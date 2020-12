Mobilny Bankowiec – wspólny projekt Banku Pocztowego i Poczty Polskiej – nabiera rozpędu

Dzięki tzw. leadom pozyskanym za pośrednictwem Mobilnego Bankowca, udzielono już kredyty o łącznej wartość blisko 3 mln zł, czyli 10-krotnie więcej niż po pierwszym miesiącu funkcjonowania projektu. Do aplikacji umożliwiającej zbieranie danych kontaktowych osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego finansowania ma dostęp już 20 tysięcy listonoszy.

– Projekt, który był od podstaw tworzony z naszym strategicznym partnerem Pocztą Polską, nabiera rozpędu. Pod koniec sierpnia, czyli po pierwszym miesiącu działania Mobilnego Bankowca, dzięki uzyskanym za pośrednictwem aplikacji leadów Bank Pocztowy udzielił kredytów o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Teraz dzięki Mobilnym Bankowcom wartość kredytów udzielonych z wykorzystaniem pozyskanych w ten sposób kontaktom wzrosła do 2,9 mln zł – mówi Marcin Ledworowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego.

Uruchomiony w połowie wakacji projekt to efekt strategicznej współpracy między spółkami z grupy Poczty Polskiej. Został stworzony tak, by korzyści z niego mogła czerpać jak największa grupa obywateli. Klienci uzyskują dostęp do produktów kredytowych Banku Pocztowego, doradcy Banku i Poczty dostęp do tzw. leadów kredytowych, a listonosze prowizję za pozyskanie kontaktu.

– Mobilny Bankowiec to przykład wykorzystywania synergii między Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym. To jeden z elementów ułatwiających rozwój bankowości pocztowej w Polsce, tak popularnej także w Europie, między innymi we Francji i Szwajcarii – mówi Andrzej Bodziony, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

W ramach projektu Mobilny Bankowiec, została specjalnie przygotowana aplikacja na tablety. Listonosze z całego kraju mogą za jej pomocą zbierać dane kontaktowe osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z oferty kredytu gotówkowego. Imiona i nazwiska oraz inne informacje, jak dane kontaktowe i numer telefonu, są wpisywane w specjalny formularz na tablecie i za zgodą klienta przesyłane są bezpośrednio do doradcy. Ten kontaktuje się później z klientem w celu umówienia spotkania w dogodnym dla niego czasie w wybranej placówce Poczty Polskiej.

– Mobilny Bankowiec jest odpowiedzią Poczty Polskiej na coraz większe zainteresowanie naszych klientów usługami realizowanymi z użyciem nowoczesnych narzędzi komunikacji. To również wspólny wkład Poczty Polskiej i Banku Pocztowego w przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu niektórych grup społecznych oraz w zakresie korzystania z usług finansowych – dodaje Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.