FREE NOW wprowadza usługę przejazdów taxi tylko dla kobiet i wyłącznie z kierowczyniami

“Dla niej” to nowa usługa w aplikacji FREE NOW, przeznaczona wyłącznie dla pasażerek, które chcą zamówić przejazd z kierowczynią taxi. To pierwsza tego typu usługa w Polsce, a jej celem jest promowanie kobiet w zawodach postrzeganych stereotypowo jako męskie, a także udostępnienie alternatywy dla tych pasażerek i kierowczyń, które preferują przejazd z kobietą. Aż 95% badanych kierowczyń współpracujących z platformą FREE NOW przyznaje, że pasażerki czują się bardziej komfortowo jadąc z kobietą, a 82% zgadza się, że taka usługa pozytywnie wpłynie na promowanie kobiet w branży taxi[1]. Usługa „Dla niej” we FREE NOW pojawia się testowo w Trójmieście.

Aż 7 na 10 badanych kierowczyń taxi przyznaje, że pasażerowie reagują zdziwieniem widząc kobietę wykonującą ten zawód. Taki sam odsetek uważa, że dobrym kierunkiem w promowaniu kobiet w zawodach stereotypowo uznawanych za męskie, jest zwiększanie ich widoczności. Co druga badana spotyka się ze stereotypem, że kobiety gorzej prowadzą auto. Kierowczynie FREE NOW zapytane o powody, dla których lubią swój zawód, aż w 70% wskazują na fakt, iż lubią prowadzić samochód, a także doceniają elastyczność czasową i niezależność tej pracy. Co czwarta przyznaje, że w branży taxi nie ma różnic płacowych pomiędzy płciami, a współpraca z aplikacją daje im poczucie bezpieczeństwa.

Jesteśmy dumni, że jako pierwsi na polskim rynku taxi wprowadzamy usługę przeznaczoną wyłącznie dla kobiet. Tym samym pragniemy zwrócić uwagę na nadal występujące w XXI wieku przekonanie jakoby branża taxi lub prowadzenie auta miało być domeną mężczyzn. Istnienie tego stereotypu zauważa aż 65% badanych przez nas kierowczyń taxi. Mamy nadzieję, że usługa “Dla niej” będzie impulsem dla wielu kobiet do podejmowania zajęć, które wciąż uznawane są za typowo męskie. Jednocześnie, obok wielu innych opcji zamówienia przejazdu dostępnych w naszej aplikacji, dajemy dodatkową alternatywę dla pasażerek, które z różnych powodów – w tym związanych z bezpieczeństwem – mogą preferować przejazd z kobietą – mówi Izabela Skonieczna, dyrektorka marketingu FREE NOW w Polsce.

Trójmiasto zostało wybrane jako miasto pilotażowe dla usługi ze względu na wysoki odsetek kierowczyń współpracujących z platformą FREE NOW w tej lokalizacji. FREE NOW nie wyklucza rozszerzenia usługi “Dla niej” w kolejnych polskich miastach. Decyzja o udostępnieniu takiej usługi jest także motywowana rosnącą liczbą kobiet przybywających do Polski z Ukrainy.

Jeśli testy w Trójmieście przebiegną prawidłowo, rozwiniemy tę usługę w pozostałych polskich lokalizacjach, takich jak Warszawa i Kraków, gdzie notujemy stosunkowo wysoki odsetek kierowczyń. Spodziewamy się także, że w obliczu rosnącej liczby przybywających do Polski uchodźczyń z Ukrainy, praca w zawodzie taxi w usłudze FREE NOW “Dla niej” może być dla nich szansą na rozpoczęcie pracy zarobkowej w komfortowych warunkach. Mamy też świadomość, że dla pasażerek z Ukrainy, które są w naszym kraju od niedawna, korzystanie z usługi tylko dla kobiet może być bardziej preferowane. Z myślą o nich, w ostatnich dniach udostępniliśmy naszą aplikację także w języku ukraińskim – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Usługa “Dla niej” w aplikacji FREE NOW widoczna jest dla wszystkich użytkowników w Trójmieście oraz wyłącznie dla kierowczyń taxi. Kierowczyni może odrzucić pojawiające się zlecenie na etapie jego przyjmowania w aplikacji – widząc męskie imię pasażera lub po przyjeździe na miejsce odbioru, bez konsekwencji w postaci opłaty anulacyjnej. Kierowczynie współpracujące z FREE NOW nadal mają dostęp do wszystkich innych zleceń pojawiających się na platformie, a ich przyjmowanie jest dla nich dobrowolne.

Ze względu na stosunkowo niski udział kierowczyń taxi we flocie FREE NOW, czas oczekiwania na taki przejazd może być dłuższy niż w innych usługach (np. Lite czy Comfort). Ceny za przejazd w usłudze “Dla niej”, podobnie jak w pozostałych opcjach FREE NOW, są gwarantowane i znane z góry.

[1] Badanie w formie ankiety internetowej, przeprowadzone zostało w lutym 2022 roku, wśród ponad 100 kierowczyń taxi z różnych polskich miast, współpracujących z platformą FREE NOW.