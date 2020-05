Google dodaje nowe opcje na Mapach i w wyszukiwarce by pomóc przedsiębiorcom w czasach COVID-19

Google wprowadził właśnie nowe funkcje na Mapach Google oraz w wyszukiwarce, dzięki którym przedsiębiorcy mogą łatwo i szybko informować swoich klientów o nowych opcjach swojej działalności oraz możliwościach wsparcia ich biznesów. Już teraz klienci mogą m.in. nabyć kartę upominkową czy dokonać rejestracji online bezpośrednio na profilu Google Moja Firma. Wśród partnerów globalnego wdrożenia nowych funkcji znalazła się również polska firma Booksy.

Aby dostosować się do trudnych warunków prowadzenia biznesu w czasach pandemii, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po narzędzia cyfrowe. Według opublikowanego niedawno raportu Connected Commerce Council 1 na 3 właścicieli małych firm twierdzi, że bez pomocy narzędzi cyfrowych zmuszony byłby zamknąć firmę lub ograniczyć jej działalność.

Płynne przejście do usług online

Pomimo kolejnych etapów odmrażania gospodarki wciąż wiele biznesów mierzy się z poważnymi trudnościami i musi sprawnie dopasowywać ofertę do bieżących okoliczności, licząc się z tym, że część klientów nie od razu wróci do korzystania z usług offline.

Dzięki nowym funkcjom Google ułatwia klientom nie tylko odkrywanie usług online, ale również proces rezerwacji spotkań. Zarezerwuj z Google to bezpośrednia rezerwacja usług online z profilu firmy w Google. Dzięki tej opcji firmy mogą oferować jeszcze łatwiejszy sposób rezerwowania terminów, a klienci w jednym miejscu mogą szybko znaleźć dostępne godziny, zarezerwować datę i od razu dodać ją do swojego Kalendarza Google. Dotychczas miliony użytkowników dokonywało rezerwacji terminów i miejsc w salonach kosmetycznych czy restauracjach dzięki integracji usługi z ponad setką partnerów. Teraz Google rozszerza ofertę o kolejnych, w tym Regis, WellnessLiving czy Zooty. Do tego grona dołączyła również polska firma Booksy.

Dzięki temu rozwiązaniu firmy, które korzystają z Booksy mogą oferować możliwość jeszcze prostszej rezerwacji online bezpośrednio w swoich profilach Google Moja Firma – mówi Stefan Batory z Booksy. – Dotyczy to lokalnych biznesów z branży beauty, ale również dużych instytucji finansowych jak Alior Bank.

Kolejna wprowadzona dziś funkcja daje przedsiębiorcom posiadającym konto w Google Moja Firma możliwość szybkiego poinformowania klientów o nowościach w swojej ofercie. Już niebawem firmy będą mogły dodawać do swoich wizytówek takie propozycje jak “zajęcia online” i “spotkanie online” .

Aktualizacja najważniejszych informacji o firmie

W obecnych okolicznościach informacja “otwarte” lub „zamknięte” już nie wystarcza. Od początku trwania pandemii Google sukcesywnie udostępnia nowe narzędzia, które pomagają biznesom informować klientów o tym, jak i kiedy działają. Niezależnie od branży wszystkie podmioty mają możliwość oznaczania się jako tymczasowo zamknięte jak również aktualizowania informacji o ponownym otwarciu, nowych godzinach działania oraz dodatkowych komunikatów dotyczących COVID-19.

Od początku marca już ponad milion firm udostępniło komunikaty COVID-19, a klienci w poszukiwaniu informacji każdego tygodnia klikali średnio aż 2 miliony razy w profile firm w Google. Mimo kolejnych etapów odmrażania gospodarki i otwarcia restauracji wciąż wiele osób decyduje się na zamawianie jedzenia do domu lub odbioru na wynos. W odpowiedzi na te potrzeby Google dodał jeszcze więcej zewnętrznych dostawców, by głodni klienci mogli zamawiać ulubione dania z dodatkowych 25 000 restauracji bezpośrednio z Google. Wkrótce zostanie wprowadzona też możliwość wskazywania preferowanych partnerów dostaw w profilu Google Moja Firma.

Łatwość i bezpieczeństwo odbioru jedzenia okazało się być dodatkowym elementem wpływającym na decyzję o wyborze restauracji. Dlatego Google dodał opcje takie jak „dostawa pod drzwi”, „brak konieczności kontaktu z dostawcą” i „możliwość konsumpcji w lokalu”, aby restauracje mogły w łatwy sposób udostępnić wszystkie ważne dla klientów informacje na swoich profilach biznesowych, zarówno w wyszukiwarce jak i Mapach. Od marca ponad 3 miliony restauracji dodało lub zaktualizowało swoje opcje oferty.

Prosty sposób informowania klientów o możliwości wsparcia

Teraz bardziej niż kiedykolwiek ludzie na całym świecie szukają sposobów by wesprzeć lokalne biznesy znajdujące się w trudnej sytuacji. Wpisywane w wyszukiwarkę zapytanie „jak pomóc małym firmom” osiągnęło rekordową liczbę w w marcu br., jego liczba wzrosła aż o 700% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Aby łatwo wspierać wybrane biznesy już niebawem użytkownicy będą mogli korzystać z wyszukiwarki oraz Map Google by znaleźć te, które akurat proszą o pomoc.

Na bazie haseł wpisywanych w wyszukiwarkę oraz Mapy Google firma przeanalizowała jaki wpływ ma COVID-19 na działanie małych biznesów, ale także w jaki sposób klienci chcieliby nadal korzystać z usług lokalnych firm. Konsumenci na całym świecie szukają sposobów, by mimo pandemii wciąż móc wspierać księgarnię za rogiem, lokalną restaurację czy ulubione studia jogi – bo te miejsca tworzą właśnie unikalny charakter ich okolicy.

Aby pomóc lokalnym biznesom oraz społecznościom, które chcą je wspierać, Google wprowadził nowe rozwiązania, udostępniając firmom w 24 krajach dodawanie linków do darowizn oraz kart podarunkowych do ich profili biznesowych na Mapach. W przypadku darowizn firma współpracuje z PayPal i GoFundMe, zaś jeśli chodzi o karty podarunkowe czy vouchery, właściciele firm mogą przekierowywać klientów bezpośrednio do odpowiedniej zakładki na swojej stronie lub łączyć do ofert jednego z certyfikowanych partnerów (np. Square, Toast, Clover czy Vagaro).