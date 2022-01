Którzy przedsiębiorcy powinni postawić na płatności mobilne?

Łatwy dostęp do internetu oraz powszechność urządzeń mobilnych umożliwia wykorzystanie smartfonu czy smartwatcha do wykonywania płatności bezgotówkowych. Jeśli prowadzisz własny biznes, warto zapewnić klientom taką metodę opłacania rachunków. Oczywiście niezbędny jest do tego odpowiedni terminal mobilny lub stacjonarny przyjmujący tego typu płatności.

Płatności mobilne – co to jest?

Płatności mobilne, nazywane inaczej e-płatnościami lub m-płatnościami, to bezgotówkowe transakcje pozwalające zapłacić za towary i usługi lub przekazać środki pomiędzy rachunkami za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych (np. SMS, NFC, USSD, WAP). Takim urządzeniem może być smartfon, tablet lub smartwatch. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest ponadto dostęp do sieci telekomunikacyjnej, a w przypadku dokonywania opłaty za towary lub usługi również terminal mobilny lub stacjonarny pozwalający na realizację tego typu płatności.

Wśród płatności mobilnych wyróżnia się dwie kategorie:

Płatności zdalne – połączenie pomiędzy telefonem komórkowym, a serwerem za pomocą internetu lub wiadomości SMS.

Płatności zbliżeniowe – wykorzystujące technologię NFC (komunikacja bliskiego zasięgu), która umożliwia wymianę danych między urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w odległości kilku centymetrów od siebie. Aby uzyskać połączenie z terminalem płatniczym wystarczy zbliżyć do niego kartę płatniczą lub urządzenie mobilne z odpowiednią aplikacją.

Rośnie popularność płatności mobilnych

Liczba płatności mobilnych rośnie w Polsce bardzo dynamicznie. W III kwartale 2021 roku dokonano prawie 173 mln takich transakcji, a więc o 34 mln więcej niż w II kwartale tego samego roku i niemal dwa razy więcej niż w III kwartale 2020 roku, kiedy liczba transakcji mobilnych w Polsce wynosiła 87,2 mln.[1] Na taki stan rzeczy prawdopodobnie wpływ ma kilka czynników. Zbliżeniowe płatności mobilne są bezpieczniejsze w czasie pandemii, dlatego wiele osób się na nie decyduje zamiast dokonywać płatności gotówką. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że płatności mobilne są wygodne i pozwalają na szybkie przeprowadzenie transakcji. Wystarczy tylko zbliżyć telefon lub smartwatch do terminala, aby zapłacić za towary lub usługi.

Czy płatności mobilne to dobre rozwiązanie w Twojej branży?

Obecnie wiele osób korzysta z urządzeń mobilnych podczas opłacania rachunków za usługi lub towary. Jeśli prowadzisz własny biznes, warto taką możliwość zapewnić swoim klientom. Przede wszystkim wybór najwygodniejszej dla nich metody płatności pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, a co za tym idzie – może zachęcić do ponownego skorzystania z jej usług. Niezależnie od branży, w jakiej działasz, udostępnienie płatności mobilnych będzie dobrym pomysłem, ponieważ ich popularność stale rośnie.

Gdzie sprawdzi się terminal mobilny?

Terminal mobilny to urządzenie przenośne, które pozwala na przyjmowanie płatności w terenie. W przeciwieństwie do modeli stacjonarnych nie wymaga stałego podłączenia do sieci i działa dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Łączy się ze smartfonem lub tabletem przez Bluetooth i za pomocą specjalnej aplikacji pozwala na przyjęcie płatności kartowych. W jakich branżach sprawdza się najlepiej? Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, wygodę użytkowania i oczywiście mobilność, będzie dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie konieczne jest przyjmowanie płatności w ruchu. To świetne rozwiązanie m.in. w firmach świadczących usługi kurierskie i transportowe, w branżach, gdzie płatności przyjmowane są sezonowo, a także w przedsiębiorstwach, w których przedstawiciele handlowi pracują w terenie. Terminal mobilny umożliwia dokonanie transakcji wszystkimi rodzajami kart płatniczych, w tym także płatności mobilnych, np. przez aplikacje Google Pay i Apple Pay, a także bez fizycznego użycia karty. Takie urządzenie pozwala więc nabywcom opłacić rachunek za towary lub usługi w preferowany przez nich sposób, co buduje wizerunek marki jako firmy nowoczesnej i wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów.

