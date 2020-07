Huawei z 3-krotnym wzrostem udziału w rynku smartwatchy w pierwszej połowie roku

Ponad trzykrotnie wzrósł udział Huawei w rynku smartwatchy w Polsce – w pierwszej połowie roku wyniósł on 35,3% w ujęciu ilościowym wobec 11,2% w tym samym okresie przed rokiem, wynika z danych GfK Polonia. W samym czerwcu, udział rynkowy Huawei sięgnął 40,7% wobec 26,8% w grudniu zeszłego roku, wynika z danych GfK Polonia.

– Z naszych badań wynika, że coraz więcej osób zamienia tradycyjny zegarek na smartwatch, wiele z nich nigdy wcześniej nie używało smartwatcha, teraz odkrywają ten produkt i cieszymy się, że odkrywają go z Huawei. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę, przed nami premiery, które wierzę, że pozwolą nam zyskać jeszcze więcej wiernych użytkowników – mówi Bartek Gryczka, product manager odpowiedzialny za tę kategorię produktową w Huawei CBG Polska.

Solidny wzrost widać także w przypadku ujęcia wartościowego – w pierwszej połowie tego roku udział Huawei siegnął 23% wobec 9,2% przed rokiem. W samym czerwcu udział Huawei wyniósł 28,4% wobec 18,4% w grudniu zeszłego roku, wynika z danych GfK Polonia.

Portfolio smartwatchy Huawei to modele dopasowane do stylu i potrzeb zarówno amatorów sportu, jaki i osób szukających uniwersalnego asystenta, który pomoże im zadbać o zdrowie, kondycję i właściwy sen. Huawei oferuje typowo sportowe modele na paskach z tworzywa, jak i bardziej eleganckie – skórzane lub na bransolecie, które sprawdzą się jako klasyczny dodatek do służbowego stroju.

Najnowsza seria to Huawei Watch GT 2, która zyskała uznanie konsumentów na całym świecie dzięki długiej pracy baterii (do dwóch tygodni na jednym ładowaniu), inteligentnym funkcjom, takim jak monitorowanie snu, zdrowia i tętna, a także lekkiej i nowoczesnej konstrukcji. Watch GT 2 umożliwia też odbieranie i wykonywanie rozmów telefonicznych oraz odtwarzanie muzyki bezpośrednio ze smartwatcha.

Seria Watch GT 2, dostępna w dwóch wersjach – 46 mm i 42 mm – została niedawno uzupełniona o nowy model o sportowym charakterze – Watch GT 2e. Smartwatch został wyposażony w aż sto trybów sportowych pozwalających na jeszcze dokładniejsze mierzenie aktywności fizycznej oraz nową funkcję pomiaru saturacji krwi. Smartwatch trafił do sprzedaży w połowie kwietnia.

Poprzednia seria smartwatchy Huawei – Watch GT – w ciągu roku od premiery sprzedała się na świecie w liczbie trzech milionów.