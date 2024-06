Gdzie buduje się najwięcej mieszkań?

Przez cały miniony rok, najwięcej metrów kwadratowych mieszkań ukończono w stolicy. Kolejne miejsca w rankingu mogą być jednak zaskoczeniem.

Warszawa od dawna przoduje w rankingu powiatów i miast na prawach powiatu z największą powierzchnią użytkową ukończonych mieszkań (lokali i domów). Jeżeli jednak chcemy zgadnąć, które lokalizacje zajęły dalsze miejsca w takim metrażowym rankingu, to dość łatwo będzie o pomyłkę. Ostatnio na podium gości bowiem nie Wrocław, lecz powiat poznański.

Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl informacje na temat metrażu lokali i domów ukończonych w poszczególnych powiatach oraz miastach na prawach powiatu podaje nam Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi tej instytucji wszyscy inwestorzy (w praktyce głównie deweloperzy i osoby prywatne) największą powierzchnię mieszkań ukończyli w następujących lokalizacjach:

Warszawa – 981 394 mkw. w 2023 r. Kraków – 578 132 mkw. powiat poznański – 549 319 mkw. Wrocław – 484 189 mkw. Gdańsk – 366 577 mkw. Łódź – 319 506 mkw. powiat piaseczyński – 316 349 mkw. powiat wrocławski – 297 035 mkw. Poznań – 281 582 mkw. powiat wołomiński – 267 847 mkw. powiat pruszkowski – 260 916 mkw. Lublin – 198 129 mkw. powiat krakowski – 184 072 mkw. powiat kartuski – 170 111 mkw. Katowice – 169 086 mkw.

Na poniższej mapie można sprawdzić wyniki tych powiatów oraz miast na prawach powiatu, które nie zaliczają się do ścisłej czołówki. Jeżeli mowa o czołówce, to warto zwrócić uwagę na stosunkowo niewielki dystans, który dzieli powiat poznański oraz Kraków. Co ciekawe, okolice Poznania nie po raz pierwszy zajęły trzecie miejsce w rankingu nowej powierzchni użytkowej lokali i domów. Podobna sytuacja miała miejsce również w 2021 r. oraz 2022 r.

Na wynik powiatu poznańskiego z pewnością wpływa budowa na tym terenie dużej liczby domów jednorodzinnych. Nie zmienia to jednak faktu, że powiat otaczający Poznań jest jednym z obszarów, gdzie buduje się najwięcej. Aktywnie działają tam również deweloperzy. Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują, że pod koniec marca 2024 r. firmy deweloperskie w okolicach Poznania proponowały 1180 lokali i domów o przeciętnej cenie ofertowej równej 7945 zł/mkw.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl