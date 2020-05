Jak zakupy fashion – to tylko z Facebookiem. Tik Tok daleko w tyle. Badanie

Choć wiele głosów w branży od lat zwiastuje schyłek świetności social mediów, te o dziwo mają się bardzo dobrze, a w dodatku sprawdzają się jako wsparcie w podejmowaniu decyzji zakupowych. Przynajmniej tak wygląda sytuacja w branży fashion. Potwierdza to także najnowsze badanie przeprowadzone przez Grupę Domodi z udziałem użytkowników serwisów modowych: Domodi.pl oraz Allani.pl. Sprawdzamy jaki potencjał zakupowo-inspiracyjny drzemie w social mediach.

Social media a nawyki zakupowe Polaków

76% badanych aktywnie szuka i znajduje w social mediach inspiracje modowe, które zachęcają ich do późniejszego zakupu. Najwięcej, bo aż 77% badanych wskazuje, że stan ten dotyczy odzieży, obuwia oraz dodatków. Na pytanie, czy w sferze zainteresowań użytkowników znajdują się promocje rabaty i wyprzedaże – aż 78% badanych wskazuje, że tak, a dodatkowo – aktywnie z nich korzysta. Media społecznościowe to także wskazywane miejsce poszukiwania opinii o produktach – z tej funkcji korzysta aż 73% badanych. To pokazuje, że social media nadal wpisują się w zachowania użytkowników i odpowiadają na ich potrzeby.

Moda a serwisy społecznościowe

Badani bardzo często w social mediach poszukują marek modowych i ich oferty. Taką aktywność deklaruje aż 47% użytkowników. Aż 49% deklaruje, że zauważa treści będące reklamą produktową lub wizerunkową marki.

Modowi liderzy: Facebook przed Tik Tokiem

Jeśli chodzi o to, które medium społecznościowe jest najchętniej wykorzystywane do poszukiwania inspiracji modowych – jedno z nich nadal nie ma sobie równych. Mowa tu o Facebook’u, którego aktywnie w tej materii wykorzystuje aż 39% badanych. Na drugim miejscu znalazł się Instagram – 31% a na trzecim – Youtube (14%), nieznacznie wyprzedzając Pinterest’a (13%). Daleko w tyle został natomiast Tik Tok – obecnie najbardziej topowa aplikacja – tylko z 2% zainteresowaniem w temacie fashion. W ankiecie pojawiło się także pytanie o to, które medium najskuteczniej zachęca do zakupów. Tutaj również na pierwszym miejscu znalazł się Facebook z wynikiem 33%. Wysoką skuteczność ma także Instagram – wskazany przez 30% badanych oraz Pinterest z wynikiem 10%. Tym samym ten ostatni wyprzedza YouTube o 2 oczka procentowe. To pokazuje, że niezmiennie Facebook służy nam do poszukiwania i dokonywania zakupów. Badani zostali zapytani także o to, ile razy w ciągu ostatnich 3 miesięcy (luty, marzec, kwiecień) dokonali zakupów dzięki inspiracjom modowym lub informacjom o produktach znalezionym w social mediach. 10% ankietowanych wskazało, że było to więcej niż 10 razy. Więcej niż 5 razy zakupy zrobiło 31% badanych, a mniej niż 5 – aż 44%. Od decyzji zakupowych wstrzymało się 15% użytkowników.

Szczegóły badania

Badanie w formie ankiety przeprowadzono w dniach 27.04 – 1.05.2020 roku w bazie użytkowników serwisów modowych: Domodi.pl oraz Allani.pl. Liczba aktywnych użytkowników: 350 (n=350). 85% badanych stanowiły kobiety, a 15% – mężczyźni. Największą grupę wiekową – 34% – stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata, 22% – osoby w wieku 55+, 20% – w wieku 35-44, 13% – w wieku 45-54, a 11% – w wieku 16-24 lata.