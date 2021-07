Luka PrintNightmer zagraża naszym komputerom. Eksperci radzą natychmiastową instalację łatki bezpieczeństwa

Znana od tygodnia krytyczna podatność „PrintNightmer” (KB5004945) została naprawiona, a specjalna łatka zabezpieczeń jest od wczoraj dostępna w Windows Update. Ponieważ luka pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad środowiskami umożliwiającymi drukowanie w systemach Windows, eksperci z firmy Check Point Software zalecają natychmiastową aktualizację zabezpieczeń naszych komputerów.

– Kilka dni temu w mechanizmie drukowania systemu Microsoft Windows wykryto dwie luki w zabezpieczeniach. Pozwalają one na uzyskanie przez „napastnika” pełnej kontroli nad wszystkimi środowiskami Windows, które umożliwiają drukowanie. W głównej mierze są to stacje robocze, jednak czasami problem może dotyczyć to całych serwerów, które są integralną częścią popularnych sieci organizacyjnych. Microsoft sklasyfikował te luki jako krytyczne, jednak w momencie ich publikacji, był w stanie naprawić tylko jedną z nich, pozostawiając otwarte drzwi do wykorzystania drugiej luki. Dlatego Microsoft zalecił wszystkim przedsiębiorstwom zrezygnowanie z możliwości drukowania, co było niezwykle rzadkim i radykalnym wezwaniem. Ostatecznie Microsoft wydał łatkę na drugą lukę, tym samym całkowicie rozwiązując problem. Zalecamy wszystkim użytkownikom systemu Windows — zarówno konsumentom, jak i firmom — upewnienie się, że mają zainstalowaną najnowszą aktualizację zabezpieczeń. – mówi Yaniv Balmas, szef badań cybernetycznych w Check Point Software.