Jakie modernizacje kolejowe w 2021 roku?

Nowy rok kalendarzowy to czas na nowe rozdania w inwestycjach kolejowych. W poprzednich latach obserwowaliśmy, że moment ten przysparza rządzącym trudności. Pomiędzy dwie perspektywy przetargowe wkrada się chaos – przez co nie jesteśmy odpowiednio przygotowani na nowe przetargi w kolejnym roku. Na szczęście, tegoroczne deklaracje Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych – które jest narodowym zarządcą infrastruktury – zapowiadają lepszą organizację przetargów. PRK ma przygotowaną dokumentację na już trwające projekty – warte 50 miliardów złotych, a także zapowiada ogłoszenie przetargów na 60 zadań – wartych kolejne 17 miliardów.

– Do najważniejszych zadań, do jakich się w tej chwili przygotowujemy, zaliczają się prace na dużych stacjach kolejowych. Całkowite przeobrażenie przejdzie w tym roku stacja Słupsk i Ełk. Powstanie także kolejny odcinek linii Rail Baltica – między Białymstokiem a Ełkiem oraz linia kolejowa między Bydgoszczą a Gdynią. To szczególnie ważny projekt, ze względu na dojazd pociągów towarowych do naszych portów – powiedział serwisowi eNewsroom Adrian Furgalski prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. – Rozpoczną się kolejne prace nad towarową obwodnicą Poznania, która będzie obsługiwać również pociągi osobowe Kolei Samorządowej Województwa Wielkopolskiego. Oprócz infrastruktury towarowej, budowane i przebudowywane będą przystanki do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego. Bardzo dużo zadań realizowanych będzie na liniach górnego Śląska, także pod kątem przewozów towarowych i pasażerskich. Rok 2021 to także inwestycje w nowe przystanki – między innymi w ramach prezydenckiego programu budowy, przebudowy i modernizacji 200 przystanków, wartego około miliard złotych – podsumowuje Furgalski.