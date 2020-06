Fundusz Dopłat do Oprocentowania – dla kogo i na jakich warunkach?

Szczegóły działania funduszu dopłat do oprocentowania przybliża Elżbieta Stelmach z BGK.

Prezydent podpisał już tzw. tarczę 4.0. Ustawa powołuje przy BGK Fundusz Dopłat do Oprocentowania. To kolejne rozwiązanie pomocowe dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy i jakie warunki muszą spełniać, by ubiegać się o wsparcie? Na pytania o Fundusz Dopłat do Oprocentowania odpowiada Elżbieta Stelmach z BGK.