Ile zapłacą firmy za dystrybucję prądu w 2020 roku?

W ostatnich dniach dużo mówi się o skali podwyżek cen prądu dla klientów indywidualnych, przede wszystkich tych, którzy są klientami firmy Tauron. Warto jednak pamiętać, że zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dotyczyły także klientów biznesowych. Regulowane są stawki za dystrybucję energii elektrycznej dla firm. Uśredniając zmiany w cenach dystrybucji rok do roku wszystkich taryf można odnieść wrażenie, że tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych, tak samo dla biznesu ceny dystrybucji wzrosły o ok. 3%. Jeśli jednak spojrzymy na bardzo popularne grupy taryfowe tzw. jednostrefowe (stała cena 1 kWh prądu w ciągu doby) czyli C11, C21 czy B21 okazuje się, że skala zmian cen może zaskakiwać.

Kim w praktyce są odbiorcy biznesowi rozliczani w taryfie C11, C21 i B21?

Sklepy spożywcze, fryzjerzy czy też kawiarnie to przedsiębiorcy rozliczający się w grupie taryfowej C11. Taryfa C21 jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na liczbę urządzeń jednocześnie podłączonych do sieci mają moc umowną wyższą niż 40kW. Są to np. stolarnie czy większe piekarnie. Ostatnia z analizowanych taryf B21 różni się od poprzednich przede wszystkim tym, że przedsiębiorstwo takie jest zasilane z sieci średniego napięcia. Wykorzystywana jest często przez większe fabryki, w halach magazynowych czy też centrach handlowych.

Który składnik faktury za prąd dla firm wpływa najbardziej na koszty dystrybucji?

Rachunek za prąd dla firm składa się z 7 podstawowych pozycji. Są to: składnik zmienny stawki sieciowej, składnik stały stawki sieciowej, stawka opłaty abonamentowej, stawka jakościowa, stawka opłaty przejściowej, opłata OZE, opłata kogeneracyjna. Największy wpływ na koszty dystrybucji mają 2 pierwsze z wymienionych. Pierwszy (składnik zmienny stawki sieciowej) jest obliczany jako iloczyn zużytej energii oraz stawki za 1 kWh. Z kolei składnik stały stawki sieciowej to comiesięczna opłata wynikająca z iloczynu stawki stałej i ustalonej ceny za każdy 1 kW mocy umownej.

Zmiana kosztów dystrybucji prądu w 2020 roku dla firm zależy także od grupy taryfowej. Są firmy, które zapłacą ponad 8% więcej, ale także takie, które zapłacą 3% mniej.

Nie wszystkie firmy zapłacą więcej za dystrybucję energii. Okazuje się, że klienci firmy PGE Dystrybucja zapłacą mniej w taryfie C21 (-0,6%) oraz B21 (-3%), tak samo jak firmy z obszaru Tauron Dystrybucja, którzy w taryfie B21 poniosą o ok. 0,4% niższe koszty dystrybucji. Na przeciwległym biegunie znajduje się firma Energa Operator oraz Enea Operator. Dla przykładu klienci tych firm w najbardziej popularnej wśród jednostrefowych taryfie C11 zapłacą ponad 4,5% więcej, a klienci firmy Energa w taryfie B21 prawie 9% więcej niż w roku 2019.

Ogromne dysproporcje pomiędzy stawkami dystrybutorów energii. Firma z Warszawy ponosi nawet 2 razy mniejsze koszty dystrybucji prądu od tej z Trójmiasta!

Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy porównamy ceny dystrybucji prądu w jednym roku pomiędzy 5 największymi dystrybutorami w kraju. Przedsiębiorca będący klientem Innogy w taryfie B21 zapłaci połowę niższe koszty dystrybucji prądu od firmy obsługiwanej przez Energa Operator. W najpopularniejszej z omawianych taryf czyli C11 najmniej zapłaci klient firmy Tauron. Przy założeniu rocznego zużycia energii na poziomie 10 MWh rocznie i mocy umownej 11 kW koszty dystrybucji wyniosą 2 845 złotych. Klient firmy Energa Operator o tym samym zużyciu i mocy umownej zapłaci ponad 4 268 złotych. Różnica to ponad 50%.