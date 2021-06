Kongres Business Without Limits – 23-24 czerwca 2021 r.

Jubileusz 5. lat funkcjonowania G2A Arena oraz Kongres Business Without Limits – 23 i 24 czerwca w podrzeszowskiej Jasionce stacjonarnie i online!

Już niebawem tj. 23 i 24 czerwca br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się 8 edycja Kongresu Busienees Without Limits oraz Jubileuszowa Gala z okazji 5 rocznicy funkcjonowania najnowocześniejszego obiektu targowo-kongresowego w województwie podkarpackim, z uwagi na pandemię COVID-19, wydarzenie będzie mieć formułę hybrydową.

Business Without Limits to sztandarowy projekt G2A Arena. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kongresowych o tematyce społeczno-biznesowej, które organizowane są w obiekcie. Raz w roku, w podrzeszowskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego biznes, nauka, samorząd, administracja państwowa, organizacje pozarządowe oraz startupy spotykają się, by stawić czoła wyzwaniom stawianym przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Redefiniowane są stare pojęcia, a w trakcie paneli dyskusyjnych ustalana jest droga, która zapewni aktywny i ciągły rozwój biznesu. Poprzednie edycje kongresu były bogate w ciekawe debaty na temat rozwoju polskiej gospodarki i były niejednokrotnie początkiem kolejnych rozmów i współprac pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

8. edycja wydarzenia to bardzo ważny moment dla G2A Arena. W czerwcu 2021 roku świętujemy piątą rocznicę funkcjonowania obiektu. Jubileusz to moment, by zatrzymać się i podsumować dotychczasowe i działania. To też doskonała okazja, by porozmawiać o przyszłości nie tylko obiektu, ale też gospodarki i biznesu w szerszym kontekście.

W związku z sytuacją pandemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami dwudniowy Kongres Business Without Limits odbędzie się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Pierwszy dzień będzie mieć formułę hybrydową. Goście będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu zarówno stacjonarnie, jak i online. Z kolei drugi dzień wydarzenia będzie transmitowany wyłącznie w Internecie, na stronie wydarzenia, pod adresem: http://businesswithoutlimits.pl/

W ramach następujących bloków tematycznych: Lotnictwo i Kosmonautyka, Media, Transport, Transformacja Gospodarcza, Smart City, Klimat goście wydarzenia będą mogli poznać perspektywy rozwoju branży lotniczej czy transportu kolejowego oraz, dowiedzieć się, jak będzie wyglądała żywność w przyszłości i jakie są jej perspektywy. Ponadto poznają opinie ekspertów na tematy transformacji gospodarczej, transformacji klimatycznej i zmianach w branży eventowej. Zaproszeni prelegenci będą też dyskutować na temat lotnictwa bezzałogowego, roli lidera w czasie kryzysu, przyszłości kosmonautyki, mediów internetowych, czy o zmianach zachodzących w społeczeństwie.

Wśród prelegentów pojawią się znakomici goście: Piotr Patkowski − Wiceminister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak − Sekretarz Stan Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Simeon Mirzayantz – Szef Sprzedaży Międzynarodowej Glance-Mediametrie, Vincent Grivet – Prezes HBB TV, Yaroslav Gorodetsky – Prezes Zarządu rosyjskiej firmy CDNvideo oferującej dostęp treści video na świecie oraz Simeon Mirzayantz – Szef sprzedaży międzynarodowej Glance-Mediametrie, dr Wojciech Szymalski – Prezes Instytutu Na Rzecz Ekorozwoju, David Bartok – Dyrektor Zarządzający Parku Przemysłowego Nyíregyháza, Paul Manwaring − Założyciel Internet of Things (IoT) Living Lab Amsterdam czy Piotr Psyllos – uznany przez amerykańską edycję Forbesa za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów. Splendoru wydarzeniu doda Jubileuszowa Gala z okazji pięciolecia G2A Arena.

Podczas Kongresu Business Without Limits, 23 czerwca będziemy świętować 5 rocznicę funkcjonowania G2A Arena. Jubileuszową Galę otworzy Prezes G2A Arena Kamil Szymański, a przemowy otwierające wygłoszą: Marszałek Województwa Władysław Ortyl oraz Prezes G2A.com Bartosz Skwarczek – firmy, która jest Partnerem Tytularnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Podczas oficjalnej części uroczystości nastąpi także wręczenie nagród „Promotor Polski” oraz nagrody „Teraz Polska”. Galę uświetnią występy artystyczne. W programie m.in. pokaz akrobatyki powietrznej w wykonaniu Mistrzyni Świata Anny Węklar oraz występ Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Mażoretek INCANTO. Wieczór uświetni koncert zespołu Queen Symfonicznie, aranżację wykona trzydziestu muzyków z orkiestry Alla Vienna.

Ważne informacje:

Termin: 23-24 czerwca 2021 r.

Miejsce: G2A Arena, Jasionka k. Rzeszowa oraz Internet

Szczegóły na: http://businesswithoutlimits.pl/

Bezpłatna rejestracja na Kongres BWL: https://app.evenea.pl/event/bwl8online/

Bilety na Jubileuszową Galę: https://app.evenea.pl/event/bwl-5lat-gala/

Z uwagi na pandemię obowiązuje limit osób – 1 osoba na 15 m2