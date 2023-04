Internet domowy bez limitu danych. Mobilny czy światłowód?

Zastanawiasz się nad zakupem Internetu do swojego domu? Nie wiesz na co powinieneś zwrócić uwagę przed ostatecznym wyborem oferty? W tym artykule przybliżymy Ci najważniejsze cechy Internetu domowego. Odpowiemy także na pytanie czy gdzie szukać najlepszych ofert i czy lepiej postawić na łącze stacjonarne czy mobilne.

Jak wybrać dobry Internet domowy?

Na co przede wszystkim musisz zwrócić uwagę zanim dokonasz wyboru Internetu do domu? Najważniejsze są:

cena ,

, prędkość pobierania (download),

(download), prędkość wysyłania (upload),

(upload), rodzaj łącza ,

, stabilność łącza ,

, zasięg łącza (dla Internetu mobilnego),

(dla Internetu mobilnego), limit danych do wykorzystania (dla Internetu mobilnego),

(dla Internetu mobilnego), usługi dodatkowe w cenie,

Cena to element oferty, na który często od razu zwracamy uwagę. Oczywiście zwykle wyższa cena wiąże się z wyższą prędkością Internetu. Nie zawsze jednak najdroższy Internet będzie najlepszy. Jeśli nie masz wygórowanych wymagań co do łącza, najprawdopodobniej nie wykorzystasz w pełni najdroższych dostępnych pakietów.

Prędkość pobierania (download) to wartość jaką mają na myśli operatorzy mówiąc o prędkości łącza. Dla zdecydowanej większości domowych zastosowań wystarczające będzie łącze o prędkości już od 50 Mb/s. W praktyce, im szybszy Internet tym większy komfort pracy. Prędkość pobierania decyduje o szybkości odświeżania stron, buforowania zawartości multimedialnej czy ściągania plików. Standardem w przypadku stacjonarnego łącza światłowodowego jest obecnie prędkość 300 Mb/s.

Nie można też zapominać o prędkości wysyłania (upload). Jeśli często przesyłasz duże pliki, na przykład prace graficzne lub filmy video, duża prędkość wysyłania będzie dla Ciebie przydatna. Łącze z wysoką wartością uploadu docenią także Youtuberzy lub streamerzy. Dla takich osób dobrym wyborem będzie łącze symetryczne, czyli o jednakowej prędkości wysyłania i pobierania.

Jedną z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych do weryfikacji, cech łącza internetowego jest jego stabilność. Nawet jeśli Twoje łącze osiąga imponujące maksymalne prędkości, ciężko będzie je efektywnie wykorzystać gdy prędkość Internetu będzie ciągle spadać. Dlatego zawsze warto zasięgnąć opinii osób, które korzystają już z usług danego dostawcy, najlepiej w Twojej okolicy.

Światłowód czy Internet mobilny do domu?

W Polsce dostępne są łącza stacjonarne (w tym światłowodowe), mobilne i satelitarne. Do użytku domowego najlepsze będzie łącze stacjonarne, chociaż do tego celu nadają się również pakiety Internetu mobilnego bez limitu, lub z bardzo dużym limitem danych. Najsłabiej wypada tu łącze satelitarne, które w porównaniu do konkurentów jest znacznie droższe i mniej stabilne.

Pod względem prędkości łącza zdecydowanie wygrywa łącze stacjonarne, zwłaszcza światłowodowe. W dużych miastach już od dłuższego czasu funkcjonuje Internet światłowodowy o prędkościach przekraczających 1000 Mb/s. W przypadku Internetu mobilnego i bezprzewodowego maksymalna prędkość łącza najczęściej wynosi ok. 100 Mb/s. Jest to prędkość, która pozwala na swobodne korzystanie z zasobów Internetu, ale jest znacznie niższa od standardu łączy stacjonarnych w dużych miastach.

W przypadku Internetu mobilnego równie ważny co prędkość może okazać się zasięg. Przede wszystkim ważne jest, aby zasięg był jak najwyższy w Twoim domu. Wtedy będziesz mógł liczyć na najwyższą możliwą prędkość i stabilność łącza. Tego typu problemy nie dotyczą łącza stacjonarnego, które dzięki połączeniu kablowemu najczęściej jest bardziej stabilne niż łącze mobilne, na którego jakość ma wpływ nie tylko zasięg, ale i warunki pogodowe.

Internet mobilny bez limitu jako Internet domowy?

Zamawiając mobilne łącze internetowe często musimy godzić się na limit danych do wykorzystania. Zwłaszcza w przypadku zastosowań domowych, może być to duże utrudnienie. W ofertach poszczególnych operatorów pojawiają się jednak opcje łącza mobilnego bez limitu. Warto rozważyć także zakup Internetu mobilnego z dużym limitem danych, wynoszącym 500 GB miesięcznie i więcej. Będzie on w pełni wystarczający dla większości użytkowników.

Należy jednak pamiętać, że Internet bezprzewodowy bez limitu lub z tak dużym limitem danych, będzie droższy od Internetu stacjonarnego. Jednocześnie, prędkość łącza mobilnego będzie niższa. Oznacza to, że z ofert tego typu warto korzystać jedynie w poniższych przypadkach:

Jeśli ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury nie masz możliwości instalacji Internetu stacjonarnego lub światłowodowego. Jeśli nie masz zgody właściciela na instalację łącza stacjonarnego, na przykład w wynajmowanym mieszkaniu. Jeśli szczególnie ważny jest dla Ciebie aspekt bezprzewodowości i chcesz mieć możliwość zmiany miejsca, w którym korzystasz z Internetu.

W innych przypadkach lepszym pomysłem będzie Internet światłowodowy lub inny rodzaj Internetu stacjonarnego. Będzie on stabilniejszy niż łącze mobilne, a przy tym jego stosunek ceny do prędkości jest znacznie korzystniejszy.

Najlepsze oferty Internetu domowego

Gdzie szukać najlepszych ofert na Internet domowy bez limitu? Oczywiście można w tym celu przeszukać strony internetowe wszystkich operatorów Internetu. Można także wspomóc się porównywarką ofert Internetu, taką jak Teletropiciel.pl. Korzystanie z porównywarki jest wygodne i pozwala oszczędzić czas. Do tego od razu masz możliwość porównania ofert poszczególnych dostawców. Przedstawiamy jedne z najciekawszych znalezionych ofert Internetu domowego:

Światłowód do 1200 Mb/s od Vectry

Vectra oferuje jedno z najszybszych łącz światłowodowych w kraju. W ramach oferty tego dostawcy możemy liczyć na łącze o prędkości aż do 1200 Mb/s.

Internet stacjonarny do 300 Mb/s od Netii

Podstawowy pakiet Internetu stacjonarnego firmy Netia, zawierający bardzo stabilne łącze światłowodowe o prędkości do 300 Mb/s.

Bezprzewodowy Internet domowy bez limitu od T-Mobile

Internet bezprzewodowy bez limitu danych. Łącze mobilne o prędkości do 90 Mb/s. Najlepsza tego typu oferta od T-Mobile.

