Hybrydy dominują na rynku aut na prąd. Corolla Hybrid liderem

Polski rynek zelektryfikowanych samochodów zupełnie nie przypomina już tego sprzed kilku lat. W tym roku wybór hybryd i samochodów elektrycznych obejmuje ponad 130 modeli z wszystkich segmentów. Jednak nadal najchętniej wybieranym rodzajem napędu z silnikiem elektrycznym jest pełna hybryda, a dominującym producentem – Toyota. W rankingu najczęściej rejestrowanych zelektryfikowanych samochodów Instytutu SAMAR pierwsze miejsce zajmuje Corolla Hybrid.

Najpopularniejsze samochody z alternatywnym napędem

Instytut SAMAR opracował dane o rejestracjach zelektryfikowanych samochodów w Polsce od stycznia do czerwca 2020 roku. Liderem rynku hybryd i aut elektrycznych jest Toyota Corolla Hybrid. W pierwszej połowie 2020 roku zarejestrowano 4 422 egzemplarze tego auta. Na podium znalazły się także dwa kolejne modele Toyoty – C-HR Hybrid z wynikiem 2 593 auta i RAV4 Hybrid z 2 479 rejestracjami. Czwarte miejsce zajął model Volvo XC60 z napędem mild hybrid (1 172 egz.). Piąta jest kolejna Toyota – sedan Camry Hybrid z wynikiem 1 098 aut.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Mazda CX-30 (914 aut), Toyota Yaris (761 aut), Audi A6 (741 aut), Ford Puma (694 aut) oraz Audi A4 (675 aut). W tym gronie tylko Yaris ma pełny napęd hybrydowy, zaś pozostałe to miękkie hybrydy.

Najchętniej kupowany samochód elektryczny – Nissan Leaf – znalazł się dopiero na 29. miejscu z wynikiem 197 egzemplarzy, zaś tuż za nim na 30. pozycji figuruje najpopularniejsza hybryda plug-in, czyli Skoda Superb, którą wybrało 195 osób.

26 500 rejestracji zelektryfikowanych aut w pierwszej połowie 2020 roku

Rynek hybryd w Polsce gwałtownie się rozwija, o czym świadczy wybór aż 111 modeli 24 marek, po które sięgnęli klienci w tym roku. Toyota jest nadal zdecydowanym liderem, a jej udział w rynku hybryd liczonych łącznie wynosi niemal 45%. Nie jest to jednak pełny obraz sytuacji, gdyż pod ogólną nazwą hybryd kryją się trzy zupełnie różne technologie – pełne hybrydy, miękkie hybrydy oraz hybrydy plug-in.

Jak wynika z zestawienia opracowanego przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w pierwszym półroczu 2020 roku polscy nabywcy zarejestrowali 26 419 zelektryfikowanych samochodów. Największą popularnością cieszyły się pełne hybrydy (HEV), których liczba rejestracji wyniosła 13 666 egzemplarzy. Drugim typem alternatywnego napędu, po który sięgano najczęściej, jest miękka hybryda (MHEV, 10 316 aut), trzecim hybryda plug-in (PHEV, 1307 aut), zaś czwartym auto elektryczne na baterie (BEV, 1130 egz.).

Pełne hybrydy – ranking marek

Toyota jest najpopularniejszą marką na rynku pełnych hybryd, a jej udział w nim wynosi 83,1% po zarejestrowaniu 11 360 takich samochodów. Drugie miejsce zajmuje marka Lexus z 9,2-procentowym udziałem (1260 egz.), zaś trzecie Kia z 2,2-procentowym udziałem (dokładnie 300 egz.). Na kolejnych miejscach znalazły się Honda (1,9%, 258 egz.), Subaru (1,6%, 214 aut), Hyundai (1,1%, 145 aut), Ford (0,7%, 99 aut) oraz Infiniti (0,2%, 30 aut).

Pełny napęd hybrydowy został wprowadzony na rynek 23 lata temu przez Toyotę i do dziś doczekał się czterech generacji. Samochody te ładują baterię trakcyjną podczas zwalniania i hamowania i są zdolne do poruszania się na samym silniku elektrycznym – ta możliwość wykorzystywana jest tym częściej, im więcej energii samochód odzyskuje. W miejskich warunkach czas jazdy przy wyłączonym silniku spalinowym może sięgać nawet 80% całkowitego czasu przejazdu. Pełnych hybryd nie ładuje się z zewnętrznego źródła, a mimo to oszczędności paliwa sięgają kilku litrów.

Top 10 najpopularniejszych modeli z pełnym napędem hybrydowym

Toyota Corolla 4422

Toyota C-HR 2593

Toyota RAV4 2479

Toyota Camry 1098

Toyota Yaris 761

Lexus CT 365

Kia Niro 299

Lexus NX 279

Lexus ES 231

Honda CR-V 222

Źródło: IBRM SAMAR

Miękkie hybrydy

Na rynku miękkich hybryd najwięcej egzemplarzy zarejestrowała marka Audi (3357 aut, 32,5%). Drugie miejsce zajęła Mazda (1486 aut), trzecie Mercedes (1222 auta), a kolejne Suzuki (1106 aut) i Ford (838 aut). W pierwszej dziesiątce znalazły się także Land Rover (471 aut), Volvo (371 aut), BMW (97 aut), Volkswagen (92 auta) i (Fiat 75 aut).

Miękkie hybrydy również nie są ładowane z zewnętrznej sieci, a prąd do zasilania silnika elektrycznego jest generowany podczas hamowania rekuperacyjnego. Podstawowa różnica względem pełnych hybryd polega na tym, że nie są zdolne poruszać się w bezemsyjnym trybie elektrycznym. Ten rodzaj hybryd powstaje przez dodanie niewielkiej instalacji elektrycznej (najczęściej 48 Volt) do standardowego napędu spalinowego. Pozwala zaoszczędzić kilka procent paliwa.

Top 10 najpopularniejszych modeli z miękkim napędem hybrydowym

Volvo XC60 1172

Mazda CX-30 914

Audi A6 741

Ford Puma 694

Audi A4 675

Audi Q3 596

Mazda 3 551

Suzuki Swift 473

Audi Q7 438

Suzuki Vitara 385

Źródło: IBRM SAMAR

Hybrydy plug-in

Najwięcej samochodów z napędem PHEV w pierwszej połowie tego roku zarejestrowała marka BMW. Dokładnie 300 samochodów stanowi 23% wszystkich PHEV zarejestrowanych w tym okresie. Na drugim miejscu znalazła się Skoda z wynikiem 195 aut, na trzecim Volvo (181 aut), na czwartym Peugeot (142 auta), zaś na piątym Porsche (105 aut). Na pierwszą dziesiątkę składają się również marki Kia (78 aut), Mini (72 auta), Opel (69 aut), Ford (63 auta) oraz Mitsubishi (46 aut).

Hybrydy plug-in łączą świat samochodów spalinowych i elektrycznych dzięki funkcji ładowania baterii trakcyjnych z sieci, która pozwala im pokonywać kilkadziesiąt kilometrów na samym prądzie, bez emisji spalin. Po wyczerpaniu tej energii większość modeli staje się standardowymi autami spalinowymi. Zatem zużycie paliwa zależy od tego, jak długie dzienne dystanse pokonuje dany kierowca i jak często ładuje baterię.

Top 10 najpopularniejszych hybryd plug-in

Skoda Superb 195

BMW 5 117

Peugeot 3008 84

Mini Countryman 72

BMW 3 70

Opel Grandland X 69

Volvo XC60 63

BMW X5 62

Volvo XC90 62

Ford Kuga 61

Źródło: IBRM SAMAR

Samochody elektryczne

Samochody w pełni elektryczne (BEV) to najsłabiej reprezentowany w Polsce segment zelektryfikowanych aut. Najwięcej rejestracji samochodów z tym napędem (200 egz.) zanotował Nissan, głównie za sprawą Leafa. Japońska marka odpowiada za 17,7% elektrycznych samochodów zarejestrowanych od stycznia do czerwca tego roku. Druga jest Skoda (173 egz.), a trzecie BMW (96 egz.). Na czwartym miejscu znalazło się Renault (91 aut), zaś na piątym Tesla (88 egz.). Kolejne pozycje zajmują Opel (81 aut), Peugeot (68 aut), Kia (58 aut), Audi (45 aut) oraz Hyundai (44 auta). Jak widać, lista ta w znacznej mierze pokrywa się z rankingiem najczęściej wybieranych modeli elektrycznych. Wynika to z tego, że wiele marek ma w swojej ofercie jeden samochód elektryczny lub ewentualnie dwa, z których jeden jest wyraźne bardziej popularny.

Top 10 najpopularniejszych samochodów elektrycznych BEV

Nissan Leaf 197

Skoda Citigo 173

BMW i3 96

Renault ZOE 91

Opel Corsa 81

Tesla Model 3 71

Peugeot 208 67

Audi e-tron 45

Hyundai Kona 43

Kia Niro 42

Źródło: IBRM SAMAR