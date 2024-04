Nowi CEO w InPost UK i Mondial Relay

Nowi dyrektorzy zarządzający dołączają do Grupy InPost i obejmą stanowisko CEO na kluczowych rynkach. Neil Kuschel został dyrektorem zarządzającym w InPost w Wielkiej Brytanii, natomiast Laurent Bendavid w Mondial Relay – odpowiadając za Francję, Belgię, Niderlandy i Luksemburg.

– Po sukcesie w Polsce, Grupa InPost stawia na rozwój swojej aktywności na innych rynkach europejskich – dlatego niezwykle się cieszę, że dołączyli do nas dwaj wybitni liderzy, którzy pomogą nam zrealizować nasze strategiczne cele rozwoju na dwóch kluczowych dla nas rynkach. Przyspieszenie ekspansji w Wielkiej Brytanii oraz Francji wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia w działalności operacyjnej. Ponadto wyzwania, które przed sobą postawiliśmy, potrzebują ciągłej inwestycji w talenty. Jestem przekonany, że kompetencje Neila oraz Laurenta umocnią pozycję Grupy InPost na rynkach europejskich oraz pomogą osiągnąć ambitne cele – powiedział Rafał Brzoska, CEO i założyciel Grupy InPost.

W ubiegłym roku we Francji, pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia, Grupa InPost nie tylko rosła szybciej niż rynek, ale także zanotowała wzrost wolumenów B2C na poziomie 23% rok do roku. W ciągu zaledwie dwóch lat Mondial Relay stał się numerem 1 wśród sieci maszyn paczkowych we Francji.

W Wielkiej Brytanii rok 2023 był dla InPost przełomowy. Marka zajmuje obecnie czołowe miejsce pod względem wielkości sieci w UK. Grupa nabyła udziały operatora logistycznego Menzies Distribution, co zwiększyło jej kontrolę nad procesem logistycznym. Ponadto, InPost UK osiągnął zdecydowany wzrost obsługiwanych wolumenów oraz rentowność na poziomie EBITDA.

Michael Rouse, CEO InPost International podkreślił – Mondial Relay wkracza teraz w kolejną fazę transformacji zorientowanej na konsumenta, przyspieszając nasze ambicje w zakresie wzrostu udziału w rynku, rozbudowy sieci i jakości dostaw. W Wielkiej Brytanii zamierzamy kontynuować nasz dynamiczny plan rozwoju bazując na zeszłorocznym sukcesie, w tym nasze strategiczne partnerstwo z Menzies i ogólnokrajową ekspansję naszej sieci.

Laurent Bendavid posiada szerokie doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych w sektorze B2C i B2B. W ciągu ostatnich pięciu lat pełnił funkcję dyrektora generalnego w Alliance Healthcare France, części globalnej organizacji Cencora, lidera rozwiązań farmaceutycznych. W ciągu zaledwie 18 miesięcy przywrócił zyskowność francuskiej organizacji, osiągając dwucyfrowy dodatni wynik EBIT, a jednocześnie rozwijając sieć 80 magazynów na terenie całego kraju. Wcześniej był dyrektorem generalnym w Logista France, nadzorującym dystrybucję dla ponad 50 tysięcy punktów sprzedaży artykułów spożywczych, napojów i innych produktów. Od 1994 do 2013 roku Laurent zajmował różne stanowiska związane z obszarem B2C w Grupie Carrefour, pracując we Francji, Ameryce Południowej, Bułgarii oraz na szczeblu międzynarodowym jako wiceprezes ds. handlowych i rozwoju nowych koncepcji.

Neil Kuschel posiada bardzo różnorodne doświadczenia zdobyte jako dyrektor generalny czy doradca zarządu, ale także na wysokich stanowiskach kierowniczych związanych z logistyką i technologią w e-commerce. Przez ponad 12 lat na stanowiskach na szczeblu wykonawczym pomagał brytyjskim i europejskim markom w ekspansji, doskonaląc je w zakresie sprzedaży bezpośredniej do konsumenta (D2C). Wcześniej, przez 5 lat był dyrektorem generalnym platformy Global-e w Europie – światowego lidera rozwiązań cross-border. Dołączył do firmy na wczesnym etapie jej rozwoju w 2017 roku i odegrał kluczową rolę we wzroście liczby sprzedawców detalicznych z 64 do ponad 1000 w 2022 roku oraz osiągnięciu sprzedaży w transakcjach międzynarodowych na poziomie 2,4 miliarda dolarów. Wcześniej przez 20 lat Neil pracował w DHL, działając w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jako wiceprezes ds. sprzedaży DHL w Wielkiej Brytanii, był odpowiedzialny za wszystkie działania sprzedażowe w kraju.

Grupa InPost jest obecna w 9 krajach, w których na koniec 2023 roku dysponowała ponad 66 000 punktów OOH, w tym ponad 35 000 urządzeń Paczkomat® InPost.

W UK Grupa zarządza już blisko 6 500 swoimi maszynami oraz prawie 1 500 punktami PUDO. InPost ma już 7 000 punktów nadania i odbioru (w tym urządzeń Paczkomat®) w Hiszpanii oraz 2 000 w Portugalii. Sieć w Portugalii wzrosła o 100% w ciągu ostatniego roku, a niedawno uruchomiono pierwsze urządzenie Paczkomat® w tym kraju. We Francji Mondial Relay ma już 5 000 urządzeń Paczkomat®. Dodatkowo Grupa posiada na tym rynku ponad 11 000 punktów odbioru i nadania (PUDO), realizuje również strategiczne partnerstwa z wieloma globalnymi graczami, m.in. Zalando czy Vinted.

W 2023 roku Grupa InPost dostarczyła 892,1 mln przesyłek, o 20% więcej niż rok wcześniej. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 589,5 mln przesyłek (+16%). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 302,6 mln sztuk (+28%), w tym Mondial Relay dostarczył 239,9 mln przesyłek (+13%). W Wielkiej Brytanii, drugim co do wielkości międzynarodowym rynku, InPost dostarczył 46,5 mln paczek – co oznacza wzrost o blisko 127% r/r.