Kadrowo-płacowe oprogramowanie dla banków – czy podlega szczególnym regułom?

Pomimo unikalnego charakteru wykonywanej pracy, banki funkcjonują w sposób identyczny jak inne przedsiębiorstwa. W zależności od sytuacji, pracownicy banków są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną, dodatkowo obowiązują ich rozmaite klauzule poufności. W społeczeństwie banki pełnią szczególną rolę – powinny stanowić gwarant stabilności finansowej i dokładać wszelkich starań, aby pieniądze ich interesantów były bezpieczne. Czy specyfika ich pracy powoduje, że oprogramowanie dla banków powinno odznaczać się cechami szczególnymi?

Nie tylko oprogramowanie dla banków powinno być bezpieczne

O ile oprogramowanie dla banków powinno cechować się zgodnością z wszystkimi, nawet najbardziej zaostrzonymi, standardami bezpieczeństwa, warto pamiętać, że podobne warunki powinno spełniać też oprogramowanie w innych firmach. Każdy nabywca oprogramowania ma prawo oczekiwać najwyższych standardów bezpieczeństwa, szczególnie tam, gdzie obsługiwane są dane osobowe i finansowe.

Oprogramowanie dla banków w zakresie HR & Payroll

Systemy informatyczne dla firm, program do zarządzania Unit4.

Najważniejszym elementem, jakim powinno charakteryzować się kadrowo-płacowe oprogramowanie dla banków, jest bezpieczeństwo danych. Można zadbać o nie na dwa sposoby – decydując się na opracowanie autorskich narzędzi bądź kupując gotowy produkt od posiadających niezbędną wiedzę specjalistów. Oba rozwiązania mają zalety. Napisany od zera program można w pełni dopasować do specyfiki pracy danej instytucji, a umieszczenie oprogramowania w sieci wewnętrznej czyni ją niezależną od zewnętrznych wykonawców.

Jednakże, odpowiednio dobrane zewnętrzne oprogramowanie dla banków zbudowane jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie – czerpie wiedzę z wykonanych wcześniej realizacji, oferując szereg funkcji niezbędnych w każdym dziale HR & Payroll: wyliczanie urlopów, wynagrodzeń oraz nadgodzin, komunikacji z urzędem skarbowym oraz ZUS czy zarządzanie zagadnieniami, związanymi z rekrutacją i przedłużaniem umów. Bezpieczeństwo idzie wówczas w parze z kompleksowym prowadzeniem niezbędnych procesów, stanowiąc fundament sprawnej, bezawaryjnej pracy.

Postaw na UNIT4 – oprogramowanie dla banków, które zadba o kapitał ludzki

System kadrowo-płacowy do UNIT4 spełnia wszystkie powyższe oczekiwania. Łączy on pieczołowitą troskę o bezpieczeństwo informacji z wygodą obsługi oraz wysoce rozbudowaną funkcjonalnością. To właśnie połączenie wygody użytkowania oraz ochrony danych czyni z systemu UNIT4 interesujący wybór w zakresie oprogramowania HR & Payroll, który sprawdzi się nie tylko w bankach. Już dziś odwiedź stronę internetową firmy UNIT4 i sprawdź, dlaczego coraz więcej firm decyduje się na proponowane przez nią rozwiązania.

