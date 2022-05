Mamy pierwszą cyberwojnę między państwem a grupą cyberprzestępczą. W Kostaryce stan wyjątkowy

Grupa Conti prowadzi obecnie szeroko zakrojoną operację wymuszania okupu na dwóch rządach w Ameryce Łacińskiej – Kostaryce i Peru

To wydarzenie bez precedensu. Nigdy wcześniej państwo nie wypowiedziało stan wojny grupie cyberprzestępczej

Ataki Conti na suwerenne państwa ukazują rosnącą siłę zorganizowanych grup cyberprzestępczych

Grupa ransomware Conti wciąż prowadzi szeroko zakrojoną operację wymuszeń skierowaną przeciwko dwóm południowoamerykańskim krajom – Kostaryce i Peru. To bezprecedensowe zjawisko, w którym państwo prowadzi cyberwojnę z grupą przestępczą, wyjaśniają eksperci bezpieczeństwa z Check Point Research.

Ugrupowanie Conti przeniosło cyberprzestępczość na nowy, geopolityczny poziom, interweniując w politykę wewnętrzną Kostaryki czy stosunki między Kostaryką a Stanami Zjednoczonymi. Analitycy bezpieczeństwa zaznaczają, że nawet jeśli to wymuszenie było tylko częścią zasłony dymnej dla reorganizacji Conti, co wydaje się wiarygodną motywacją ataków, to wpłynęło na cały ekosystem i najprawdopodobniej wywoła dalszą falę podobnych zjawisk.

W przeszłości grupy ransomware atakowały różne podmioty rządowe na całym świecie, jednak były to konkretne, taktyczne ataki na mniejsze instytucje (np. na szczeblu miejskim), a nie szerokie kampanie hakerskie skierowane na krytyczne usługi rządowe. Akcja Conti rozpoczęła się od naruszeń agencji rządowych w Kostaryce oraz Peru, a następnie szybko rozprzestrzeniła się na niemal całą infrastrukturę krajów.

Co więcej, ataki wykroczyły poza zakres motywacji finansowych i stały się wydarzeniami geopolitycznymi. Rząd Kostaryki ogłaszający stan wyjątkowy oraz stwierdzając, że jest w stanie wojny z Conti, skłonił podjęcia działań przez Stany Zjednoczone. To bezprecedensowa sytuacja, gdy państwo deklaruje, że prowadzi wojnę z grupą cyberprzestępczą.

W wyniku dokonanej przez Conti napaści, prezydent Kostaryki ogłosił 12 maja stan wyjątkowy. Skoordynowany atak grupy cyberprzestępczej spowodował paraliż podstawowych usług, takich jak cła, eksport towarów i automatyczne usługi płatnicze dla urzędników służby cywilnej. W ten sposób cyberprzestępcy wykorzystują mieszkańców Kostaryki jako środek nacisku na rząd. Conti twierdzi jednocześnie, że ich celem jest obalenie rządu i zachęcenie mieszkańców Kostaryki do wyjścia na ulice.

Check Point Research podkreśla, że wydarzenie cybernetyczne przekształciło się w szerokie wydarzenie geopolityczne. Stało się tak, gdy Kostaryka poprosiła o wsparcie ze strony USA i amerykańskiego Departamentu Stanu, a następnie zaoferowała nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje o przywódcach Conti. W konsekwencji retoryka grupy Conti wokół wymuszenia kostarykańskiego poszerzyła się o Stany Zjednoczone i prezydenta Bidena, a nie tylko Kostarykańczyków.

Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem w rosyjskojęzycznym podziemiu, natomiast w przyszłości może zachęcić inne grupy hakerskie, które będą wykorzystywać te same koncepcje przeciwko innym krajom i w różnych okolicznościach geopolitycznych. Już teraz jeden z najbardziej renomowanych członków rosyjskiego podziemia agresywnie zareagował na interwencję USA, mówiąc, że Amerykanie powinni modlić się, aby wydarzenia z maja i czerwca 2021 roku nie powtórzyły się.

– Retoryka, jaką stosują wobec USA i prezydenta Bidena, wcześniej nie była wykorzystywana przez cyberprzestępców w ich oficjalnych kanałach – mówi Sergey Shykevich, menedżer grupy odpowiedzialnej za wywiad zagrożeń w Check Point Software. Ekspert dodaje, że Conti jest grupą, która rośnie w siłę, zmieniającą taktykę swoich działań.