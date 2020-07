Prawie 3/4 respondentów (73%) optymistycznie postrzega rynek pracy w przyszłości, a jedynie 37% badanych obawia się automatyzacji procesów – wynika z badania PWC Polska „Rynek pracy przyszłości – czynniki kształtujące rynek pracy do 2030 roku”. Zmiany wymuszają na pracodawcach dostosowanie się do realiów rynku, ewoluującej kultury pracy, a także wymagań pracowników. Biura przyszłości będą wyglądały w związku z tym diametralnie różnie od tego, do czego się przyzwyczailiśmy.

Wszechobecna technologia

Dynamiczny rozwój technologii tworzącej Internet Rzeczy spowoduje, że biura będą odpowiadały na fizyczne potrzeby ludzi i aktywnie dostosowywały się do ich preferencji. Dzięki wbudowanym czujnikom pomieszczenia zyskają możliwość samodzielnej regulacji temperatury, natlenienia oraz poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Dodatkowo pracownicy będą mogli wybrać ustawienia sprzętu IT, tak aby automatycznie dostosowywały się do preferowanych parametrów. Technologia zacznie regulować nie tylko takie czynniki jak temperatura, ale także będzie dynamicznie reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne, dostosowywać ilość światła słonecznego do poziomu, który pozwoli na maksymalizację wydajności pracowników, a także oszczędność energii.

… jeszcze więcej technologii

Pod koniec lat 20. XXI wieku wideokonferencje stały się codziennością. Firmy będą jednak starały się wykorzystywać jeszcze szerzej ten trend, rozwijając go o technologie wirtualnej rzeczywistości i hologramów. Urok “hi-tech” dla wielu firm jest czynnikiem zwiększającym atrakcyjność biura w oczach klientów i pracowników. Przypuszcza się, że nastąpi wzrost wdrażania w biurach elementów opracowanych przez naukowców i inspirowanych przyrodą, takich jak oświetlenie regulowane zgodnie z rytmem doby czy symulację szumu wody, czy lasu, dla ułatwienia relaksu.

Biuro jako miejsce do pracy i zabawy

Siedziba firmy stanie się nie tylko miejscem pracy, ale również przestrzenią, w której pracownicy będą mogli zaznać rozrywki oraz spędzić czas z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Dodatkowo nowoczesne przestrzenie powinny wyróżniać się modułowością i możliwością adaptacji w zależności do sytuacji i potrzeb pracowników. Powinni oni móc zarówno swobodnie zebrać się razem, jak i pracować w odosobnieniu. Dlatego tak istotne staną się składane ściany, jeżdżące ekrany czy też modułowe meble, które będą posiadały wiele zastosowań. Szacuje się również, że biura przyszłości będą posiadały przestrzenie do rozmyślania, skupienia się, tworzenia i współpracy grupowej. Kabiny mentora, strefy cyfrowego detoksu na tarasie lub dachu budynku staną się nową normą.

Równowaga

Biura stanął się przestrzeniami, które będą wpływały na pracowników w celu przywrócenia im naturalnej równowagi. Pojawią się w nich rośliny, instalacje wodne oraz naturalne światło, dzięki czemu będą one miały wpływ nie tylko na samopoczucie, ale również poziom kreatywności i produktywności zespołu. Możemy przyjąć, że dzięki rozwojowi wirtualnej rzeczywistości nawet w środku zimy pracownicy będą mogli zorganizować spacer po wirtualnej plaży, aby się odstresować. Dodatkowo nadal ważne będzie zachowanie zdrowego balansu między obowiązkami zawodowymi a odpoczynkiem. Właśnie dlatego biura przyszłości będą wyposażone w siłownie, stoły do gry w bilard, gry barowe i planszowe. Wszystko po to, aby pomóc pracownikom odciąć się na chwilę od technologii i umożliwić im regenerację za pomocą klasycznej rozrywki. Zespoły będą miały możliwość zorganizowania rozgrywek w czasie przerw, dzięki temu będą budować przyjazną atmosferę w miejscu pracy, co może przyczynić się do wzrostu motywacji i ogólnej atmosfery panującej w firmie.

Autor: Katarzyna Idzkiewicz, Senior Marketing Coordinator w firmie Brother Polska