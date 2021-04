Jakiego stroju będzie potrzebować bizneswoman?

Każda bizneswoman ma w swojej garderobie eleganckie marynarki i garsonki, które stanowią podstawę stylizacji do pracy. Spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego stroju, pierwsze wrażenie robi się tylko raz i zajmuje to dosłownie kilkadziesiąt sekund. Za pomocą właściwego ubioru można podkreślić profesjonalizm, dodać sobie prestiżu. W wielu firmach obowiązuje ścisły dress code, którego należy się trzymać, aby nie zostać źle odebranym. Mając do wyboru różne garsonki, marynarki, spodnie i spódnice, możliwe staje się stworzenie idealnej stylizacji na każdą okazję.

Odpowiedni strój na spotkanie biznesowe, czyli jaki?

Każda kobieta biznesu dobrze wie, jak ważny jest dobry wizerunek. Jego zbudowanie zajmuje trochę czasu, ale łatwo go nadszarpnąć czy zniszczyć. Odpowiednie zachowanie to jedno, ale niezwykle ważne będzie dobranie właściwego stroju. Powinien być on dostosowany nie tylko do okazji, ale też sylwetki. Sprawdzą się zarówno spodnie i spódnica, jak również sukienka. Idealne będą garsonki i marynarki. Każde spotkanie biznesowe może być nieco inne, dlatego strój zawsze należy dobierać indywidualnie, do okazji i rozmówcy. Inna stylizacja sprawdzi się w przypadku zaproszenia do eleganckiego miejsca niż do sali konferencyjnej. Dopasowanie ubioru do otoczenia to kwestia priorytetowa, aby zostać dobrze odebraną. Przy tworzeniu stylizacji powinno się mieć na uwadze dress code obowiązujący w danej firmie.

Uniwersalnym rozwiązaniem jest założenie eleganckiego garnituru. Ten w wydaniu klasycznym będzie pasować praktycznie na każde spotkanie biznesowe. Latem można pozwolić sobie nawet na zastąpienie garnituru kombinezonem, oczywiście w tylu formalnym, nie casualowym. Ma być przewiewny i lekki, jednocześnie elegancki. Do kombinezonu w jednolitym kolorze pasować będą klasyczne buty i marynarka. Śmiało można łączyć ciemną kolorystykę z jasnymi dodatkami. Nie trzeba stawiać na czerń, zdecydowanie lepiej nadaje się kolor granatowy, beże i szarości. Istotne jest to, aby barwy były stonowane, neutralne. Można nieco ożywić stylizację za pomocą dodatków w bardziej intensywnych kolorach, ale należy je stosować z umiarem. Zawsze mile widzianymi barwami w eleganckich outfitach będzie butelkowa zieleń i bordo. Z kolorem żółtym i czerwonym należy uważać, gdyż zbyt mocne zwracanie na siebie uwagi może zostać źle odebrane.

Jakie stylizacje sprawdzą się w przypadku bizneswoman?

Spodnie, koszula lub elegancka bluzka i marynarka to uniwersalna stylizacja na każde spotkanie biznesowe. Możliwości jest jednak zdecydowanie więcej. Świetnie sprawdzi się także spódnica, ale musi być ona dobrze dopasowana do sylwetki. Nie nadają się fasony typu oversize ani rozkloszowane. Zachować trzeba też odpowiednią długość, najlepiej do kolan i dłuższe, nawet do połowy łyski. Obowiązkowo należy ubierać rajstopy/pończochy, eksponowanie gołych nóg jest niemile widziane. Świetnym wyborem będzie prosta spódnica o kroju ołówkowym, w połączeniu z elegancką bluzką. Idealnie nadaje się elegancka sukienka, podkreślająca kobiece kształty, ale nieemanująca seksapilem. Najlepszy będzie klasyczny model w stonowanym kolorze, bez dekoltu, sięgający za kolano. Do tego wystarczy ubrać dobrze skrojoną marynarkę i stylizacja biznesowa gotowa. Wystarczy jeszcze umiejętnie dobrać odpowiednie dodatki w postaci torebki, butów i biżuterii. Zobacz więcej propozycji w serwisie https://manwoman.co/pl