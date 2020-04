Goldman Sachs udostępnia za darmo swoje kursy biznesowe on-lnie w ramach programu „10 000 Women”

Goldman Sachs udostępnił bezpłatnie swoje biznesowe kursy on-line z programu „10 000 Women”. W kursach – pierwotnie stworzonych dla przedsiębiorczych kobiet – może wziąć udział każdy, kto prowadzi lub chciałby prowadzić biznes.

Fundacja Goldman Sachs udostępniła bezpłatnie wszystkim zainteresowanym swój światowej klasy kurs biznesowy on-line, opracowany w ramach inicjatywy 10 000 Women (10 000 Kobiet). Dzięki temu również w Polsce osoby znające język angielski, hiszpański lub portugalski mogą skorzystać z obszernych zasobów tego złożonego z aż 10 kilkugodzinnych lekcji programu, opracowanego przez światowej klasy ekspertów biznesowych. Dotychczas certyfikat ukończenia kursu otrzymało niemal 5 milionów osób.

Wraz ze zmianami, jakie zachodzą pod wpływem pandemii, kształcenie na odległość staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Kurs on-line, w ramach inicjatywy Goldman Sachs 10 000 Women pomaga rozwijać umiejętności biznesowe poprzez praktyczne wykłady i szkolenia. Program dostarcza wskazówek dotyczących wszystkich aspektów biznesu — od finansów oraz prowadzenia codziennej działalności po zdolności kierownicze, marketing i negocjacje.

Uczestnicy mają szansę nauczyć się jak rozpoznać konkurencję, znaleźć własną przewagę konkurencyjną, skutecznie negocjować, a także z powodzeniem wnioskować o finansowanie potrzebne do dalszego rozwoju firmy.

Mając na uwadze wyjątkowe wyzwania i ograniczenia czasowe, jakie stoją przed prowadzącymi małe przedsiębiorstwa, kurs on-line został podzielony na dziesięć odrębnych modułów, z których można korzystać we własnym tempie, oglądając wideo-wykłady, czytając materiały tekstowe i wykonując ćwiczenia. Uczestnicy w elastyczny sposób kształtują swoją ścieżkę: mogą wziąć udział w dowolnym bloku zajęć lub ich kombinacji, tak aby dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb.

Program jest również wyjątkową okazją do nawiązywania kontaktów, a osoby, które ukończą wszystkie 10 kursów, mogą przystąpić do Społeczności Absolwentów Programu 10 000 Women,

@10 000 Women Alumni Community. Członkowie tej społeczności mają dostęp do dodatkowych materiałów oraz wydarzeń, dzięki którym mogą pogłębić swą wiedzę i zaczerpnąć inspiracji.

Z kursu można skorzystać wchodząc na adres: www.coursera.org/launch/10000women

Materiały są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim

O programie 10 000 Women

10 000 Women jest globalną inicjatywą Goldman Sachs, która wspiera rozwój poprzez zapewnienie kobietom-przedsiębiorcom, z całego świata edukacji w zakresie biznesu i zarządzania. Program zapewnia również mentoring, kontakty oraz dostęp do kapitału. Został oparty na założeniu, że inwestowanie w przedsiębiorcze kobiety prowadzi do wzrostu gospodarczego i wzmocnienia lokalnych społeczności. Od 2008 roku 10.000 Women przeszkoliło ponad 10 000 kobiet prowadzących przedsiębiorstwa w 100 krajach. Absolwentki tego programu odnotowują natychmiastowy i trwały rozwój swojej działalności. Dzięki rozszerzeniu dostępności kursu on-line Polki po raz pierwszy będą mogły wziąć udział w programie.