Jakie wyposażenie musi znaleźć się w magazynie?

Aby magazyn był funkcjonalnym i praktycznym miejscem, powinien posiadać odpowiednie wyposażenie. Jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Wyposażenie dopasowane do branży

To, jakie konkretnie wyposażenie powinno się znaleźć w danym magazynie, determinuje przede wszystkim branża, w której działa jego właściciel, a także towar przechowywany w środku. Co istotne, typ wyposażenia pomieszczenia może znacząco ułatwić lub też przeciwnie – utrudnić codzienne zadania pracowników. Dlatego też należy wyposażenie dobierać bardzo starannie, dopasowując je do konkretnych potrzeb danego biznesu. Wybierając wyposażenie, dobrze jest zdecydować się na elementy od jednego dostawcy, takiego jak Log-System. Kompleksowe wyposażenie od jednego sprzedawcy daje pewność, że poszczególne elementy będą idealnie pasowały do siebie oraz do pomieszczenia. Tym samym można uniknąć wielu kłopotów, np. produktów o zbyt dużych wymiarach. Ponadto wybierając wyposażenie od jednego sprzedawcy, zazwyczaj można liczyć na atrakcyjne rabaty i zniżki.

Regały, półki, stoły i inne elementy wyposażenia

Podstawowym elementem wyposażenia każdego magazynu, bez względu na jego wielkość czy przeznaczenie, są regały. Rynek oferuje bardzo szeroki wybór różnego rodzaju regałów, dzięki czemu każdy właściciel czy najemca magazynu może wybrać wśród nich modele dopasowane do konkretnych potrzeb. Dostępne są modele gotowe, które świetnie sprawdzą się w mniejszych magazynach, a także profesjonalne systemy regałów, znacznie ułatwiające codzienną pracę na bardzo dużych powierzchniach. Ponadto w wielu przypadkach do składowania produktów stosuje się różnego typu skrzynie, pojemniki oraz wiszące półki. W zależności od magazynu, polecanym i przydatnym wyposażeniem są także stoły robocze albo warsztatowe. Często stosowane są też ruchome urządzenia, takie jak tzw. rollsy. Służą one do przewożenia (np. na półki) i składowania towaru.

Poza typowym umeblowaniem, bardzo ważnym wyposażeniem magazynów są różnego rodzaju maszyny i sprzęty. Szczególnie zalecane, zwłaszcza do dużych magazynów, są wózki widłowe oraz paleciaki. Pozwalają one na łatwe i wygodne transportowanie dowolnych ładunków, umieszczanie ich na półkach, w samochodzie transportowym oraz w dowolnym innym miejscu. Poza tym zazwyczaj w magazynach muszą znaleźć się takie niewielkie sprzęty i urządzenia, jak m.in. drukarki etykiet, czytniki kodów kreskowych, wagi itp.

