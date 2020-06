Amerykański dostawca platformy wymiany treści, Hyland Software, otworzy w Katowicach centrum B+R, gdzie zatrudni blisko 80 wysokiej klasy specjalistów IT. Wsparcie w zrealizowaniu inwestycji zapewniła spółce Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Hyland Software jest uznawana za jednego z innowatorów i liderów w swojej dziedzinie. W kilkunastu lokalizacjach na całym świecie (m.in. w Londynie, Sao Paulo i Tokio) zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników. W Polsce amerykańska firma planuje utworzyć centrum badawczo-rozwojowe, gdzie blisko 80-osobowy zespół inżynierów będzie rozwijać nowe produkty i usługi na potrzeby całej grupy. Katowickie centrum Hyland ma ruszyć jeszcze w drugim kwartale tego roku.

– Zespół naszego nowego centrum badawczo-rozwojowego w Katowicach odegra kluczową rolę w rozwoju platformy content servisowej, która pomaga tysiącom organizacji na całym świecie doskonalić swoje procesy. Doceniamy niesamowity potencjał wysokiej klasy specjalistów IT w Polsce i cieszymy się, że możemy wzmocnić obecność Hyland w Europie – Bill Priemer, Prezes Zarządu Hyland

Od 2016 roku PAIH wsparła ponad 70 projektów inwestycyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Jedna na 4 amerykańskich inwestycji z portfela PAIH dotyczyła działalności związanej z procesami IT lub badawczo-rozwojowymi. Z Hyland PAIH współpracowała od lipca 2019 r. Eksperci Agencji doradzali inwestorowi w znalezieniu jak najlepszej lokalizacji.

Polski sektor IT to marka sama w sobie, a inwestycje takie jak centrum B+R Hyland Software dowodzą ogromnego zaufania globalnych graczy do umiejętności naszych specjalistów. Tym bardziej, że w walce o ten właśnie projekt polscy inżynierowie wygrali z regionalną konkurencją. Jesteśmy dumni, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu może wspierać tak wysoko zaawansowane technologicznie i wartościowe dla polskiej gospodarki inwestycje. – Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

– To bardzo dobra wiadomość, że firma Hyland Software zdecydowała się ulokować swoje centrum R&D w Katowicach. Wybór ten potwierdza naszą silną pozycję w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w skali kraju. Dla miasta to również szereg korzyści, nowe, atrakcyjne miejsca pracy, rozwój rynku nieruchomości, przyciąganie młodych ludzi, którzy mogą się zdecydować na zamieszkanie w miejscu pracy i wreszcie wzmocnienie marki Katowic na rynku nowych technologii. Życzę firmie wielu sukcesów w nadchodzących miesiącach. – Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Mamy kolejny, ważny i innowacyjny projekt w Katowicach. W niespełna dwa lata powstanie nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe w dziedzinie IT. To kolejne potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej KSSE i dostępu do doskonałych kadr dla nowoczesnych rozwiązań w regionie. – dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Epidemia COVID-19 w Europie i na świecie zmusiła PAIH do wprowadzenia zmian w tym jak obsługuje inwestorów. Agencja przeniosła wszystkie spotkania na platformy wideo-konferencji. Organizuje swego rodzaju wirtualne wizyty lokalizacyjne, aranżując spotkania z władzami na szczeblu lokalnym i centralnym, gestorami mediów czy dostawcami usług dla potencjalnych inwestorów.