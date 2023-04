JR HOLDING inwestuje w spółkę biotechnologiczną z Wielkiej Brytanii

JR HOLDING ASI S.A., notowana na NewConnect firma inwestycyjna, zainwestowała 250.000 GBP (około 1,33 mln zł) w firmę biotechnologiczną z siedzibą w Newcastle w Wielkiej Brytanii obejmując w zamian 143.678 akcji stanowiących 10,13% w kapitale Nanovery. Jednocześnie JRH przystąpiła, za zgodą dotychczasowych akcjonariuszy, do umowy inwestycyjnej łączącej akcjonariuszy Spółki.

Nanovery stworzyło platformę technologiczną do wykrywania śladowych ilości nici DNA i RNA krążących w złożonych próbkach biologicznych. Efektem będzie prosty test, który można połączyć z próbką (taką jak krew, surowica, osocze), który zapewnia precyzyjny pomiar ultraniskich poziomów tych biomarkerów. Sposób działania i format testu sprawiają, że można go zintegrować ze standardowymi procedurami laboratoryjnymi przy użyciu sprzętu, który już jest na miejscu.

JR HOLDING wzięła udział w rundzie inwestycyjnej w łącznej wysokości 1,85 mln GBP, w której wzięły udział również North East Innovation Fund wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i zarządzany przez Northstar Ventures, a także organizacja naukowa Prostate Cancer Research oraz aniołowie biznesu, natomiast Innovate UK, brytyjska narodowa agencja ds. innowacji, przyznała firmie dotację w wysokości 750 tys. GBP na rozwój działalności w zakresie badań przesiewowych.

– Zgromadzone 1,85 mln GBP wspomoże nasze dążenia do uratowania większej liczby istnień ludzikich dzięki lepszym testom na raka prostaty. Podczas gdy wskaźniki śmiertelności z powodu innych nowotworów poprawiają się, w przypadku raka prostaty jest wręcz przeciwnie. Dzięki naszej technologii możemy zapewnić tanie, proste testy, które są bardzo dokładne. Cieszymy się, że wiodąca polska firma inwestycyjna JR HOLDING dołącza do wspierających nas brytyjskich inwestorów i instytucji, umożliwiając nam intensyfikację prac rozwojowych – deklaruje dr Jerzy Kozyra Prezes i założyciel Nanovery.

Zbudowane w całości z syntetycznego DNA i działające w skali nanometrów, nanoroboty DNA łączą fizyczną chemię molekularną z technologią biokomputerów. Nanoroboty DNA tworzone przez Nanovery są racjonalnie zaprogramowane do wykonywania szeregu funkcji w odpowiedzi na obecność określonego kwasu nukleinowego (DNA i RNA), co skutkuje mierzalnym sygnałem fluorescencyjnym bezpośrednio w badanej próbce. Opracowana przez Nanovery platforma nanorobota znajdzie zastosowanie do wykrywania chorób przewlekłych, takich jak rak prostaty, choroby wątroby oraz ciężkie stany, takie jak ostra toksyczność wątroby i nerek.

– System Nanovery ma potencjał do wykrywania biomarkerów bezpośrednio w próbkach pacjentów w prostej reakcji, podczas gdy proces ten zwykle wymaga wielu etapów i trwa wiele godzin, a nawet dni. Przyszłość medycyny spersonalizowanej opiera się na okresowym, oszczędnym i dokładnym wykrywaniu nowej generacji biomarkerów. Z zastosowaniami obejmującymi diagnozowanie chorób wątroby czy nerek po nowotwory, ta innowacyjna technologia ma potencjał znacząco poprawić dostęp do badań w szerokim zakresie opieki zdrowotnej – począwszy od wspierania rozwoju nowych leków, po poprawę wyników diagnostycznych – dodał Kozyra.

Najnowsze osiągnięcia Nanovery w zakresie nanorobotów obejmują technologie, które będą miały zastosowanie do detekcji nie tylko w diagnostyce medycznej, ale również w wielu różnych sektorach, w tym między innymi w naukach przyrodniczych, przedklinicznym opracowywaniu leków, rolnictwie biologicznym i bezpieczeństwie żywności.

– Z dumą możemy zaprezentować naszą kolejną inwestycję w sektorze biotechnologicznym. Jest to innowacyjna na skalę światową spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której założycielem jest polski naukowiec. To nasza kolejna międzynarodowa inwestycja. Właśnie takie spółki, rozwijające przełomowe technologie, są naszymi głównymi celami inwestycyjnymi. Kiedy mówimy, że chcemy wspierać przedsięwzięcia, które zmienią przyszłość swoich branż nie rzucamy słów na wiatr – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.