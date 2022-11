Hakerzy zaatakowali strony Senatu. Kto stoi za atakiem?

Dziś rano doszło do poważnego ataku hakerskiego na strony Senatu – poinformował marszałek Tomasz Grodzki. Niewykluczone, że atak został dokonany w odpowiedzi na przegłosowanie uchwały ogłaszającej władzę Federacji Rosyjskiej za „reżim terrorystyczny”, co zostało skomentowane przez ukraińskiego prezydenta jako bardzo słuszne posunięcie. – Może to być przypadek lub dobrze zaplanowana strategia – powiedział marszałek Grodzki.

– Wzrost aktywności hakerów związanych z Rosją może mieć związek z toczącą się jednocześnie wojną na naszej wschodniej granicy i cyberwojną – mówi Wojciech Głażewski, Country Manager firmy Check Point Software w Polsce. Zdaniem analityków Check Point Research, wzrost ten jest szczególnie widoczny w kraje Europy Wschodniej – nie tylko Ukraina i Rosja, ale także Polska, Litwa i Rumunia. Wszystkie te kraje należą do 25 najbardziej podatnych na ataki hakerskie. – Najprawdopodobniej nie jest przypadkowe to, że w zeszłym miesiącu w wielu krajach Europy Wschodniej zwiększyła się liczba zagrożeń. Praktycznie wszystkie organizacje są zagrożone i muszą przejść na strategię cyberbezpieczeństwa polegającą na zapobieganiu – dodaje przedstawiciel firmy Check Point.

We wrześniu polskie firmy doświadczyły największego wzrostu i rekordowej liczby cyberataków w 2022 roku. W pierwszym tygodniu miesiąca na jedną organizację było ich 1033, a pod koniec września już 1629 – o 60 proc. więcej