Jakie są alternatywy dla zakupu nowego agregatu prądotwórczego?

Brak dostęp do zasilania w danej lokalizacji lub chęć zagwarantowania sprawnie działającego zasilania awaryjnego to główne powody, dla których klienci decydują się na zakup agregatu prądotwórczego. Wybór generatorów dostępnych na współczesnym rynku jest bardzo duży, dlatego bez problemu można zdecydować się na urządzenie odpowiadające potrzebom inwestora. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy kupno agregatu prądotwórczego wykracza poza możliwości finansowe klienta?

Wynajem agregatu prądotwórczego

Wynajem agregatu prądotwórczego to bardzo ciekawa alternatywa dla zakupu urządzenia. Ta opcja sprawdzi się przede wszystkim, jeśli agregat jest niezbędny tylko okazjonalnie, dlatego jego utrzymywanie mogłoby mijać się z celem pod względem ekonomicznym. Wypożyczenie generatora jest komfortowym rozwiązaniem w sytuacji, w której klient realizuje zlecenia wymagające jego użycia w różnych częściach Polski, nie chce samodzielnie transportować sprzętu i, z uwagi na komfort, woli skorzystać z usług miejscowych wypożyczalni. Ponadto, wynajem będzie strzałem w dziesiątkę również, jeśli inwestor chce sprawdzić, czy dany model urządzenia rzeczywiście spełnia jego wymagania i w praktyce jest wystarczająco funkcjonalny. Decydując się na wynajem odpowiedniego agregatu prądotwórczego warto upewnić się, czy jego stan techniczny rzeczywiście jest zadowalający. Ponadto, należy także sprawdzić kwestię dotyczące transportu: czy dana wypożyczalnia proponuje przewiezienie agregatu we wskazane miejsce oraz przeanalizować cennik w kontekście konkurencyjnych ofert.

Kupno używanego agregatu prądotwórczego

Wynajem agregatu prądotwórczego to opcja, z której warto skorzystać, jeśli urządzenie potrzebne jest wyłącznie w określonych przedziałach czasowych. Co jednak można zrobić w sytuacji, w której inwestor na co dzień potrzebuje generatora, ale nie dysponuje wystarczającymi środkami, by móc sfinansować jego zakup? Wyjściem jest kupno używanego sprzętu, co stanowi świetny kompromis pomiędzy planami zakupowymi i możliwościami finansowymi klienta. Decydując się na używany agregat, pieniądze, które się w ten sposób zaoszczędzi, można spożytkować na zaspokojenie innych potrzeb firmy. Kupując generator, który wcześniej był już używany koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, czy jego stan techniczny jest zadowalający i pozwoli w praktyce na bezpieczną i przede wszystkim – wydajną pracę.

Niezależnie od tego, czy klient decyduje się na wynajem agregatu, czy chce kupić używany sprzęt, jest kilka kwestii, które koniecznie trzeba mieć na względzie.

Użytkowanie generatora. Wybierając odpowiednie urządzenie, należy się zastanowić, w jakich warunkach agregat będzie użytkowany i czy w związku z tym musi być szczególnie zabezpieczony oraz jakie odbiorniki będą przy jego pomocy zasilane. Należy także określić, jaka moc agregatu docelowo będzie absolutnie niezbędna.

Umiejscowienie agregatu. Miejsce, w którym docelowo stanie agregat musi odpowiadać określonym normom. Należy mieć to na uwadze już na etapie wybierania odpowiedniego sprzętu.

Poziom hałasu. Jest to szczególnie istotne, jeśli agregat pracuje w miejscu, w którym ewentualny hałas może być szczególnie uciążliwy. Na szczęście dzisiaj na rynku dostępne są rozwiązania, które redukują poziom produkowanych dźwięków w czasie pracy agregatu.

Rodzaj wykorzystywanego paliwa. Agregaty mogą być zasilane benzyną, gazem czy dieslem. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być podyktowany nie tylko ich wytrzymałością, ale również kwestią kosztów eksploatacji. Ten czynnik jest tym bardziej znaczący, im częściej i bardziej intensywnie agregat będzie wykorzystywany.

Zakup agregatu prądotwórczego to poważna decyzja, którą warto przemyśleć, a w doborze odpowiedniego urządzenia skorzystać z pomocy fachowców.