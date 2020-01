Krakowski kompleks biurowy Podium Park został sprzedany funduszowi Globalworth

Kompleks biurowy Podium Park składa się z trzech połączonych ze sobą 11-kondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 55 tys. mkw. Pierwszy z budynków został już oddany do użytku, a zakończenie prac kolejnych dwóch przewidziano kolejno na: IV kwartał 2020 i IV kwartał 2021 roku.

Cieszymy się, że mogliśmy wspierać właściciela i dewelopera Podium Park w procesie sprzedaży – od momentu wyceny projektu, negocjacji z inwestorami, due diligence aż do podpisania dokumentacji transakcyjnej. Transakcja, z uwagi na swój złożony charakter, wynikający z wielkości projektu, struktury transakcji oraz faktu, iż część budynków wciąż znajduje się w fazie budowy jest z pewnością unikatowa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. – Piotr Goździewicz, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, Europa Środkowo-Wschodnia w BNP Paribas Real Estate Poland.

To co wyróżnia ten obiekt na tle konkurencji to kwestia ekologii oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

Wdrożone rozwiązania z zakresu ochrony środowiska jak i zastosowanie unikalnych technologii czynią go jednym z najbardziej ekologicznych i nowoczesnych projektów biurowych w Polsce. Potwierdzeniem tego jest między innymi posiadanie przez niego aż dwóch certyfikatów BREEAM z oceną na najwyższym możliwym poziomie – Outstanding, a także elewacje wykonane według wymagań, które będą obowiązywać od 2021 roku. Dodatkowo budynek oferuje możliwość wypożyczania samochodów elektrycznych, rowerów i skuterów, a także 36 stacji do ładowania samochodów (najwięcej w Polsce). Ogromne zainteresowanie budynkami, szczególnie ze strony firm z branży IT i fintech, jest kolejnym dowodem na jego wysoki standard oraz wyjątkowość. – Agata Szymczak, Starszy Konsultant, Dział Rynków Kapitałowych w BNP Paribas Real Estate Poland.