bezpieczeństwem, zgodnością i doświadczeniem klienta.

Gościnni specjalna opowie o podejmowaniu decyzji pod presją

Jednym z punktów programu Ailleron Innovation Forum 2026 będzie wystąpienie gościni specjalnej, która podzieli się unikalną perspektywą na podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i wysokiej presji. Jej doświadczenia staną się punktem wyjścia do rozmowy o koncentracji, odpowiedzialności, ocenie ryzyka oraz skutecznym działaniu w dynamicznym otoczeniu.

To temat szczególnie bliski liderom sektora finansowego, którzy na co dzień mierzą się ze zmiennością rynku, regulacjami, rozwojem technologii i rosnącymi oczekiwaniami klientów. Wystąpienie pokaże, że trafne decyzje w wymagających sytuacjach wymagają nie tylko odwagi, lecz przede wszystkim przygotowania, analizy ryzyka, zaufania do procesu i umiejętności działania mimo braku pełnej pewności.

Przestrzeń wymiany doświadczeń

Ailleron Innovation Forum od początku łączy część merytoryczną z możliwością bezpośredniej wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych segmentów rynku finansowego. Format wydarzenia sprzyja rozmowom o tym, co rzeczywiście działa w organizacjach: które wdrożenia przynoszą efekty, gdzie pojawiają się bariery i jak zmienia się rola technologii w budowaniu relacji z klientem.

Na scenie pojawią się przedstawiciele banków, firm leasingowych, instytucji pożyczkowych i organizacji technologicznych, którzy podzielą się doświadczeniami z praktycznych zastosowań AI, danych, automatyzacji i rozwiązań cyfrowych.

Dzięki temu AIF 2026 będzie nie tylko konferencją o trendach, ale przede wszystkim miejscem rozmowy o decyzjach, które już dziś wpływają na rozwój sektora finansowego.

Dla kogo jest AIF 2026?

Wydarzenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu i technologii w instytucjach finansowych: członków zarządów, liderów bankowości cyfrowej, sprzedaży, operacji, CX, innowacji, IT, produktów kredytowych, leasingowych, pożyczkowych i ubezpieczeniowych.

AIF 2026 będzie szczególnie wartościowe dla decydentów z banków, firm leasingowych, instytucji pożyczkowych, ubezpieczycieli, fintechów oraz firm technologicznych, którzy szukają praktycznych odpowiedzi na pytania o efektywność, automatyzację, skalowanie procesów cyfrowych i wykorzystanie AI w codziennej działalności.

To spotkanie dla tych, którzy nie szukają ogólnych deklaracji o przyszłości, ale chcą zobaczyć, jak podobne wyzwania rozwiązują inne organizacje: jak wdrażają AI, jak projektują procesy sprzedaży i obsługi, jak wykorzystują dane, jak poprawiają konwersję i jak łączą innowacje z bezpieczeństwem, regulacjami oraz oczekiwaniami klientów.

Rejestracja na Ailleron Innovation Forum 2026 jest już otwarta. Szczegóły programu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie wydarzenia: www.innovation-forum.ailleron.com. Liczba miejsc jest ograniczona.

O wydarzeniu

Ailleron Innovation Forum to cykliczne wydarzenie branżowe organizowane przez Ailleron dla sektora finansowego i technologicznego. Forum koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu innowacji w bankowości, leasingu, usługach pożyczkowych, ubezpieczeniach i szeroko rozumianych finansach. Jego celem jest tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i perspektyw między instytucjami finansowymi, fintechami oraz firmami technologicznymi.

Więcej informacji na stronie: www.innovation-forum.ailleron.com