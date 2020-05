Fed i nadzieje na szczepionkę pozytywnie wpływają na wzrosty w USA

Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe w USA zwiększyły wzrosty w poniedziałek po tym, jak test na szczepionkę Covid-19 firmy Moderna dał dodatnie odpowiedzi na przeciwciała u wszystkich 45 badanych ochotników w fazie pierwszej testów. Wcześniej kontrakty futures wskazywały już na pozytywne otwarcie rynku kasowego ze względu na nadzieje, że złagodzenie ograniczeń dotyczących koronawirusa wkrótce pobudzi aktywność gospodarczą.

Gubernator stanu Kalifornia powiedział, że około 75 proc. przedsiębiorstw stanowych jest otwartych, a większość stanu Nowy Jork kwalifikuje się obecnie do zniesienia niektórych obostrzeń. Inwestorzy zapoznali się również z najnowszym wywiadem prezesa Fed. Jerome Powell powiedział w stacji CBS, że gospodarka USA może skurczyć się o 30 proc. w drugim kwartale. Zakładając, że nie będzie drugiej fali koronawirusa, to w drugiej połowie 2020 r. będzie się ona stopniowo odbudowywać. Powell dodał, że Fed nie wykorzystał jeszcze wszystkich swoich możliwości i jest gotów do dalszego działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szef Rezerwy Federalnej dodał, że nie obstawiałby przeciwko gospodarce USA. Tak najwyraźniej zrobili też inwestorzy, którzy ruszyli po zakup amerykańskich akcji.

Z punktu widzenia poszczególnych spółek ponownie wyróżnia się Nvidia, o której pisaliśmy już w poprzednich komentarzach. Analitycy BMO podnieśli poziom ceny docelowego spółki do najwyższego na Wall Street równego 425 USD (cena akcji na giełdzie to około 340 USD). Według BMO producent chipów jest na wyjątkowej pozycji, aby nadal korzystać z ogromnej zmiany w krajobrazie, który zajdzie po epidemii. NVDA będzie głównym beneficjentem w ciągu najbliższych pięciu lat, ponieważ przetwarzanie grafiki staje się coraz ważniejsze dla takich funkcji jak sztuczna inteligencja, analiza danych i genomika. NVDA ma 34 rekomendacje kupna, 5 trzymaj i 3 sprzedaj – wynika z danych Bloomberga.

Tesla z kolei ma zamiar w poniedziałek ponownie otworzyć swoją sztandarową fabrykę w Kalifornii. Jest to kolejny katalizator dla inwestorów, ponieważ stawia firmę na pozycji, w której ponownie może ona pobić swoje wyniki kwartalne. Tesla zyskuje dziś po otwarciu rynku ponad 3 proc. Szeroki rynek tymczasem rośnie od 1,7 proc. do 2,8 proc. Najgorzej w tym zestawieniu wypada indeks Nasdaq, a najlepiej Dow Jones Industrial Average. Akcje spółki Moderna, o której wspominaliśmy na początku komentarza, drożeją na otwarciu o ponad 20 proc. Z kolei od marca ich wartość wzrosła czterokrotnie z okolic 20 kilku USD, do ponad 80 USD obecnie.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.