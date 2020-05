Już jutro pierwszy webinar PARP i MR w ramach cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

Już od jutra rozpocznie się cykl wideokonferencji dla przedsiębiorców organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak pozyskać środki finansowe działając w branży turystycznej? Jakie terminy obowiązują przedsiębiorców w zakresie składania zeznań i zapłaty podatków? Na czym polegają zmiany w Prawie zamówień publicznych wprowadzone w związku z epidemią? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące poruszanych zagadnień udzielą eksperci m.in. z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Cykl „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” to 20 spotkań online poświęconych wybranym narzędziom z tarczy antykryzysowej i finansowej. Przez najbliższe siedem tygodni eksperci z dziedzin prawa, finansów i ekonomii podzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

– Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg rozwiązań dla branż poszkodowanych wskutek COVID-19, w tym turystycznej. Cykl naszych konferencji będzie dla biznesu okazją do tego, by poznać odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z tarczy – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak zaznacza – Obędą się również spotkania skierowane do wykonawców przetargów oraz zamawiających. Oprócz zmian w PZP przeprowadzonych w związku z COVID-19, opowiemy też o nowym Prawie zamówień publicznych. Wejdzie ono w życie już w styczniu 2021 r. Uchwaliliśmy je jesienią ubiegłego roku. Dzięki temu rynek – zamawiający i wykonawcy – dostał dużo czasu na to, by przygotować się do stosowania tych przepisów. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Wychodzi naprzeciw interesowi wykonawców. Ułatwi też życie zamawiających.

Spotkania w tygodniu 25-29.05.2020 r.:

wtorek 26 maja, godz. 13:00 „Pozyskiwanie środków finansowych dla branży turystycznej”

wytyczne dla podmiotów z branży turystycznej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii,

szczególne rozwiązania tarczy antykryzysowych dedykowane turystyce,

działania POT podejmowane w celu wsparcia rodzimej turystyki,

środa 27 maja, godz. 13:00 „Wydłużony termin na złożenie zeznań przez przedsiębiorców i zapłaty podatków”

obowiązujące terminy składania zeznań PIT, CIT, VAT oraz wpłaty należnego podatku,

kto i kiedy może złożyć wniosek o ulgę w zapłacie podatku,

zaliczki na podatek dochodowy – ograniczenie poboru, możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek, termin przekazania zaliczek od wynagrodzeń,

kiedy złożyć deklarację VAT, gdy przedsiębiorstwo ubiega się o środki z programu pomocowego dla firm,

czwartek 28 maja, godz. 13:00 „Zmiany w Prawie zamówień publicznych w celu przeciwdziałania epidemii oraz nowe PZP jako impuls dla gospodarki”

najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych w związku

z epidemią,

z epidemią, kluczowe zmiany w nowym PZP i korzyści dla wykonawców.

Przebieg konferencji

Każde spotkanie podzielone jest na trzy części. Pierwsza to indywidualne prelekcje zaproszonych ekspertów. Druga ma charakter moderowanej dyskusji, w której paneliści będą rozmawiać o zagadnieniach poruszonych w trakcie spotkania. Podczas trzeciej, ostatniej części, eksperci odpowiedzą na pytania nurtujące internautów . Dodatkowo, po zakończeniu każdego wydarzenia uruchomiony zostanie dyżur ekspercki, podczas którego będzie można skorzystać z telefonicznych konsultacji.

Konferencje będą transmitowane na żywo na stronie internetowej www.parp.gov.pl/tarcza. Już teraz można na niej wypełnić aktywny formularz do zadawania pytań. Odpowiedzi na te zagadnienia postaramy się udzielić trakcie wideokonferencji. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

Webinaria poprowadzi dziennikarz „Pulsu Biznesu” Paweł Sołtys.