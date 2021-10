Kij czy wędka? Jak mądrze motywować zespół do działania

Każdemu czasem brak motywacji do pracy. Może to być spowodowane przeróżnymi czynnikami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. We wszystkich zespołach można spotkać również różne typy osobowości. Nie da się w ten sam sposób zmotywować do działania każdego z pracowników. Na szczęście da się działać tak, by troszczyć się o efektywną pracę w zespole. Benefity pozapłacowe zdają się być dobrym pomysłem dla wielu firm.

Stabilne warunki pracy to podstawa

Budując zespół i zapraszając różne osoby do współpracy, należy pamiętać, że – jak wszyscy – również osoby zatrudnione przez nas pracują głównie z powodów finansowych. Każdy ma swoje potrzeby bytowe, które może realizować przez comiesięczną pensję. Jednak kiedy ta pensja jest zbyt niska, może wywoływać frustrację oraz demotywować. Dlatego pamiętajmy, aby jasno przedstawiać warunki zatrudnienia, możliwości awansu i podwyżki – jeszcze na etapie rekrutacji. Ukrywanie tak ważnych informacji może w przyszłości powodować problemy we współpracy z daną osobą.

Ważny jest również rodzaj proponowanej umowy. Powinien być on dostosowany do zatrudnianej osoby lub jednakowy dla wszystkich tak aby było to transparentne i dopasowane do organizacji lub pełnionej przez pracownika roli w organizacji.

Budowanie lojalności. Dobra atmosfera w miejscu pracy

Bardzo ważnym aspektem jest budowanie dobrej i pozytywnej atmosfery. W pracy spędzamy większą część naszego życia, dlatego dobrze, jeśli pracownicy przychodzą do niej z przyjemnością. W jaki sposób ją budować? Najlepiej zacząć od siebie. Jeśli my będziemy pozytywnie podchodzić do swoich obowiązków, doceniać pracowników, rozmawiać z nimi oraz chwalić – wtedy oni również będą lubili miejsce pracy. Bardzo dobrymi narzędziami do budowania lojalności są benefity pozapłacowe.

Benefity, które warto stosować

Wśród najpopularniejszych benefitów są z pewnością te związane z żywieniem. Każdy przecież lubi smaczne i pożywne posiłki. Niestety często przygotowanie ich samodzielnie, w natłoku codziennych obowiązków bywa trudne. Osoby czynne zawodowo mogą nie mieć tyle czasu lub siły. Dlatego warto zapewnić posiłek w trakcie pracy. Świetnie sprawdzi się do tego przedpłacona Karta Lunch Pass. o nie tylko świetna optymalizacja kosztów, ale także umożliwienie podwładnym zamawiania jedzenia w dowolnych punktach stacjonarnych oraz online. Zdecydowanie takie rozwiązania związane z motywacją i docenieniem pracowników są wygodniejsze i nowocześniejsze niż inwestowanie np. w stołówkę. Przerwa na lunch to chwila spokoju i odpoczynku, którą dzięki odpowiednim rozwiązaniom możemy uprzyjemnić zespołowi.