InPost uruchomił Urząd24

InPost oddał na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dwa nowe, specjalistyczne Paczkomaty®. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikami – dokumenty można będzie nadać i odebrać za pośrednictwem urządzenia InPost. Błyskawicznie przygotowana oferta współpracy InPost z polskimi samorządami to odpowiedź na gwałtownie rosnącą potrzebę szybkich, ale też – z uwagi na trwającą pandemię – bezkontaktowych usług. To pierwsza z szeregu planowanych instalacji na potrzeby miast w całej Polsce.

„Już wcześniej widzieliśmy możliwość stworzenia takiej usługi i nasz zespół R&D pracował nad koncepcją. Jednak dopiero na początku pandemii powołaliśmy dedykowany zespół naszych specjalistów z zadaniem przygotowania komercjalizacji koncepcji. Pracował on w zasadzie 24h na dobę i w ekspresowym tempie przygotował projekt, konieczną infrastrukturę sprzętową oraz architekturę IT. Natomiast prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, jako pierwszy stwierdził, że to jest świetny pomysł i rozwiązanie obecnych bolączek. Szybko stworzyliśmy maszyny skonfigurowane pod potrzeby miast i przygotowaliśmy usługę InPost Urząd24, która znacznie ułatwi obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami. Pierwsze dedykowane Paczkomaty® oznaczone herbem miasta właśnie zostały postawione w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowo, aby maksymalnie ułatwić załatwianie spraw urzędowych, umożliwiliśmy mieszkańcom Gorzowa nadanie dokumentów z każdego innego Paczkomatu® na terenie miasta do Paczkomatu „urzędowego”. Takie rozwiązanie w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych urzędników” – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost – „Do teraz już kilka miast także zwróciło się do nas z podobną prośbą o pomoc w odblokowaniu urzędów” – dodał.

„Szukaliśmy rozwiązań, które ułatwią życie gorzowianom. Zwróciliśmy się do InPost, czy pomogą nam w rozwiązaniu problemu obsługi mieszkańców. Odpowiedź była błyskawiczna i już po tygodniu zostały uruchomione dwa Paczkomaty, które powinny zdecydowanie usprawnić pracę urzędu” – powiedział Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Mieszkańcy mogą załatwić wybrane sprawy urzędowe przy pomocy Paczkomatów® InPost – wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie urzad24.inpost.pl/Gorzow i zanieść wymagane dokumenty do dowolnego, wybranego przez siebie Paczkomatu® na terenie miasta. Koszt nadania wynosi 5,99 zł. Odbieranie dokumentów nadanych przez urzędników do mieszkańców będzie możliwe w Paczkomatch® InPost przy ulicy Sikorskiego 3-4 oraz przy ulicy Myśliborskiej 34, zlokalizowanych obok budynków Urzędu Miasta. InPost w trakcie pandemii rekomenduje wygodny i bezpieczny odbiór dokumentów zdalnie przy pomocy darmowej aplikacji InPost Mobile z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play), zamiast standardowego użycia panelu dotykowego.

Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje przez Paczkomaty® głównie sprawy do Wydziału Komunikacji – mieszkańcy mogą m.in.: zarejestrować pojazd, zawnioskować o wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych, zgłosić zbycie pojazdu, zmianę stanu faktycznego lub demontaż pojazdu,

zawnioskować o wymianę dokumentów komunikacyjnych i ich weryfikację, co do zgodności z posiadaną ewidencją. Przyjmowanych będzie również szereg innych wniosków, których wykaz znajdzie się na stronie Urzędu.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów® (6000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (46001).

Aż 63% kupujących w Internecie deklaruje, że najczęściej korzystają z usług oferowanych przez InPost2 – to najwyższy wynik wśród wszystkich firm logistycznych działających w Polsce.

InPost z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe® w związku pandemią przyspieszył start nowej usługi „Paczka w Weekend” umożliwiającej dostawy do Paczkomatów® także w soboty i niedziele – koszt usługi to 4,99 zł brutto. W ramach „Paczki w weekend” przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu® lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.

InPost udostępnił nowatorskie rozwiązanie pozwalające na zarządzanie Paczkomatem® i swoją paczką z poziomu aplikacji3. Od kilku miesięcy przy jednym Paczkomacie® przesyłki będzie mogło odbierać wiele osób na raz. Strategia GO MOBILE! to znaczący krok w reorientacji branży logistycznej w kierunku mobilności. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Z InPost można skontaktować się teraz także za pomocą Google Asystenta. Rozmowę zaczyna się od wywołania bota o nazwie ChatBot Mat frazą „Porozmawiaj z InPost”. Klienci mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat®, a także nowość – numer do kuriera. Ten sam Bot jest dostępny także na Messengerze, wraz ze wszystkimi swoimi funkcjonalnościami.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów® InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.

1 Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1401760,zarzad-poczty-o-podwyzkach-dla-listonoszy.html

2 Badanie CAWI na reprezentatywnej grupie internautów N=1000, wszyscy dokonali zakupu w internecie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, kwiecień 2019

3 Rozwiązanie jest dostępne w 95% maszyn. Pozostałe starsze urządzenia są sukcesywnie modernizowane do najnowszego standardu