Kooperacja pomiędzy Volkswagen Samochody Dostawcze i firmą Ford przechodzi na kolejny poziom

Pickup na bazie Forda Ranger – ukaże się na rynku jako nowy Amarok w roku 2022

Volkswagen Samochody Dostawcze będzie produkować dostawczy pojazd miejski na bazie Caddy 5 dla Forda

Ford rozpoczyna prace w zakresie rozwoju Transportera w segmencie do 1 Tony ładowności

Kooperacja obejmować będzie do 8 milionów pojazdów w ramach całego cyklu życia produktów

Poznań, Hanower 10.06.2020 – w ubiegłym roku koncerny Volkswagen i Ford ogłosiły szeroko zakrojoną kooperację, zakładającą współpracę w obszarach pojazdów elektrycznych i lekkich samochodów dostawczych oraz współdziałanie w ramach rozwoju systemów autonomicznych. Podpisane aktualnie umowy pomiędzy firmami Ford i Volkswagen są ważnym krokiem milowym w kooperacji tych koncernów. Tworzą bazę dla trzech projektów pojazdów Forda i Volkswagen Samochody Dostawcze (VWN) i będą obejmować wolumen w wysokości do 8 milionów aut w całym cyklu życia tych pojazdów. Oprócz ustalonej już współpracy w ramach Pickupa średniej wielkości biegną również projekty dla miejskiego pojazdu dostawczego oraz Transportera w segmencie do 1 tony ładowności.

Thomas Sedran, Prezes Marki Volkswagen Samochody Dostawcze: „Strategiczna współpraca z Fordem jest ważnym elementem naszej strategii przyszłości GRIP 2025+ i tym samym częścią transformacji, w której znajduje się Marka. Kooperacja wzmacnia naszą silną pozycję w obszarze lekkich samochodów dostawczych w kolejnych latach, przede wszystkim jeśli chodzi o europejskie rynki zbytu. Partnerstwo z Fordem ma charakter długofalowy, a teraz podpisane umowy są dla mnie potwierdzeniem, że z powodzeniem krok po kroku realizujemy nasz plan.”

Ford Ranger i Volkswagen Amarok

W przyszłości Ford jako partner wiodący będzie produkował dla Volkswagen Samochody Dostawcze nową wersję Amaroka na bazie Rangera. Następca Amaroka od roku 2022 będzie produkowany w zakładzie Forda w Silverton w RPA. Sedran: „Dla obu partnerów ważne jest wykorzystanie tej samej platformy, jednocześnie oboje będziemy chcieli uwydatnić w pełni nasze mocne strony poprzez dopasowanie i indywidualny design, jak również interfejs i tym samym wyraźnie podkreślić różnice między modelami. Z kolei dla Volkswagen Samochody Dostawcze, i następcy Amaroka głównymi rynkami zbytu będą kraje z obszaru EMEA (Europa-Arabia-Afryka). Skorzystają z tego ostatecznie nasi klienci, ponieważ bez tej kooperacji nie stworzylibyśmy nowego Amaroka.”

Miejskie auto dostawcze i Transporter

Podpisy pod aktualnymi umowami o kooperację są podstawą dla dwóch kolejnych projektów: Volkswagen Samochody Dostawcze na bazie zaprezentowanego w lutym tego roku Caddy 5 rozwinie miejski samochód dostawczy i będzie go produkował dla Forda w Polsce pod nazwą Transit Connect od 2021. Tym samym Ford wypuści na rynek pierwszy pojazd w ramach kooperacji z Volkswagen Samochody Dostawcze. Produkcja nowego Caddy 5, który po premierze światowej w lutym 2020 został bardzo pozytywnie przyjęty przez międzynarodowe media, rozpocznie się w drugiej połowie 2020 w Poznaniu.

Ważnym segmentem w obszarze lekkich samochodów dostawczych są Transportery z ładownością do jednej tony. Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Ford postanowiły również w ramach tego segmentu rozpocząć kooperację, u której podstaw leży umowa między stronami. W ramach współpracy nad Transporterami firma Ford przejmie rolę wiodącą w zakresie rozwoju technicznego oraz produkcyjnego. Thomas Sedran: „Projekt ‘1Ton’ będzie dla Volkswagen Samochody Dostawcze dodatkowym wzmocnieniem w obszarze klientów firmowych, ponieważ będziemy w stanie stworzyć silną ofertę z bardzo dobrymi warunkami kosztowo-użytkowymi. Jednocześnie w naszych rękach nadal na wyłączność pozostaje rozwój techniczny, produkcja oraz marketing następcy naszej dzisiejszej serii 6.1 dla klientów prywatnych, czyli modeli Multivan, Caravella i California. Można by rzec – łączymy to co najlepsze z dwóch światów motoryzacyjnych dla naszych klientów”

Rozwój jazdy autonomicznej

Z początkiem miesiąca podpisane zostały umowy w ramach kooperacji w obszarze rozwoju jazdy autonomicznej, a spółka siostrzana Volkswagena AID została wcielona do przedsiębiorstwa ARGO AI. W ten sposób stworzono podstawę dla globalnie działającego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju jazdy autonomicznej. Obaj partnerzy w przyszłości będą mogli indywidualnie korzystać z oprogramowania oraz systemu SDS (Self Driving System). W ramach koncernu Volkswagena, VWN jest odpowiedzialny za rozwój techniczny jazdy autonomicznej w obszarze MaaS/TaaS dla poziomu automatyzacji Level 4. Thomas Sedran: „W roku 2022 po raz pierwszy będziemy mogli wykorzystać flotę pojazdów autonomicznych w warunkach realnych. Będzie to pierwszym testem z wykorzystaniem pojazdów w pełni elektrycznych, z serii ID-BUZZ na poziomie Level 4. W tym celu ściśle będziemy współpracować z firmą ARGO. Ponadto jestem przekonany, że ARGO przejmie rolę wiodącą w całym przemyśle, z której zarówno Ford oraz my mocno skorzystamy.”

Kooperacja między koncernami Volkswagena i Forda nie spowoduje powiązania kapitałowego przedsiębiorstw, a wszystkie pojazdy będą dystrybuowane na rynkach niezależnie od siebie.