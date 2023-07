Nowe autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice miast w 2023 r.

W 2023 roku GDDKiA obiecała oddać do użytkowania 260 kilometrów dróg najlepszych kategorii – czyli autostrad, dróg ekspresowych, a także obwodnic miejskich. To jest trochę mniej niż w roku ubiegłym, kiedy oddano ponad 330 kilometrów takich dróg. A zatem zostanie osiągnięty cel, jakim jest przekroczenie 5 tysięcy kilometrów dróg o najwyższej kategorii w Polsce. Docelowo zaplanowano w naszym kraju około 8 tysięcy kilometrów takich dróg, w tym 2100 kilometrów autostrad. Obecnie funkcjonuje już 1,8 tys. kilometrów autostrad – udało się zamknąć projekt od morza do granicy autostradą A1 – więc to jest druga duża, pełna autostrada po A4, która przez cały kraj łączy granice.

– Co czeka nas przed wakacjami? Wydłuża się ważny odcinek, a więc fragment S7 między Warszawą a Radomiem. To sprawia, że z Warszawy do granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego dojedziemy piękną ekspresówką. Planowany do oddania jest za to węzeł Łomża Zator na trasie Via Baltica – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR. – I trzeci duży odcinek, gdzie w kontrakcie zapisano lipiec, ale wszystko wskazuje na to, że uda się ten fragment oddać w czerwcu – to jest 15 kilometrów drogi S14, czyli obwodnica Łodzi. To jest ostatni fragment, który trzeba oddać do użytkowania pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim, a węzłem Emilia. To jest o tyle ważne, że domyka całą S14 – w ten sposób Łódź będzie pierwszym dużym miastem z zamkniętą obwodnicą. I dla Łodzi na pewno to jest duży sukces – podkreśla Furgalski.