EDP Renewables uruchamia pierwszy hybrydowy projekt wiatrowo-słoneczny w Hiszpanii

Firma EDP Renewables ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci pierwszego w Hiszpanii hybrydowego projektu wiatrowo-słonecznego. To hybryda, która łączy energię wiatrową i słoneczną w tym samym punkcie przyłączenia. Dzięki temu kamieniowi milowemu EDPR kontynuuje swój pionierski sposób myślenia o maksymalizacji produkcji energii odnawialnej, będąc również pierwszą firmą, która zrealizowała projekty hybrydowe w Portugalii i Polsce.

Położona w Santa María del Cubillo (Ávila), na północny-zachód od Madrytu, farma wiatrowa „Cruz de Hierro” posiada 22 turbiny wiatrowe o zainstalowanej mocy 14,5 MW i działa od 2000 roku. Obecnie, dzięki zainstalowaniu ponad 25 000 dwustronnych paneli fotowoltaicznych w tym miejscu, kompleks znacznie zwiększy produkcję energii odnawialnej, osiągając łączną moc instalacji 28,75 MW. Razem oba projekty będą produkować przeszło 58 GWh energii elektrycznej rocznie, co wystarczy do zasilenia ponad 17 000 okolicznych domów każdego roku.

EDPR jako pierwsza firma w Hiszpanii otrzymała zezwolenie na podłączenie tej farmy — wydane przez IDAE (hiszpański skrót od Instytutu Dywersyfikacji i Oszczędzania Energii).

Dodając technologię słoneczną do działającej farmy wiatrowej, EDPR przyśpiesza transformację energetyczną regionu, jednocześnie unikając emisji ponad 24 000 ton CO2 każdego roku, co jest równowartością wychwytywania CO2 przez ponad 40 000 dorosłych drzew.

Podłączenie pierwszej hiszpańskiej farmy hybrydowej do sieci jest przełomem w krajowym sektorze czystej energii. Maksymalizacja produkcji energii odnawialnej w tym samym punkcie umożliwia szybsze osiągnięcie celów transformacji energetycznej. Ponadto promuje to komplementarność źródeł energii — gdy jedno źródło jest nieaktywne z powodu ograniczonych zasobów naturalnych, drugie może zagwarantować ciągłość dostaw energii i zapewnić jej stabilne dostarczanie do sieci, co jest jednym z głównych problemów tego sektora.

Uruchomienie pierwszego projektu hybrydowego w Hiszpanii wzmacnia nasze ambicje wydajnego i zrównoważonego rozwijania innowacyjnych projektów w zakresie czystej energii na kluczowym dla EDPR rynku. Po wdrożeniu podobnych projektów w Portugalii i Polsce cieszymy się, że możemy wnieść wyróżniające się rozwiązania do hiszpańskiej transformacji energetycznej – mówi Miguel Stilwell d’Andrade, CEO EDP Renewables.

Dzięki temu projektowi EDP Renewables staje się pierwszą firmą, która uruchomiła projekty z technologiami hybrydowymi w Hiszpanii, Portugalii i Polsce. EDPR spodziewa się w kolejnych miesiącach uruchomić dwie inne farmy hybrydowe w Hiszpanii i ma łącznie ponad 15 projektów hybrydyzacji wiatrowo-słonecznej, które powinny dodać ponad 230 MW mocy ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii w nadchodzących latach.

Do 2026 r. firma planuje zainwestować 20 mld euro w rozwój i wdrażanie odnawialnych źródeł energii na całym świecie, z czego 40% jest przeznaczone na lądową energetykę wiatrową, a kolejne 40% na wielkoskalową energetykę słoneczną. Hiszpania nadal jest strategicznym krajem dla EDP, gdzie zainstalowana moc wynosi prawie 2 GW energii słonecznej i wiatrowej, a także 444 MW w energetyce wodnej, gdzie rozwijane są projekty związane z zielonym wodorem.