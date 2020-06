Gliwice gonią Katowice – podsumowanie I kwartału 2020 na rynku biurowym Gliwic

Według danych firmy doradczej Colliers International w Gliwicach istnieje ponad 93 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W pierwszym kwartale 2020 r. oddano do użytku biurowiec przy ul. Bojkowskiej 47B o powierzchni 3,3 tys. mkw., a w fazie planowania, z przewidywanym terminem oddania do końca 2022 r., pozostaje blisko 50 tys. mkw. biur.

Współczynnik pustostanów w Gliwicach dla budynków klasy A i B na koniec I kw. 2020 r. wyniósł 8,8%, co przekłada się na ok. 8,2 tys. mkw. dostępnej powierzchni biurowej. Poziom średnich stawek czynszowych w istniejących budynkach klasy A kształtuje się od 11 do 13,8 EUR/mkw./mc., natomiast w budynkach klasy B ok. 7-11 EUR/mkw./mc.

Gliwice gonią Katowice

Gliwice to obecnie drugie po Katowicach miasto pod względem liczby istniejących nowoczesnych projektów biurowych w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ciągu ostatnich lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku gliwickiego, co powoduje rosnące zainteresowanie miastem. Wysoki potencjał rozwojowy i przyjazność dla biznesu potwierdza m.in. prestiżowy ranking fDi’s Polish Cities of the Future 2019/2020, który bada rozwój ośrodków miejskich na całym świecie.

Wśród transakcji podpisanych w 2019 r. w Gliwicach znalazły się m.in. umowy w budynku Dworcowa 25 – ista Shared Services (ok. 2,1 tys. mkw.) oraz PKO BP (ok. 420 mkw.) czy Valmet w budynku przy ul. Bojkowskiej 47 (ok. 2 tys. mkw.). Szkoła prywatna TEB Edukacja wynajęła cały budynek przy ul. Chorzowskiej 12 (ponad 1,5 tys. mkw.), zaś firma SII zajęła w budynku przy ul. Zygmunta Starego 24 ok. 156 mkw. Wszystkie wymienione transakcje to nowe umowy. W I kw. 2020 r., pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, wspomniana wcześniej firma ista Shared Services zawarła transakcję przednajmu w planowanym budynku DL Center Point Gliwice.

— Na Górnym Śląsku, poza Katowicami, to Gliwice są dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim, który swoim potencjałem przyciąga zagranicznych i lokalnych inwestorów. Powstałe w mieście nowe i planowane inwestycje biurowe nie odbiegają standardem od budynków biurowych funkcjonujących w największych polskich i europejskich metropoliach, a wdrożone w nich rozwiązania w pełni odpowiadają na rosnące potrzeby najemców — mówi Barbara Pryszcz, dyrektor regionalny Colliers International w Katowicach.

Wykwalifikowane kadry

Popyt na powierzchnię biurową w Gliwicach generowany jest głównie przez firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, firmy informatyczne, jak również branże związane z nowymi technologiami. Dostrzegalne jest także zainteresowanie powierzchniami biurowymi ze strony licznych start-upów zakładanych przez absolwentów Politechniki Śląskiej.

Gliwickie i katowickie uczelnie zapewniają firmom duże zasoby wykwalifikowanej kadry. Silne centrum akademickie przyciąga nowych inwestorów zarówno w zakresie nauk technicznych, jak i sektora nowoczesnych usług biznesowych. Na obszarze Gliwic studiuje obecnie 18 900 osób.

Rosnący potencjał

Województwo śląskie charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną – na jego terenie krzyżują się transeuropejskie szlaki: korytarz III (Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów) oraz korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina). Region wyróżnia również bardzo silnie rozwinięta sieć drogowa – w Gliwicach przecinają się dwie autostrady A1 i A4. W 2016 roku została ukończona Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), łącząca Gliwice z Katowicami. Obecnie zaś w trakcie budowy jest południowa oraz zachodnia obwodnica Gliwic.

Budynki biurowe zlokalizowane są głównie w centralnej części miasta oraz na obszarze Nowych Gliwic i specjalnej strefy ekonomicznej, w niewielkiej odległości od Drogowej Trasy Średnicowej, zapewniającej doskonałą dostępność komunikacyjną.

Potencjał Gliwic jest coraz bardziej dostrzegany przez deweloperów, co przekłada się na systematyczny wzrost inwestycji biurowych w tym mieście. W najbliższych latach eksperci Colliers prognozują dalszy rozwój rynku oraz rosnące zainteresowanie ze strony najemców.