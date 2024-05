Jak zredukować liczbę w L4 w firmie?

W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy oraz rosnących wyzwań związanych z utrzymaniem dobrostanu pracowników, firmy stają przed koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na zdrowie swoich zespołów. Informacje opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące pierwszych trzech kwartałów 2023 roku są niepokojące. W ciągu tego okresu zarejestrowano ponad 16 milionów osób ubezpieczonych, dla których przyznano łącznie 173 miliony dni chorobowych.

Dane te stanowią nie tylko odzwierciedlenie obecnej sytuacji zdrowotnej polskich pracowników, ale również wskazują na potencjalne obszary dla działań prewencyjnych i wsparcia ze strony pracodawców. Rozwiązanie tego problemu wymaga zintegrowanego podejścia, w którym kluczową rolę odgrywa dbałość o dobrostan pracowników, co może mieć znaczny wpływ na zmniejszenie absencji chorobowej w firmie.

Dlaczego w firmach przybywa L4?

Aby skutecznie zmniejszyć liczbę dni chorobowych w firmie, kluczowe jest zrozumienie przyczyn leżących u podstaw wzrostu liczby zwolnień lekarskich. Przyczyny L4 są wielowymiarowe.

W wielu branżach można zaobserwować presję na osiąganie coraz to wyższych wyników, co często skutkuje nadmiernym obciążeniem pracą i wymaga spędzania długich godzin w biurze. Taka sytuacja, jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, może prowadzić do przeciążenia i związanych z nim problemów zdrowotnych. Dodatkowo, żyjemy w czasach, gdy tempo życia i ciągłe zmiany w środowisku pracy mogą generować znaczące poziomy stresu. Przewlekły stres jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym zaburzeń psychicznych, które mogą wymagać skorzystania ze zwolnień lekarskich. Wprowadzenie pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy miało na celu poprawę jakości życia, jednak u niektórych osób może to prowadzić do zatarcia granic między życiem zawodowym a prywatnym, co z kolei może skutkować przemęczeniem i wypaleniem zawodowym. Kolejnym problemem jest niewystarczające wsparcie w miejscu pracy, zarówno ze strony przełożonych, jak i współpracowników, a także niedostateczne szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem i dbania o zdrowie psychiczne, co może przyczyniać się do pogorszenia stanu zdrowia pracowników. Wypalenie zawodowe, rozumiane jako stan fizycznego, emocjonalnego i mentalnego wyczerpania spowodowanego długotrwałym i intensywnym stresem w pracy, staje się coraz bardziej powszechne.

Istotną rolę w zwiększaniu liczby dni chorobowych odgrywają także “tradycyjne”, często spotykane choroby. Do najczęstszych należą schorzenia sezonowe, takie jak infekcje górnych dróg oddechowych, grypa czy przeziębienia, które szczególnie w okresach jesienno-zimowych prowadzą do wzrostu absencji w pracy. Warto również zwrócić uwagę na choroby przewlekłe – na przykład problemy z układem krążenia, choroby tarczycy, cukrzyca czy choroby autoimmunologiczne. Te przewlekłe stany zdrowia nie tylko wymagają regularnej opieki medycznej, ale również mogą skutkować koniecznością dłuższego odpoczynku, co przekłada się na wyższą liczbę dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim.

Wśród przyczyn zwolnień lekarskich nie można także pominąć urazów i wypadków, zarówno tych doznanych w pracy, jak i poza nią. Kontuzje, złamania czy inne urazy wymagające rekonwalescencji często skutkują koniecznością dłuższego zwolnienia z pracy.

Jak zadbać o dobrostan pracownika w firmie?

Zapewnienie pracownikom wsparcia w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samopoczucia jest nie tylko inwestycją w ich dobrostan, ale również w długoterminową wydajność i sukces firmy. Skoncentrowanie się na takich aspektach jak zdrowe odżywianie, promowanie aktywności fizycznej i psychicznej, a także kultura doceniania, stanowi kluczowe elementy strategii dbania o pracowników. Poniżej przedstawiamy skuteczne sposoby na realizację tej misji w codziennej praktyce biznesowej.

Zdrowe przekąski dla pracowników

Wspieranie zdrowego stylu życia pracowników może przybierać różne formy, w tym poprzez dostarczanie zdrowych przekąsek bezpośrednio do biura lub domów tych, którzy pracują zdalnie. Dostęp do zbilansowanych, pełnowartościowych opcji żywieniowych, takich jak zdrowe przekąski wytworzone z owoców, warzyw, nasion, orzechów i zbóż, może znacząco wpłynąć na poprawę koncentracji i samopoczucia pracowników, a tym samym na ich wydajność. Realizacja takiej inicjatywy w praktyce może przyjmować formę cotygodniowych dostaw zdrowych produktów do biura lub domów pracowników zdalnych. Jest to prosty, a zarazem skuteczny sposób na pokazanie troski o dobrostan zespołu oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Organizacja dni zdrowia w firmie

Kolejnym sposobem na zadbanie o samopoczucie zespołu jest organizacja tzw. dni zdrowia w firmie. Takie wydarzenia mogą obejmować warsztaty na temat zdrowego odżywiania, zajęcia z jogi czy mindfulness, a także konsultacje z dietetykiem czy trenerem personalnym. Dni zdrowia to doskonała okazja do edukacji na temat zdrowego stylu życia i zapoznania pracowników z różnymi formami aktywności fizycznej, które mogą wpłynąć na poprawę ich samopoczucia oraz zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych. Organizacja takich dni świadczy o zaangażowaniu firmy w dbanie o zdrowie i dobrostan swoich pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia ich zadowolenia z pracy i lojalności wobec pracodawcy. Podczas dnia zdrowia w firmie nie można oczywiście zapomnieć o zdrowych przekąskach i sokach.

Wellbeing i docenianie pracownika

Dbając o dobrostan pracowników, nie można zapominać o znaczeniu docenienia ich pracy i zaangażowania. W tym celu warto zaplanować obchody Dnia Doceniania Pracownika, przypadającego 1 marca (aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować taki dzień w dowolnie wybranym terminie). Tego dnia można zorganizować specjalne wydarzenia, takie jak uroczyste śniadanie firmowe, wręczenie indywidualnych podziękowań czy nawet dodatkowy dzień wolny od pracy. W tym dniu warto docenić również zespoły pracujące zdalnie, np. wysyłając prezenty dla pracowników prosto do ich domów. Świętowanie tego dnia jest wyrazem uznania dla wkładu każdego pracownika w sukces firmy i buduje pozytywną atmosferę w zespole. Inicjatywy te, wpisujące się w szerszą strategię wellbeingową, mogą przyczynić się do budowania silnej kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się wartościowi i zmotywowani do dalszego rozwoju.

Rozpoznanie i adresowanie tych przyczyn wymaga zaangażowania zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy powinni przyjrzeć się polityce firmy w zakresie godzin pracy, obciążenia pracą oraz dostępności programów wsparcia psychologicznego. Troska o dobrostan pracowników, poprzez inicjatywy promujące zdrowy styl życia, może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby dni chorobowych i poprawy ogólnej atmosfery w miejscu pracy.