Bruksizmem określa się zaciskanie zębów lub zgrzytanie, które mogą mieć miejsce zarówno w trakcie snu jak i w ciągu dnia. Coraz częściej klasyfikuje się również jako zaburzenie psychosomatyczne. Warto jednak pamiętać, że tylko wieloetapowe, holistyczne podejście może przynieść rozwiązanie problemu. Specjalista podpowiada jak wesprzeć leczenie fizjoterapeutycznie.

Bruksizm to powtarzająca się czynność mięśni szczęk, która polega na silnym zaciskaniu zębów lub nawykowym zgrzytaniu zębami. Może powodować zmiany w stawach skroniowo – żuchwowych, a nawet bóle głowy. Uważa się, że ma podłoże psychologiczne i zależy od stanu napięcia lub sytuacji stresowych. Coraz częściej klasyfikuje się również jako zaburzenie psychosomatyczne. Z najnowszych badań wynika, że najlepiej walczyć z bruksizmem holistycznie, zarówno u stomatologa, neurologa, psychoterapeuty jak i fizjoterapeuty.

Nie jest to zjawisko zagrażające życiu, jednak wpływa na jego jakość życia, głównie poprzez destrukcję uzębienia. Zaburzenie najczęściej jest zauważalne u stomatologa kiedy widoczne jest starcie zębów. W celach diagnostycznych wykonywane są badania ankietowe i kliniczne. W badaniach czynnościowych określa się stan napięcia i tkliwość mięśni. Bruksizm najczęściej dotyka osoby, które mają wysoki poziom napięcia emocjonalnego, tendencją do zachowań rywalizacyjnych lub wysokim poziomem ambicji. Osoby z bruksizmem na ogół sypiają dobrze, jednak to ich partnerzy mogą mieć problemy snem ze względu na dźwięk zgrzytania zębów.

Leczenie bruksizmu przez fizjoterapeutę polega na terapii schorzeń w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych. Polega na zastosowaniu odpowiednich technik terapii manualnych, których celem jest rozluźnienie mięśni. Ważne jest dobranie odpowiedniej, indywidualnej dla pacjenta techniki manualnej. Największą uwagę poświęca się mięśniom w obszarze czaszkowo-szyjnym, gdyż zmniejszenie ich napięcia oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania stawu SSŻ zmniejszy dolegliwości bólowe. Coraz bardziej popularna staje się fizjoterapia stomatologiczna. – wyjaśnia Zygmunt Bartosiewicz z Kliniki Fizjoterapii.

Pacjent może również w domu kontrolować napięcie mięśni i niwelować bolesne dolegliwości. Można rozluźniać mięśnie otwierając usta przez kilka minut. Kolejnym prostym ćwiczeniem jest ułożenie dwóch palców na policzkach i wykonywanie kolistych ruchów do czasu odczucia zmniejszenia napięcia. Ćwiczeniem rozluźniającym mięśnie żwacza jest również szczypanie policzków. Należy delikatnie chwycić skórę policzków i ja rozciągnąć i przytrzymać. Ćwiczenia należy powtarzać kilka razy.

Bruksizm w dużym stopniu spowodowany jest stresem, dlatego najważniejsze jest jego zminimalizowanie lub wyeliminowanie. Pomocna może być muzykoterapia, trening prawidłowego oddechu czy psychoterapia. Aby ograniczyć dolegliwości należy stosować szyny zgryzowe. Warto jednak pamiętać, że tylko wieloetapowe, holistyczne podejście może przynieść rozwiązanie problemu.