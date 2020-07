Ile kosztuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) to nowy sposób na ratowanie firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwa, które stoją na progu bankructwa, mogą w bezpieczny, szybki i tani sposób dogadać się z wierzycielami. Z całą pewnością jednym z pierwszych pytań, które zada sobie przedsiębiorca rozważający skorzystanie z UPR, będzie brzmiało: jakie są tego koszty?

– Przede wszystkim procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zawarcia umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Jako nadzorca układu pomoże on dojść do porozumienia z wierzycielami i będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania. – tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

Generalnie wynagrodzenie doradcy ustalane jest dowolnie, w drodze zawartej umowy. Ustawodawca przewidział jednak w art. 21 „Tarczy 4.0” pewne ograniczenia w wysokości tego wynagrodzenia. Dotyczą one dłużnika, który jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio poniżej 10 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 2 mln euro) lub małym przedsiębiorcą (zatrudniający w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio od 10 do 49 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 10 mln euro). W takim przypadku wynagrodzenie nadzorcy układu nie może przekraczać 15% sumy przeznaczonej dla wierzycieli. Dodatkowo, jeśli wierzyciele w wyniku układu otrzymają środki mieszczące się w przedziale 100 000,01 zł – 500 000 zł, to nadzorca będzie mógł uzyskać jeszcze maksymalnie 3% nadwyżki ponad 100 000 zł. Z kolei układ przewidujący spłacenie zobowiązań w kwocie przewyższającej 500 000 zł, pozwoli nadzorcy uzyskać „premię” w wysokości do 1% nadwyżki.

Omówione regulacje obrazuje poniższy przykład.

Kwota przeznaczona dla wierzycieli w układzie: 600 000 zł

Maksymalne wynagrodzenie nadzorcy układu: 28 000 zł:

100 000 zł x 15% = 15 000 zł

400 000 zł x 3% = 12 000 zł

100 000 zł x 1% = 1 000 zł

Trzeba podkreślić, że wskazane zostały tu maksymalne stawki, a ich ostateczna wysokość zależy od stopnia skomplikowania sytuacji dłużnika oraz porozumienia z doradcą restrukturyzacyjnym.

– W przypadku odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, umowa pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą może przewidywać wynagrodzenie na poziomie maksymalnie dwóch przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Tym samym w roku 2020 stawka ta może wynosić do 10 296,14 zł. – wyjaśnia Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

Do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się art. 49 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym do wynagrodzenia nadzorcy należy doliczyć podatek VAT, o ile oczywiście nadzorca jest jego płatnikiem. Należy również pamiętać, że otwarcie UPR wymaga dokonania stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które wiąże się z kosztem w wysokości 500 zł. Kolejnym wydatkiem będzie 1000 zł opłaty sądowej z tytułu wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego przez wierzycieli.

– W odniesieniu do pozostałych kosztów postępowania, takich jak koszty korespondencji czy przejazdów nadzorcy układu, dobrą praktyką jest uwzględnianie ich w ramach umówionego wynagrodzenia. – mówi Szymon Mojzesowicz z Lege Advisors.



Autor: firma doradcza Lege Advisors