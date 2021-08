Kolej dużych prędkości dojedzie do Wrocławia. Umowa na prace przygotowawcze podpisana

Do 350 km/h będą mogły rozpędzić się pociągi na nowej linii kolejowej Łódź-Sieradz-Wrocław. Ponad 200-kilometrowy odcinek będzie częścią tzw. „igreka”, który realizuje Centralny Port Komunikacyjny. Dzisiaj spółka podpisała umowę na studium wykonalności, czyli najważniejszy etap prac przygotowawczych.

Odcinek Łódź – Sieradz – Wrocław to już kolejny, dla którego rozpoczęły się prace przygotowawcze. W całej Polsce jest to już osiem kolejowych odcinków o łącznej długości ok. 1 000 km. W przypadku tzw. szprychy nr 9 (biegnącej przez województwa: mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie), i biorąc pod uwagę dwie umowy zawarte wcześniej, przygotowania trwają już łącznie na ok. 400 km: z Warszawy przez Łódź i Wrocław do granicy z Czechami.

Najnowsza umowa jest warta 38,1 mln zł netto. Dotyczy odcinka: Łódź – Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Prędkość projektowa (czyli maksymalna prędkość, którą będzie można osiągnąć na nowych torach) wyniesie 350 km/h, zaś eksploatacyjna (taką pociągi osiągną w pierwszym etapie) to 250 km/h.

Umowa została podpisana z konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria podczas dzisiejszej konferencji prasowej na stacji Wrocław Główny. Przedmiotem zamówienia jest studium wykonalności, czyli dokumentacja przedprojektowa.

– Aż trudno w to uwierzyć, ale między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej. To właśnie z tego powodu czasy przejazdu są dla pasażerów nietrakcyjne i rozczarowujące. Szansą na poprawę tej sytuacji są inwestycje przygotowywane konsekwentnie przez CPK. Dzięki nim podróż z Wrocławia do Łodzi skróci się do 1 godz. 10 min, a do Warszawy do 1 godz. 55 min – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Aby dotrzeć szybko z Warszawy do Wrocławia pasażerowie są dziś zmuszeni podróżować samolotem albo, ostatnio – dzięki rozbudowie dróg ekspresowych – samochodem. Dlatego odcinek między Wrocławiem, Sieradzem i Łodzią, który razem z przygotowywaną do realizacji trasą Łódź-Warszawa połączy stolice: Polski i Dolnego Śląska w czasie krótszym niż dwie godziny, to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w całym kraju – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK. – Ten projekt jest kluczowy nie tylko z punktu widzenia pasażerów, ale także dla ograniczania śladu węglowego generowanego przez transport – dodaje.

Na przygotowanie studium wykonawca ma ok. 10 miesięcy. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może potrwać 15 miesięcy, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także specjalistyczne analizy: techniczne, środowiskowe i przestrzenne. Dzięki temu możliwe będzie wybranie tzw. wariantu inwestorskiego, czyli preferowanego przebiegu trasy.

Umowa stanowi uzupełnienie kontraktu na studium wykonalności dla 140-kilometrowego odcinka linii dużych prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi, dla którego na początku czerwca spółka CPK popisała umowę na prace przygotowawcze. Te dwie linie stanowią – razem z odnogą do Poznania – tzw. “igrek”, czyli pierwszy i najważniejszy element systemu kolei dużych prędkości w Polsce.

Kolejnym elementem tej układanki jest 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów (leżący na południowy zachód od Wrocławia), ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej, w przypadku którego spółka CPK podpisała umowę w ubiegłym tygodniu.

Po zsumowaniu trzech odcinków w ramach szprychy nr 9 wychodzi w sumie ok. 400 km zakontraktowanych linii dużych prędkości między Warszawą a granicą z Czechami (przez Port Solidarność, Łódź i Wrocław).

Inwestycje CPK będą oznaczały liczne korzyści dla pasażerów. Po wybudowaniu szprychy nr 9 skróci się czas podróży z Łodzi: do Sieradza do 25 min (zamiast około godziny – jak obecnie), a do Wrocławia do 1 godz. 10 min (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.). Trasa z Warszawy do Wrocławia – po wybudowaniu całej „szprychy” – skróci się do 1 godz. 55 min (dzisiaj dwa razy dłużej).

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że linia dużych prędkości zostanie uruchomiona jednocześnie z Lotniskiem Solidarność.

Program inwestycji kolejowych CPK #KolejNaPolske oznacza budowę na terenie województwa dolnośląskiego ok. 119 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 126 km tych istniejących. W Łódzkiem powstanie ok. 219 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 305 km zostanie zmodernizowanych.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.