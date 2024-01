Inflacja CPI w strefie euro niższa niż konsensus

Inflacja CPI w strefie euro w grudniu wyniosła 2,9 proc. r/r w porównaniu z 2,4 proc. w poprzednim miesiącu. Odczyt okazał się lekko niższy niż konsensus (3,0 proc.). Trend spadku inflacji w ujęciu rocznym się zatrzymał. Inflacja utrzymuje się w usługach, w ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,7 proc. Inflacja bazowa z kolei spada już kolejny miesiąc. W grudniu wyniosła 3,4 proc. r/r wobec 3,6 proc. r/r miesiąc wcześniej. Jest to pozytywny sygnał, że presja cenowa wciąż maleje.

Odczyt niewiele zmienia w kontekście działań EBC. Dane potwierdzają przewidywania EBC, co do ścieżki kształtowania się inflacji. O przyszłej polityce monetarnej będą decydować kolejne napływające dane z gospodarek strefy euro. EBC pozostaje jeszcze w trybie pauzy i częściowo studzi oczekiwania, co do szybkich obniżek stóp procentowych.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski