Jak zadbać o bezpieczny dostęp do Internetu w firmie?

Szybki i płynny Internet to podstawa w pracy każdego przedsiębiorstwa. Bezpieczny dostęp ogranicza ryzyko wycieku danych i ataków hakerskich. Jak zatem minimalizować niebezpieczeństwa czyhające w sieci? Rozwiązaniem jest Orange Network Security.

Cyberzagrożenia – poważne ryzyko biznesowe

Cyberzagrożenia to problem IT, ale również bardzo poważne ryzyko biznesowe. Niestety w Polsce, jak i całej Europie Środkowo-Wschodniej często bagatelizowany. Tu często widać cyber-ruletkę. Firmom nie jest łatwo nadążyć za nieustannie rozwijającą się technologią – z jednej strony ułatwia i usprawnia ona pracę, z drugiej jednak niesie ze sobą koszty oraz nowe zagrożenia.

Większość biznesów ma na tym polu poważne zaległości i dużo do nadrobienia. Polskie firmy przeznaczają średnio tylko 3% swojego budżetu IT na cyberbezpieczeństwo. Jak wskazuje Indeks Cyberbezpieczeństwa, opracowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród ponad 100 polskich firm, jedynie 8% rodzimych przedsiębiorstw może pochwalić się dobrą odpornością na cyberzagrożenia, stosując odpowiednie systemy zabezpieczeń i narzędzia. Nieliczni posiadają specjalny zespół ds. cyberbezpieczeństwa.

Wyższy poziom bezpieczeństwa firmowego internetu

Przypadkowe działania pracowników mogą doprowadzić do zaburzeń płynności pracy firmy, utraty danych i strat zarówno wizerunkowych oraz finansowych.

I tu z pomocą przychodzi usługa opracowana przez Orange dla Firm, która znacznie poprawia stopień bezpieczeństwa firmowego Internetu. Instalowanie czy montaż specjalistycznego sprzętu nie jest konieczne. Wyjaśniamy, na czym polega usługa Orange Network Security, a po więcej szczegółów odsyłamy tutaj: https://www.orange.pl/poradnik-dla-firm/cyberbezpieczenstwo/it-security-animacja/

Rozwiązanie Orange Network Security

Rozwiązanie jest dedykowane klientom, którzy już korzystają z innych usług firmy Orange, takich jak Prywatny APN, Biznesowy VPN oraz Miejski Ethernet. W ramach oferty od tego samego dostawcy można korzystać z sieci oraz usług zabezpieczeń IT.

Do wyboru są trzy pakiety – Basic, Standard oraz Premium. W każdej chwili można zmienić pakiet na inny – w zależności od potrzeb i rozwoju przedsiębiorstwa. Orange Network Security to również wsparcie fachowców do spraw IT security – zespołu specjalistów CERT Orange Polska. Co ważne usługa Orange Network Security cechuje się wysoką dostępnością na poziomie 99,99 proc. Nie warto ryzykować – sprawdź możliwości ONS.