Facebook z usługą “sklepów” może zdominować rynek e-commerce

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy świecą się dziś po południu na zielono. Futures na indeks S&P 500 rośnie o ponad 1 proc. do 2948,75 pkt. Kontrakt na Nasdaq 100 zyskuje prawie 1 proc., zwyżkując do 9390,75 pkt, a z kolei futures na Dow Jones Industrial Average drożeje o ponad 1 proc. do 24434 pkt. Inwestorów w Stanach Zjednoczonych nie wystraszyły w żaden sposób wczorajsze negatywne informacje dotyczące szczepionki na COVID-19 od Moderny.

Podczas wczorajszej sesji, zwłaszcza w jej końcówce, spadki w Stanach Zjednoczonych przyspieszyły, gdy okazało się, że STAT News zakwestionował skuteczność szczepionki na koronawirusa w pierwszym testach prowadzonych przez spółkę Moderna. Jej akcje spadły w następstwie tych wiadomości o ponad 10 proc. Jednak pesymizm na Wall Street, jak widać obecnie, trwał tylko przez chwilę i dziś nie ma po nim za bardzo śladu. Inwestorzy z kolei pokładają duże nadzieje na szybkie otwarcie gospodarki i powrót do normalności. Optymizm jest także wspierany przez kolejne wyniki spółek.

W handlu przed sesją akcje Lowe’s wzrosły o 7 proc. Amerykańska sieć hipermarketów powstała w 1946 w North Wilkesboro zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych, narzędzi itp. pokazała raport, w którym sprzedaż i zysk były znacznie powyżej oczekiwań rynku. LOW poinformował w środę, że zysk za pierwszy kwartał wyniósł 1,34 miliarda USD. Firma z Karoliny Północnej poinformowała, że dochód netto wyniósł 1,76 USD na akcję. Wyniki przerosły oczekiwania Wall Street. Średni szacunek 12 analityków ankietowanych przez Zacks Investment Research szacował zysk w wysokości 1,29 USD na akcję. Spółka odnotowała w tym okresie przychody w wysokości 19,68 miliarda USD, co również przewyższyło prognozy. Dziewięciu analityków ankietowanych przez Zacks oczekiwało 18,26 miliarda dolarów.

Zdaniem firmy JMP nowy produkt Facebooka, czyli możliwość tworzenia sklepów internetowych, przyspieszy handel społecznościowy i może znacznie zwiększyć największy pion reklamowy firmy, ponieważ coraz więcej użytkowników korzysta z Instagrama i Facebooka w celu zapoznania się z produktem. Co miesiąc ponad 3 mld użytkowników Facebooka ma szerszy dostęp do ponad 160 milionów małych i średnich firm w serwisie, a sklepy są dalej zintegrowane z FB, Messengerem i WhatsApp. Dodatkowo e-handel rośnie wraz z epidemią, a codzienna sprzedaż e-commerce w USA wzrosła o 49 proc. od 1-11 marca do 1-23 kwietnia, PayPal poinformował, że 1 maja był największym dniem zakupów w historii, wyprzedzając Black Friday i Cyber Monday. Handel w sieci może stanowić około 18,5 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej w USA do 2025 r. w porównaniu z 11 proc. w 2018 r. Według JMP są to konserwatywne wyliczenia.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.