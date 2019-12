Jakie trendy podbiją świat nowych technologii w biznesie w 2020 roku?

Nadchodzące miesiące w branży nowych technologii staną pod znakiem dalszej ekspansji rozszerzonej (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR). Planowana budowa sieci 5G w Polsce znacznie przełoży się na rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Systemy e-commerce natomiast z każdą chwilą ewoluują i stają się inteligentniejsze, co spowoduje, że postarają się nam jeszcze więcej sprzedać.

O najważniejszych trendach, które wpłyną na branżę nowych technologii w kolejnych miesiącach wypowiada się Tomasz Gibas, CEO Kogifi, firmy specjalizującej się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań e-commerce oraz systemów wspierających rozwój trendu Industry 4.0.

Rok 2020 to kontynuacja rozpędzonego nurtu prekursorskich rozwiązań opierających się na zastosowaniu sztucznej inteligencji (SI). Dalszy rozwój dotychczas znanych platform e-commerce odbywać się będzie już nie tylko na ekranie laptopa, telefonu czy tabletu, ale także poprzez okulary rozszerzonej rzeczywistości (AR). Nowy rok, zapewne przyniesie wiele potwierdzonych sukcesami projektów treningowych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość (VR). Efektywne wykorzystanie wszelkiego rodzaju sensorów IoT w procesach produkcyjnych, wizualizacja danych w czasie rzeczywistym oraz zdalna komunikacja, pozwalająca przesłać ogromne ilości danych w standardzie 5G, to kolejna rewolucja w Industry 4.0, której także będziemy świadkami.

Sieć 5G a Smart Maintenance i Industry 4.0

5G będzie miało duży wpływ na implementację nowych technologii w biznesie. Proces wprowadzania tej sieci na całym świecie jest już w toku. Biorąc pod szczególną uwagę Polskę, mówimy tu nadal o fazie testów. Przewiduje się, że w kraju nad Wisłą, 5G zostanie przekazane operatorom telekomunikacyjnym tuż przed najbliższymi wakacjami, a sieć, według Ministra Cyfryzacji, pokryje jedno z większych miast już w czwartym kwartale 2020 roku. Wdrożenie 5G będzie się wiązało ze zwiększeniem przepustowości Internetu, co pozwoli na wzrost globalnego ruchu z sieci komórkowych.

Rozwój tej technologii pociągnie za sobą ożywienie innej branży – Industrial Internet of Things, mającej za zadanie poprawić wydajność produkcji i uczynić ją bardziej zintegrowaną. Dzięki IIoT można bowiem przewidzieć wycieki z rur, kontrolować temperaturę sprzętu czy ciśnienie gazów. Umieszczenie sensorów w wybranych systemach sprawi, że firmy będą mogły pozyskiwać na bieżąco informacje istotne dla konserwacji urządzeń, zdalnej diagnozy oraz wsparcia w naprawie. Liczne wdrożenia rynkowe w wielu nowoczesnych firmach potwierdzają skuteczność rozwiązań IIoT, Przykładem jest wprowadzona przez amerykański konglomerat – General Electric Company, centralna sieć zarządzania (IIoT). Firma GE działająca między innymi w branżach produkcji maszyn i sprzętu, produkcji energii i wydobycia ropy naftowej, jest również jednym z największych producentów silników do farm wiatrowych. Wdrożona siatka czujników IIoT pozwoliła stworzyć centralną sieć zarządzania maszynami. Dodatkowe informacje spowodowały, że farmy są znacznie bardziej zintegrowane. Rezultatem nowoczesnych rozwiązań był wzrost wydajności i przedłużenie życia samych maszyn, ze względu na lepiej zoptymalizowaną eksploatację.

Rozwiązania Smart Maintenance wykorzystywane są już dzisiaj, ale wprowadzenie sieci 5G sprawi, że spotkamy się z nimi znacznie częściej. Wszystko to za sprawą szybszego przesyłu danych oraz faktu, że sieć będzie prawidłowo funkcjonować również w przypadku podpięcia sporej liczby urządzeń na małym obszarze.

Szybciej, wygodniej, efektywniej – zastosowanie SI w sprzedaży online

Rozwój narzędzi z zakresu Sztucznej Inteligencji, generujący zwiększenie zasięgu działań marketingowych, spowoduje, że działy te chętniej sięgną po wcześniej wspomniane rozwiązania. W nadchodzącym roku staną się one wręcz koniecznością na rynku pełnym konkurencji. Ogromnym atutem sztucznej inteligencji jest fakt, że mocno ułatwia ona pracę marketerom, co pomaga im efektywniej przewidywać trendy i dopasowywać produkty. Kontynuując, dzięki algorytmom, AI jest w stanie się uczyć i na podstawie znanych sobie przykładów podejmować konkretne działania. Takich systemów używa, chociażby Netflix do proponowania swoim widzom kolejnych filmów i seriali, bazując na ich upodobaniach. Coraz bardziej inteligentne ChatBoty czy VoiceBoty, które zastąpią przynajmniej wstępny proces zakupowy lub obsługi posprzedażowej, dadzą dodatkową możliwość budowy efektu skali także małym graczom. Przykładem na to jest wykorzystująca VoiceBoty sieć salonów fryzjerskich Jean Louis David ze swoim wirtualnym asystentem Anią Grzywką, umawiającą klientów na wizyty. Według danych firmy Gartner już 85 proc. kontaktów na linii firma – klient w przyszłym roku odbędzie się z pominięciem człowieka, a 61 proc. marketingowców już teraz uważa sztuczną inteligencję za najważniejszy aspekt strategii zarządzania danymi.

Obok SI, należy także wspomnieć platformy sprzedażowe e-commerce, które z roku na rok prześcigają się w coraz bardziej zaawansowanych funkcjach. Te mają na celu zaangażowanie przychodzącego użytkownika poprzez przemyślane strategie sprzedażowe, wynikiem czego ma wzrosnąć konwersja i pozytywne rezultaty firmy. Liderem na rynku będzie niezmiennie Adobe wraz z Magento oraz Sitecore i Sitecore Commerce, a także Salesforce, które wyspecjalizowały się w segmencie klienta średniego i dużego. Właściciele sklepów internetowych będą poszukiwali bardziej modularnych rozwiązań, które same w sobie będą udostępniały przynajmniej podstawowe funkcje zakupowe, analityczne, automatyzację marketingu czy mailingu. Dodając do tego rozwiązania chmurowe, szybko będą mogli budować efekt skali. Model sprzedaży licencji opierający się na subskrypcji da szansę skorzystania z wyżej wspomnianych globalnych platform także mniejszym sklepom.