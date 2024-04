Optymistyczne prognozy dla rynku mieszkaniowego. GUS: rośnie liczba pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji

Komunikat GUS na temat budownictwa mieszkaniowego realizowanego w pierwszym kwartale 2024 roku wskazuje, że produkcja firm deweloperskich wciąż ma decydujący wpływa na liczbę nowych mieszkań i domów budowanych w Polsce. Z danych GUS wynika, że w pierwszych trzech miesiącach roku lokali mieszkalnych oddanych do użytku było o 12% mniej niż przed rokiem. Jednak firmy deweloperskie zrealizowały w tym okresie zaledwie o 4% mniej lokali niż w 2023 roku, podczas gdy inwestorzy indywidualni (przede wszystkim gospodarstwa domowe realizujące budowy na własne potrzeby) wybudowali aż o 22,5% mniej niż rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że w obu tych grupach inwestorów (deweloperów i gospodarstw domowych) o słabszych wynikach kwartalnych zadecydowała wyraźnie niższa niż w poprzednich latach liczba mieszkań oddanych w styczniu.

Znacznie bardziej optymistycznie od liczby wybudowanych mieszkań prezentuje się w pierwszym kwartale tego roku liczba uzyskanych na realizację nowych inwestycji pozwoleń. Na 33% więcej pozwoleń od stycznia do marca złożyły się większe wolumeny zarówno w grupie deweloperów jak i inwestorów indywidualnych. Jednak skala wzrostu liczby pozwoleń wydanych firmom deweloperskim jest wyraźnie większa niż w pozostałych grupach. W efekcie ponad 72% pozwoleń na budowę wydanych w Polsce w ostatnich miesiącach to wnioski firm deweloperskich.

O optymizmie firm deweloperskich najdobitniej świadczy przede wszystkim liczba rozpoczętych budów. Statystyka tzw. mieszkań rozpoczętych w pierwszym kwartale bieżącego roku wskazuje na ożywienie we wszystkich kategoriach inwestorów (nawet mieszkań zakładowych jest o 100% więcej niż przed rokiem co oznacza, że rozpoczęto budowę 2 takich lokali). Tu również zadecydowały wyniki firm deweloperskich, które rozpoczęły budowę o 79% większej liczby mieszkań niż rok temu. Skala ożywienie po stronie deweloperów zasługuje na szczególną uwagę ponieważ rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba rozpoczynanych budów realizowanych na sprzedaż lub wynajem (deweloperzy w terminologii GUS) jest porównywalna z poziomem odnotowanym w pierwszym kwartale 2021 rokiem, kiedy to deweloperzy rozpoczęli budowy ponad 166 tys. mieszkań.

Katarzyna Kuniewicz, Dyrektorka badań rynku, Otodom Analytics