Inflacja PPI w USA spada

Inflacja producencka (PPI) w USA spadła po raz kolejny i wyniosła w czerwcu 0,1% r/r. PPI jest teraz o 2,9 p.p. poniżej CPI. Wskaźnik PPI może być traktowany jako wyprzedzający względem CPI, z tego względu w kolejnych miesiącach możemy również obserwować dalszy spadek inflacji CPI.

Zarówno odczyty inflacji CPI, jak i PPI kontynuowały w czerwcu trend spadkowy. Były również nieznacznie lepsze niż prognozowali ekonomiści. Wydaje się jednak, że to nie powstrzyma Fedu przed kolejną podwyżką stóp procentowych. Przybliża za to do zakończenia cyklu po tym ruchu.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski