EIT Digital Challenge nagradza 5 najlepszych scaleupów Europy w 2020 r.

20 najbardziej obiecujących firm zajmujących się zaawansowanymi technologiami rywalizowało w finale prestiżowego konkursu – EIT Digital Challenge 2020, który po raz siódmy organizowany jest przez EIT Digital. 5 najlepszych scaleupów otrzymało nagrody o łącznej wartości 350 000 euro oraz międzynarodowe wsparcie rozwoju w ramach programu EIT Digital Accelerator.

Wielki tryumf

Pierwsza nagroda trafiła do firmy Deepomatic z Francji. Pozostali czterej zwycięzcy to Icometrix (Belgia), SwipeGuide (Holandia), Targomo (Niemcy) oraz Wishibam (Francja).

Augustin Marty, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Deepomatic, zdobywca nagrody głównej, uważa to za ogromne uznanie dla pracy jego zespołu. „Nasza firma ma zaledwie pięć lat i otrzymanie przez EIT Digital miana najlepszego startupu zajmującego się zaawansowanymi technologiami w Europie ma w tej chwili naprawdę ogromne znaczenie – to początek ekspansji na międzynarodowy rynek” – stwierdza Augustin Marty.

W tym roku do konkursu zgłoszono rekordową liczbę, bo aż 403 scaleupy z 32 krajów, co stanowi 44% wzrostu w porównaniu z 2019 r. EIT Digital Challenge jest skierowany do europejskich firm, skupionych na szybkim rozwoju oraz szerokiej działalności w Europie i na świecie. Firmy konkurowały w jednym z pięciu strategicznych obszarów innowacji: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Finance i Digital Wellbeing.

Prawie 40% kandydatów, 55% z 20 finalistów i 3 na 5 zwycięzców (tj. 60%) to kobiety, które są założycielkami firm lub obejmują stanowiska kierownicze. Dane te obrazują starania jakie EIT Digital czyni na rzecz wspierania europejskich kobiet-przedsiębiorców.

Dalszy rozwój zwycięzców

Pięć nagrodzonych firm dołączy do EIT Digital Accelerator, który w 2019 roku został uznany za jeden z najlepszych światowych akceleratorów biznesu publicznego i programu o największym zasięgu ogólnoeuropejskim oraz jako Top 4 European Accelerator w raporcie Startup Heatmap Europe.

„To nie jest zwykły konkurs, w którym liczy się tylko jeden zwycięzca”, mówi Chahab Nastar, dyrektor ds. Innowacji w EIT Digital. „Elitarne grono 20 finalistów zostało wybranych spośród 403 zgłoszeń. To jedynie 5% najlepszych przedsiębiorstw. Firmy te dynamicznie się rozwijają i mają ogromny potencjał, aby stać się europejskimi historiami sukcesu. Jury dostrzegło szczególny potencjał w tych 5 firmach, które zostaną objęte merytorycznym wsparciem w dalszym, prężnym rozwoju i pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów w programie oferowanym przez EIT Digital Accelerator” – dodaje Chabab Nastar.

Zwycięskie scaleupy to:

Deepomatic (FR) – bezkodowa wizualna platforma automatyzacji do obsługi operacji w terenie za pomocą aplikacji wizyjnych; Icometrix (BE) – pomaga skutecznie kwantyfikować nieprawidłowości w mózgu dzięki rozwiązaniu do obrazowania, opartemu na sztucznej inteligencji; SwipeGuide (NL) – inteligentne instrukcje i procedury pracy za pośrednictwem rozszerzonych aplikacji w celu poprawy produktywności w hali produkcyjnej; Targomo (DE) – rozwiązanie do analizy lokalizacji w celu optymalizacji sieci detalicznych, zapewnienia lepszych usług publicznych i usprawnienia wyszukiwania nieruchomości;



Wishibam (FR) – umożliwia tworzenie skalowalnych rynków w oparciu o stan magazynu w czasie rzeczywistym;

Finał konkursu odbył się 12 listopada online.